北中米ワールドカップ(W杯)2026が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、中継チャンネルの一つである『NHK BSプレミアム4K』の視聴料金などを紹介する。

NHK BSプレミアム4Kの視聴料金は？

衛星放送『NHK BSプレミアム4K』を利用するためには、視聴環境を整えてNHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払う必要がある。地上波NHK放送が見られる通常の受信料ではなく、2か月払いの場合で衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料の3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)がかかる。

なお、視聴環境がある限りは解約が受け付けられていないため、契約を解除するためには視聴できない環境とならなければならない。支払い方法には2カ月払いのほか、6カ月前払い、12カ月前払いがあり、6カ月前払いは4.4%、12カ月、前払いは7.0%の割引となる。

2カ月払い 6カ月前払い 12カ月前払い 3,900円

※沖縄県は3,630円 11,186円

※沖縄県は10,416円 21,765円

※沖縄県は20,267円

※すべて税込。

NHK BSプレミアム4Kの視聴に必要なものは？

『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

ワールドカップ2026を視聴するのであれば、テレビが無いなど現在『NHK』の視聴できない方の場合であれば、新たに視聴環境を整えるより、PCやスマホ、タブレットなどを用いて『DAZN』へ加入したほうが結果的に安上がりになる可能性が高い。

NHK BSプレミアム4Kの視聴条件

視聴環境：4Kテレビ、BSアンテナ or 4Kセットトップボックス

解約：視聴環境が存在する限り不可

放送：ワールドカップ全104試合を放送(生中継は一部の試合のみ)

NHK BSプレミアム4Kでワールドカップは見られる？無料放送は？

『NHK BSプレミアム4K』では、ワールドカップ全104試合を放送するが、生中継の試合は一部のみ。大部分は録画放送となる。無料放送枠などは設けられておらず、視聴するためには受信料を支払わなければならない。

一方、ネット『DAZN』では全104試合をライブ＆見逃し配信。日本代表の試合は全試合無料配信となる。

その他、地上波『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』がNHK地上波と同時生中継を行う。

チャンネル 形態 内容 料金 DAZN ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 月額1,980円～

[7/20(月)まで割引キャンペーン中！] NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 受信料 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 受信料 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) 受信料 NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 受信料 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・・グループステージ日本戦1試合生中継 - フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継 -

割引キャンペーン中！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

ワールドカップ2026の最新情報

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