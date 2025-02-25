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DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーン実施中！4月14日まで限定
GOAL

東北楽天ゴールデンイーグルス 今日の試合予定・テレビ放送・ネット配信スケジュール・視聴方法｜2025年最新

【2025年最新】プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの今日の試合予定を紹介。テレビ放送・ネット配信スケジュール、視聴方法まとめ。

DAZN野球専用プランが期間限定で初月0円！

DAZN

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キャンペーン期間は2025年4月14日(月)23:59まで

月々2,300円(税込)

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プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。

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2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。

東北楽天ゴールデンイーグルス｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定

日程

場所

対戦相手

放送・配信

3月1日（土）13:00

倉敷

広島

J SPORTS 1
パ・リーグTV

3月2日（日）13:00

倉敷

広島

J SPORTS 1
パ・リーグTV

3月4日（火）14:00

京セラドーム大阪

オリックス

3月5日（水）12:00

京セラドーム大阪

オリックス

3月8日（土）13:00

静岡

西武

3月9日（日）13:00

静岡

西武

3月11日（火）13:00

静岡

ヤクルト

3月12日（水）13:00

静岡

ヤクルト

3月14日（金）13:00

横浜

DeNA

3月15日（土）13:00

横浜

DeNA

3月16日（日）13:00

横浜

DeNA

3月18日（火）13:00

ZOZOマリン

ロッテ

3月19日（水）13:00

ZOZOマリン

ロッテ

3月21日（金）18:00

バンテリンドーム

中日

3月22日（土）14:00

バンテリンドーム

中日

3月23日（日）13:30

バンテリンドーム

中日

【4月14日まで】DAZN BASEBALLが初月無料！オトクなキャンペーン実施中
割引オファーはこちら

東北楽天ゴールデンイーグルス｜公式戦2025の試合日程・放送/配信予定

日程

場所

対戦相手

放送・配信

3月28日（金）18:30

京セラドーム大阪

オリックス

3月29日（土）14:00

京セラドーム大阪

オリックス

3月30日（日）13:00

京セラドーム大阪

オリックス

4月1日（火）16:00

楽天モバイルパーク

西武

4月2日（水）13:00

楽天モバイルパーク

西武

4月3日（木）13:00

楽天モバイルパーク

西武

4月4日（金）18:00

ZOZOマリン

ロッテ

4月5日（土）14:00

ZOZOマリン

ロッテ

4月6日（日）14:00

ZOZOマリン

ロッテ

4月8日（火）18:00

楽天モバイルパーク

日本ハム

4月9日（水）18:00

楽天モバイルパーク

日本ハム

4月10日（木）18:00

楽天モバイルパーク

日本ハム

4月11日（金）18:00

楽天モバイルパーク

オリックス

4月12日（土）14:00

楽天モバイルパーク

オリックス

4月13日（日）13:00

楽天モバイルパーク

オリックス

4月15日（火）18:00

みずほPayPay

ソフトバンク

4月16日（水）18:00

みずほPayPay

ソフトバンク

4月17日（木）18:00

みずほPayPay

ソフトバンク

4月18日（金）18:00

楽天モバイルパーク

ロッテ

4月19日（土）16:00

楽天モバイルパーク

ロッテ

4月20日（日）13:00

楽天モバイルパーク

ロッテ

4月22日（火）18:00

エスコンフィールド

日本ハム

4月23日（水）18:00

エスコンフィールド

日本ハム

4月25日（金）18:00

楽天モバイルパーク

ソフトバンク

4月26日（土）14:00

楽天モバイルパーク

ソフトバンク

4月27日（日）13:30

楽天モバイルパーク

ソフトバンク

4月29日（火）14:00

ベルーナドーム

西武

4月30日（水）18:00

ベルーナドーム

西武

【4月14日まで】DAZN BASEBALLが初月無料！オトクなキャンペーン実施中
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年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN-BASEBALL-20250201DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2025年4月14日まで実施している。

プロ野球2025シーズン開幕に伴い、4月14日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。この場合初月は0円で残りの11ヶ月間で合計25,300円の支払いとなる。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

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DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可