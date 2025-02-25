プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。
2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。
東北楽天ゴールデンイーグルス｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定
日程
場所
対戦相手
放送・配信
3月1日（土）13:00
倉敷
広島
3月2日（日）13:00
倉敷
広島
3月4日（火）14:00
京セラドーム大阪
オリックス
3月5日（水）12:00
京セラドーム大阪
オリックス
3月8日（土）13:00
静岡
西武
3月9日（日）13:00
静岡
西武
3月11日（火）13:00
静岡
ヤクルト
3月12日（水）13:00
静岡
ヤクルト
3月14日（金）13:00
横浜
DeNA
3月15日（土）13:00
横浜
DeNA
3月16日（日）13:00
横浜
DeNA
3月18日（火）13:00
ZOZOマリン
ロッテ
3月19日（水）13:00
ZOZOマリン
ロッテ
3月21日（金）18:00
バンテリンドーム
中日
3月22日（土）14:00
バンテリンドーム
中日
3月23日（日）13:30
バンテリンドーム
中日
東北楽天ゴールデンイーグルス｜公式戦2025の試合日程・放送/配信予定
日程
場所
対戦相手
放送・配信
3月28日（金）18:30
京セラドーム大阪
オリックス
3月29日（土）14:00
京セラドーム大阪
オリックス
3月30日（日）13:00
京セラドーム大阪
オリックス
4月1日（火）16:00
楽天モバイルパーク
西武
4月2日（水）13:00
楽天モバイルパーク
西武
4月3日（木）13:00
楽天モバイルパーク
西武
4月4日（金）18:00
ZOZOマリン
ロッテ
4月5日（土）14:00
ZOZOマリン
ロッテ
4月6日（日）14:00
ZOZOマリン
ロッテ
4月8日（火）18:00
楽天モバイルパーク
日本ハム
4月9日（水）18:00
楽天モバイルパーク
日本ハム
4月10日（木）18:00
楽天モバイルパーク
日本ハム
4月11日（金）18:00
楽天モバイルパーク
オリックス
4月12日（土）14:00
楽天モバイルパーク
オリックス
4月13日（日）13:00
楽天モバイルパーク
オリックス
4月15日（火）18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
4月16日（水）18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
4月17日（木）18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
4月18日（金）18:00
楽天モバイルパーク
ロッテ
4月19日（土）16:00
楽天モバイルパーク
ロッテ
4月20日（日）13:00
楽天モバイルパーク
ロッテ
4月22日（火）18:00
エスコンフィールド
日本ハム
4月23日（水）18:00
エスコンフィールド
日本ハム
4月25日（金）18:00
楽天モバイルパーク
ソフトバンク
4月26日（土）14:00
楽天モバイルパーク
ソフトバンク
4月27日（日）13:30
楽天モバイルパーク
ソフトバンク
4月29日（火）14:00
ベルーナドーム
西武
4月30日（水）18:00
ベルーナドーム
西武
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