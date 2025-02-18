このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Mazda StadiumGetty Images
広島主催試合をAmazon「J SPORTS」で無料体験視聴
GOAL

広島東洋カープ 今日の試合予定・テレビ放送・ネット配信スケジュール・視聴方法｜2025年最新

【2025年最新】プロ野球・広島東洋カープの今日の試合予定を紹介。テレビ放送・ネット配信スケジュール、視聴方法まとめ。

14日間無料体験あり

Amazonプライム

広島・DeNA主催試合はAmazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」で配信！

まずは14日間無料トライアルで視聴

月額

2,178円(税込)

まずは無料体験登録

プロ野球・広島東洋カープの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。

広島主催試合はJ SPORTSで視聴
Amazonで無料体験視聴

2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。

広島東洋カープ｜春季キャンプ2025｜スケジュール

場所期間放送・配信
日南・沖縄（1軍） 2月1日-2月26日 J SPORTSJ SPORTSオンデマンド
広島・日南（2軍） 2月1日-2月25日
広島主催試合はJ SPORTSで視聴
Amazonで無料体験視聴

広島東洋カープ｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定

日程場所対戦相手放送・配信
2月23日（日）13:00　 那覇 巨人
2月24日（月）13:30 北谷 中日 J SPORTSJ SPORTSオンデマンド
3月1日（土）13:00 倉敷 楽天 J SPORTS
3月2日（日）13:00 倉敷 楽天 J SPORTS
3月5日（水）13:00　 横浜 DeNA J SPORTSJ SPORTSオンデマンド
3月6日（木）13:00 ZOZOマリン ロッテ
3月8日（土）13:00 マツダ ヤクルト
3月9日（日）13:00 マツダ ヤクルト J SPORTSJ SPORTSオンデマンド
3月11日（火）13:00 横浜 DeNA
3月12日（水）13:00 横浜 DeNA
3月14日（金）13:30 マツダ ロッテ
3月15日（土）13:00 マツダ ロッテ
3月16日（日）13:00 マツダ ロッテ
3月18日（火）13:00 ベルーナドーム 西武
3月19日（水）13:00 ベルーナドーム 西武
3月21日（金）18:00　 みずほPayPay ソフトバンク
3月22日（土）13:00 みずほPayPay ソフトバンク
3月23日（日）14:00 みずほPayPay ソフトバンク
広島主催試合はJ SPORTSで視聴
Amazonで無料体験視聴

広島主催試合はJ SPORTSで視聴可能！Amazonなら無料体験あり

広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で14日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

  1. Amazon「J SPORTS」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ無料体験」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

▶【14日間無料体験】J SPORTSオンデマンドで広島戦を視聴！