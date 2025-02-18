広島東洋カープ 今日の試合予定・テレビ放送・ネット配信スケジュール・視聴方法｜2025年最新

プロ野球・広島東洋カープの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。
2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。
広島東洋カープ｜春季キャンプ2025｜スケジュール
|場所
|期間
|放送・配信
|日南・沖縄（1軍）
|2月1日-2月26日
|J SPORTS／J SPORTSオンデマンド
|広島・日南（2軍）
|2月1日-2月25日
広島東洋カープ｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定
|日程
|場所
|対戦相手
|放送・配信
|2月23日（日）13:00
|那覇
|巨人
|2月24日（月）13:30
|北谷
|中日
|J SPORTS／J SPORTSオンデマンド
|3月1日（土）13:00
|倉敷
|楽天
|J SPORTS
|3月2日（日）13:00
|倉敷
|楽天
|J SPORTS
|3月5日（水）13:00
|横浜
|DeNA
|J SPORTS／J SPORTSオンデマンド
|3月6日（木）13:00
|ZOZOマリン
|ロッテ
|3月8日（土）13:00
|マツダ
|ヤクルト
|3月9日（日）13:00
|マツダ
|ヤクルト
|J SPORTS／J SPORTSオンデマンド
|3月11日（火）13:00
|横浜
|DeNA
|3月12日（水）13:00
|横浜
|DeNA
|3月14日（金）13:30
|マツダ
|ロッテ
|3月15日（土）13:00
|マツダ
|ロッテ
|3月16日（日）13:00
|マツダ
|ロッテ
|3月18日（火）13:00
|ベルーナドーム
|西武
|3月19日（水）13:00
|ベルーナドーム
|西武
|3月21日（金）18:00
|みずほPayPay
|ソフトバンク
|3月22日（土）13:00
|みずほPayPay
|ソフトバンク
|3月23日（日）14:00
|みずほPayPay
|ソフトバンク
広島主催試合はJ SPORTSで視聴可能！Amazonなら無料体験あり
広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で14日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。
■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法
- Amazon「J SPORTS」ページへアクセス
- バナーの「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ無料体験」を選択。決済情報を入力して登録完了！
- あとはライブ配信ページから視聴するだけ！
Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。