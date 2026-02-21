DMM×DAZNホーダイの再契約は可能？DAZNからの切り替え方法と注意点まとめ

DMM×DAZNホーダイは、DAZNをお得に視聴できる選択肢として注目を集めている。

本記事では、DMM×DAZNホーダイの再契約可否、DAZNからの切り替え手順、注意点について紹介する。

DMM×DAZNホーダイとは？

DMM×DAZNホーダイは、スポーツ専門配信サービス「DAZN Standard」と、総合エンタメ配信「DMMプレミアム(DMM TV)」がセットになったバンドルプラン。スポーツとアニメ・エンタメを一括で楽しめるのが最大の特徴だ。

DAZN Standardでは、明治安田Jリーグをはじめ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンなど欧州主要リーグを網羅。NPB公式戦(※広島主催試合を除く)や格闘技、F1など年間10,000試合以上のライブ中継を視聴できる。

一方のDMMプレミアムは、アニメ6,300作品以上(※2026年2月時点)を中心に、バラエティ、2.5次元舞台・ミュージカル、ドラマ、映画まで幅広いジャンルを配信。独占作品やオリジナルコンテンツも充実している。

この2つを個別契約するのではなく、1つのプランでまとめて利用できるのがDMM DAZNホーダイ。スポーツ視聴を軸にしながら、アニメやエンタメもカバーしたいユーザーにとって、コストと利便性を両立させた選択肢となる。

DMM DAZNホーダイの再契約は可能？

DMM DAZNホーダイは、一度解約した後でも再契約が可能だ。手続きはWeb上で完結し、以前利用していたDAZNアカウントを再連携することで、スムーズに視聴を再開できる。

重要なのは、DMM側の再登録だけでなく、DAZNアカウントとの連携を忘れずに行うこと。過去に使用していたログイン情報を把握していれば、手続き自体は数分で完了する。

再契約の手順(全7ステップ)

公式サイトのトップページから「今すぐおトクに始める」をクリック DMMアカウントにログイン(登録済みID・パスワードを入力) プラン内容を確認し、支払い方法を選択(クレジットカード・DMMポイント・キャリア決済など) 入力内容を確認し「登録する」をクリック 登録完了画面から「DAZN連携へ進む」を選択 以前使用していたDAZNアカウントでログイン 内容を確認し、アカウント連携を完了

再契約後は、連携が完了しているかを必ず確認したい。特に、以前DAZNを直接契約していた場合は、二重課金を避けるため事前に解約状況を整理しておくことが重要だ。

DMM×DAZNホーダイはDAZNからの切り替えはできる？

DMM×DAZNホーダイへの切り替えは可能。ただし、現在のDAZN契約内容や支払い方法によって、既存アカウントをそのまま連携できるケースと、一度退会が必要なケースに分かれる。手順を誤ると二重課金や視聴停止のリスクがあるため、事前確認は必須だ。

そのままアカウント連携できるケース

以下の支払い方法でDAZNを契約している場合は、既存アカウントを利用したままDMM×DAZNホーダイへ移行可能。

クレジットカード / デビットカード決済

PayPal決済

DAZNプリペイドカード・DAZNチケット・年間視聴パスなどのギフトコード

切り替え完了時点で、元のDAZN契約の残り視聴期間は失効し、返金は行われない。そのため、現在の契約満了直前での切り替えが効率的だ。

一度退会が必要なケース

以下の契約形態では、直接の移行ができない、もしくは二重請求が発生する可能性がある。一度DAZNを退会し、視聴期間終了後に無料アカウント状態になってから申し込む必要がある。

アプリ内課金(Apple / Google Play / Amazon IAP)

キャリア決済(d払い / auかんたん決済 / ソフトバンクまとめて支払いなど)

年間プラン(月々払い契約中)

一時停止機能を利用中のアカウント

DAZN for docomo利用者の注意点

DAZN for docomoからは直接の切り替え・連携は不可。解約済みであっても、同じdアカウントのメールアドレスでは連携できないため、新しいメールアドレスでDAZNアカウントを作成する必要がある。

切り替え手順

DMM公式サイトからDMM×DAZNホーダイへ申し込み、DMMプレミアム登録を完了 登録完了画面、またはマイページ「利用状況」から「DAZN連携へ進む」を選択 DAZNログイン画面で既存(または新規)アカウント情報を入力 内容確認後「登録する」をクリックし、連携完了

一度アカウントを連携すると、後から変更・解除はできない。複数アカウントを保有している場合は、連携先の確認を徹底しておきたい。

DMM×DAZNホーダイの月額料金は？

DMM×DAZNホーダイは、月額3,480円(税込)で利用できるセットプラン。スポーツ配信「DAZN Standard」と動画配信「DMMプレミアム」をまとめて契約できるのが特徴だ。

加入特典として、新規入会月から3カ月間、毎月550ポイントのDMMポイントが付与される。レンタル作品や電子書籍購入などに活用できるため、実質的な還元も見込める。

個別に契約した場合、「DAZN Standard」は月額4,200円(税込)、「DMMプレミアム」は月額550円(税込)で、合計4,750円(税込)。DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)となり、毎月1,270円分の差が生まれる計算だ。

DAZN単体よりも安価で同等のDAZNコンテンツを視聴できる点は大きなメリット。スポーツ視聴が主目的でも、DMMプレミアムが実質“無料で付いてくる”構図となる。一方で、DAZN年間プラン(一括払い・月々払い)を選択した場合は、年間総額で見るとDMM×DAZNホーダイより安くなるケースもあるため、利用期間によって最適解は変わる。

主要サービスの料金比較

サービス名 月額料金(税込) 年間合計額(税込) 利用可能プラン DMM×DAZNホーダイ 3,480円 41,760円 DAZN Standard / DMMプレミアム DAZN 4,200円 一括払い:32,000円

月々払い:38,400円(3,200円×12) DAZN Standard DMMプレミアム 550円 6,600円 DMMプレミアム ABEMA de DAZN 3,800円 一括払い:30,000円

月々払い:36,000円(3,000円×12) DAZN Standard

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

DAZN関連情報