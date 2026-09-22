第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月23日(水)に行われる。

本記事では、9月23日(水)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月23日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 7:20～ 陸上 競歩 男子・女子 ハーフマラソン競歩 9:20～ バドミントン 男子団体/女子団体 準決勝 9:50～ 競泳 予選

女子100mバタフライ

男子100mバタフライ

女子100ｍ背泳ぎ

男子200ｍ自由形

女子100m平泳ぎ

女子400ｍ個人メドレー

混合4×100mメドレーリレー 9:50～ 卓球

混合ダブルス 2回戦

男子ダブルス 1回戦

女子ダブルス 1回戦

女子シングルス 1回戦 11:50～ ボクシング 予選 男子60kg級/80kg級 11:50～ 野球 予選ラウンド グループA 第3戦

日本 vs フィリピン 11:50～ 3x3バスケットボール

男子 予選ラウンド

女子 予選ラウンド プールB

第3戦 日本 vs ウズベキスタン 12:50～ 体操 男子 団体 決勝 16:10～ フェンシング

男子 サーブル個人 準決勝 決勝

女子 フルーレ個人 準決勝 決勝 16:50～ 競泳 決勝

女子100mバタフライ

男子100mバタフライ

女子100ｍ背泳ぎ

男子200ｍ自由形

女子100m平泳ぎ

女子400ｍ個人メドレー

混合4×100mメドレーリレー 16:50～ ボクシング 予選 男子60kg級/80kg級 16:50～ 卓球 男子・女子 団体 準決勝 17:20～ ハンドボール 女子 予選ラウンド

日本 vs 中国 17:30～ 3x3バスケットボール

男子 予選ラウンド プールD 第3戦

日本 vs タイなど

女子 予選ラウンド 18:50～ 体操 女子 団体 決勝 19:20～ サッカー 男子 グループA 第3戦 日本 vs タイ 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 12:30～23:27 体操男子

団体

卓球男子

団体 準決勝

卓球女子

団体 準決勝

水泳女子

100mバタフライ 決勝

100m背泳ぎ 決勝

100m平泳ぎ 決勝

400m個人メドレー 決勝

水泳男子

100mバタフライ 決勝

200m自由形 決勝

400m個人メドレー 決勝

水泳混合

4×100mメドレーリレー 決勝

サッカー男子予選

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。