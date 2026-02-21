BTSワールドツアー2026日本公演のチケット販売情報は？料金・席種・申し込み方法まとめ

世界的グループ・BTSのワールドツアー2026が発表された。

本記事では、BTSワールドツアー2026日本公演のチケット販売情報・価格・席種について紹介する。

BTSワールドツアー2026日本公演の日程は？

『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN』の開催が正式に決定した。日本公演の舞台は東京ドーム。2026年4月に2日間の日程で実施される。世界ツアーの一環として行われる今回の来日公演は、国内外のファンから大きな注目を集めることになりそうだ。

会場はいずれも東京ドーム。平日と土曜で開場・開演時間が異なっているため、参加予定者は事前にスケジュールを確認しておきたい。以下が現時点で発表されている開催概要となる。

東京ドーム公演スケジュール

2026年4月17日(金)：開場16:30／開演18:30

2026年4月18日(土)：開場13:00／開演15:00

いずれも東京ドームでの開催。チケット販売情報や座席構成の詳細は別途発表が見込まれており、今後の公式アナウンスから目が離せない。

BTSワールドツアー2026日本公演のチケットの販売はいつ？

『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN』の日本公演チケットは、ファンクラブ会員向けの先行抽選受付を軸に販売が進められている。販売方式はすべて抽選制で、先着順ではない。会員区分ごとに受付期間が分かれており、当落発表日もそれぞれ異なるスケジュールとなっている。

最初に実施されるのはBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員先行。その後、OFFICIAL MOBILE会員、ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL/USA)会員へと段階的に受付が行われる流れだ。いずれも受付期間内に申し込みを行い、後日発表される当落結果を待つ形式となる。

なお、現時点で一般販売の詳細は発表されていない。VIP席については一般発売の予定はなく、SS席・S席の一般販売についても未定となっている。

BTSワールドツアー2026日本公演のチケット料金・席種は？

チケットは3種類の席種が用意されている。最上位のVIP席は45,000円(税込)。専用グッズ付き、優先入場レーンの利用、アリーナまたはスタンド前方エリアの保証が含まれる特別仕様だ。

SS席は35,000円(税込)。ステージ全体の演出を楽しめる良席カテゴリーで、スタンド1階前方が保証される。S席は25,000円(税込)で、スタンド席を中心とした一般的な観覧エリアとなる。3歳以上はチケットが必要で、3歳未満は入場不可。別途プレイガイド手数料が発生する。

申し込み条件にも違いがある。VIP席は申込者・同行者ともに同一ファンクラブ会員であることが必須。SS席・S席は申込者が会員であれば、同行者は非会員でも申し込み可能だ。支払いはローソン・ミニストップ店頭(Loppi)での入金のみ対応し、チケットは紙発券。発券開始は2026年4月10日(金)13:00からとなっている。

席種 料金(税込) 特徴 VIP席 45,000円 専用グッズ付き・優先入場・前方保証 SS席 35,000円 スタンド1階前方保証 S席 25,000円 一般観覧エリア

BTSワールドツアー2026日本公演のチケットのリセールは？

『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN』のチケットリセールについては、2026年2月時点で公式からの正式発表は出ていない。現状は通常販売分のみが案内されており、公式トレード制度の有無は未定となっている。

まず押さえておくべきは、転売・譲渡に関する厳格なルールだ。営利目的の転売はもちろん、家族や友人を含む第三者への譲渡(金銭のやり取りがない場合を含む)も禁止されている。オークションサイトやSNS、転売仲介サービスなどを通じた取引が発覚した場合、出品者・購入者ともに当日の入場を拒否される可能性があり、その際の払い戻しも行われない。

一方で、チケット業務を担当するローソンチケット(ローチケ)には電子チケットの公式リセール機能が存在する。ただし、これは指定公演のみで導入される仕組みであり、今回のBTS公演で採用されるかは未発表だ。近年は公式トレード制度を導入するケースも増えているため、実施される場合は公式サイトやファンクラブを通じて告知される見込みとなる。

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。