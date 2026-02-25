「BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN」が、2026年4月17日(金)・18日(土)に行われる。

本記事では、BTSワールドツアー東京ドーム公演のチケット一般販売情報を紹介する。

BTS東京ドーム公演のチケット一般販売はいつから？

BTSワールドツアーの東京ドーム公演「BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN」のチケットは、1月22日(木)から会員先行抽選など各種条件付きで販売開始。一般販売については、開始日や価格などの詳細情報が公開されていない。

なお、グループとしては今回が約7年ぶりの来日公演となるBTSだが、2025年7月にはJINがソロコンサートツアー「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」で来日。その際には公演の約1カ月前から『ローソンチケット』で一般先着販売が開始されていた。その一般チケット情報については開始の16日前に公式サイトで告知されていたため、まずは発表を待ちたい。

BTS東京ドーム公演のチケット販売期間一覧

2026年2月25日(水)時点で明らかになっているBTSワールドツアー東京ドーム公演「BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN」のチケット販売情報は以下の通り。

種類 申込期間 当落発表日 販売状況 BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員先行抽選受付 2026/1/22(木)21:00～1/29(木)23:59 2026/2/6(金)12:00 終了 BTS JAPAN OFFICIAL MOBILE会員先行抽選受付 2026/2/5(木)13:00～2/12(木)23:59 2026/2/20(金)11:00 終了 BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL/USA) 参加申込(Weverse) 2026/2/13(金)13:00～2/17(火)23:59 - 終了 BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL/USA) 会員先行抽選受付(ローソンチケット) 2026/2/20(金)13:00～2/23(月・祝)23:59 2026/2/27(金)11:00 受付終了 一般発売 未発表 未発表 未発表

BTS東京ドーム公演のチケット入手確率を上げる方法は？

BTSワールドツアー東京ドーム公演「BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN」のチケットは先行販売時点で入手困難となっており、一般販売ではさらに熾烈な争奪戦となる可能性が高い。一般販売の詳細が発表されたら、「一般販売サイトへの登録」「支払い情報の入力」「販売開始直後に申込作業を行える環境を整えること」を済ませておくことが肝心だ。

また、公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』では、BTS東京ドーム公演のチケットが多く取り扱われている。

ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムのより安心な利用方法は？

『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。

『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。

チケジャム公式サイトにアクセス 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了 トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！

※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。