BTSワールドツアー2026日本公演のチケットリセールはある？販売日程・料金・購入方法まとめ

BTSワールドツアー2026日本公演の開催発表とともに、注目を集めているのがチケットのリセール情報だ。

本記事では、BTSワールドツアー2026日本公演のチケットリセール情報について紹介する。

BTSワールドツアー2026日本公演はいつ？

『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN』の日本公演は、2026年4月に東京ドームで開催されることが決定している。ワールドツアーの一環として実施される来日ステージは、2日間にわたるドーム公演。国内外から多くのARMYが集結する一大イベントとなる見込みだ。

開催日は4月17日(金)と4月18日(土)の2日間。曜日によって開場・開演時間が異なるため、遠征を予定しているファンはスケジュールを事前に確認しておきたい。以下が現時点で発表されている東京ドーム公演の詳細となる。

東京ドーム公演日程一覧

公演日 会場 開場 開演 2026年4月17日(金) 東京ドーム 16:30 18:30 2026年4月18日(土) 東京ドーム 13:00 15:00

BTSワールドツアー2026日本公演のチケットの販売は？

『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN』東京ドーム公演のチケットは、ファンクラブ区分ごとに段階的な先行抽選で販売されている。販売方式はすべて抽選制で、先着順ではない。受付期間と当落発表・入金期間がそれぞれ設定されており、会員種別によってスケジュールが異なる。

最初に実施されるのはBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員先行。その後、OFFICIAL MOBILE会員、ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL/USA)会員へと受付が移る流れだ。なお、モバイル会員先行はシステムエラーに伴い、当落発表後の入金期間が延長されている。現時点で一般販売の詳細は発表されていない。

東京ドーム公演 チケット販売スケジュール

区分 受付期間 当落発表・入金期間 BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員先行 2026年1月22日(木)21:00～1月29日(木)23:59 2026年2月6日(金)12:00～2月9日(月)23:00 BTS JAPAN OFFICIAL MOBILE会員先行 2026年2月5日(木)13:00～2月12日(木)23:59 2026年2月20日(金)11:00～2月24日(火)23:00 ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL/USA)会員先行 Weverse申込：2026年2月13日(金)13:00～2月17日(火)23:59

ローチケ抽選：2026年2月20日(金)13:00～2月23日(月・祝)23:59 2026年2月27日(金)11:00～

BTSワールドツアー2026日本公演のチケット料金・席種は？

チケットは3種類の席種が用意されている。最上位のVIP席は45,000円(税込)。専用グッズ付き、優先入場レーンの利用、アリーナまたはスタンド前方エリアの保証が含まれる特別仕様だ。

SS席は35,000円(税込)。ステージ全体の演出を楽しめる良席カテゴリーで、スタンド1階前方が保証される。S席は25,000円(税込)で、スタンド席を中心とした一般的な観覧エリアとなる。3歳以上はチケットが必要で、3歳未満は入場不可。別途プレイガイド手数料が発生する。

申し込み条件にも違いがある。VIP席は申込者・同行者ともに同一ファンクラブ会員であることが必須。SS席・S席は申込者が会員であれば、同行者は非会員でも申し込み可能だ。支払いはローソン・ミニストップ店頭(Loppi)での入金のみ対応し、チケットは紙発券。発券開始は2026年4月10日(金)13:00からとなっている。

席種 料金(税込) 特徴 VIP席 45,000円 専用グッズ付き・優先入場・前方保証 SS席 35,000円 スタンド1階前方保証 S席 25,000円 一般観覧エリア

BTSワールドツアー2026日本公演のチケットのリセールはある？

『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN JAPAN』のチケットリセールについては、2026年1月時点で公式サイトからの正式なアナウンスは出ていない。現状では、公式トレード制度が実施されるかどうかは未定となっている。

チケット業務を担当するローソンチケット(ローチケ)には電子チケットのリセール機能が用意されているが、これは一部指定公演でのみ導入される仕組みだ。今回のBTS日本公演で同様の制度が採用されるかは発表待ちの段階にある。近年は公式リセール(トレード)を導入するケースも増えており、実施される場合は公式サイトやファンクラブを通じて告知される見込みだ。

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演チケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示する方法も選択肢のひとつだ。ただし、利用には十分な注意が必要となる。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場時に本人確認が実施される公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大幅に上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

現時点でのリセール状況まとめ