「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、9月19日(土)に行われる。

本記事では、アジア大会2026開会式の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア大会2026開会式のテレビ放送・ネット配信予定

第20回アジア大会では、2026年9月19日(土)18:00から開会式の実施を予定。なお、一部の競技は開会式前から実施されている。

開会式の模様は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送、ネット『TVer』での生中継が予定されておらず。報道番組などで映像が流れる可能性は否定できないが、番組表上の情報では中継なしとなっている。

一方、ネット『U-NEXT』では9月19日(土)18:40から開会式のライブ配信を予定している。

アジア大会2026の実施競技一覧は？

「アジア大会 愛知・名古屋」は32年ぶりに日本開催となるアジアスポーツの祭典。種目数は43競技469種目にも上り、33競技339種目だった東京オリンピックを上回る。

主な競技は、男女サッカーやバレーボール、バスケットボールなど。さらに女子ソフトボールや男子野球などでも日本代表の活躍に期待が集まる。

実施される43競技は以下の通り。

水泳

アーチェリー

陸上競技

バドミントン

野球・ソフトボール

バスケットボール

ボクシング

ブレイキン

カヌー・カヤック

コンバットスポーツ

クリケット

自転車競技

馬術

Eスポーツ

フェンシング

サッカー

ゴルフ

体操

ハンドボール

ホッケー

柔道

カバディ

空手

近代五種

パデル

ローイング

ラグビー

セーリング

セパタクロー

射撃

スケートボード

スポーツクライミング

スカッシュ

サーフィン

卓球

テコンドー

テニス

テックボール

トライアスロン

バレーボール

ウエイトリフティング

レスリング

武術太極拳

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。