「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、9月19日(土)に行われる。
本記事では、アジア大会2026開会式の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア大会2026開会式のテレビ放送・ネット配信予定
第20回アジア大会では、2026年9月19日(土)18:00から開会式の実施を予定。なお、一部の競技は開会式前から実施されている。
開会式の模様は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送、ネット『TVer』での生中継が予定されておらず。報道番組などで映像が流れる可能性は否定できないが、番組表上の情報では中継なしとなっている。
一方、ネット『U-NEXT』では9月19日(土)18:40から開会式のライブ配信を予定している。
- 日程：2026年9月19日(土)
- 開始時間：18:00
- 会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
- 中継：U-NEXT(31日間無料トライアルあり)
アジア大会2026の実施競技一覧は？
「アジア大会 愛知・名古屋」は32年ぶりに日本開催となるアジアスポーツの祭典。種目数は43競技469種目にも上り、33競技339種目だった東京オリンピックを上回る。
主な競技は、男女サッカーやバレーボール、バスケットボールなど。さらに女子ソフトボールや男子野球などでも日本代表の活躍に期待が集まる。
実施される43競技は以下の通り。
- 水泳
- アーチェリー
- 陸上競技
- バドミントン
- 野球・ソフトボール
- バスケットボール
- ボクシング
- ブレイキン
- カヌー・カヤック
- コンバットスポーツ
- クリケット
- 自転車競技
- 馬術
- Eスポーツ
- フェンシング
- サッカー
- ゴルフ
- 体操
- ハンドボール
- ホッケー
- 柔道
- カバディ
- 空手
- 近代五種
- パデル
- ローイング
- ラグビー
- セーリング
- セパタクロー
- 射撃
- スケートボード
- スポーツクライミング
- スカッシュ
- サーフィン
- 卓球
- テコンドー
- テニス
- テックボール
- トライアスロン
- バレーボール
- ウエイトリフティング
- レスリング
- 武術太極拳
アジア大会2026のおすすめ視聴方法1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。