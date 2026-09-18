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asian games 2026 pre ceremony(C)Getty images
アジア競技大会はU-NEXTが20競技以上を配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

アジア大会2026開会式の地上波テレビ放送・ネット配信予定｜TBS中継はある？

2026年9月19日に開催される第20回アジア競技大会開会式のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。地上波TBSの中継スケジュールは？

アジア大会2026をライブ配信
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「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、9月19日(土)に行われる。

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本記事では、アジア大会2026開会式の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア大会2026開会式のテレビ放送・ネット配信予定

第20回アジア大会では、2026年9月19日(土)18:00から開会式の実施を予定。なお、一部の競技は開会式前から実施されている。

開会式の模様は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送、ネット『TVer』での生中継が予定されておらず。報道番組などで映像が流れる可能性は否定できないが、番組表上の情報では中継なしとなっている。

一方、ネット『U-NEXT』では9月19日(土)18:40から開会式のライブ配信を予定している。

  • 日程：2026年9月19日(土)
  • 開始時間：18:00
  • 会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
  • 中継：U-NEXT(31日間無料トライアルあり)
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アジア大会2026の実施競技一覧は？

「アジア大会 愛知・名古屋」は32年ぶりに日本開催となるアジアスポーツの祭典。種目数は43競技469種目にも上り、33競技339種目だった東京オリンピックを上回る。

主な競技は、男女サッカーやバレーボール、バスケットボールなど。さらに女子ソフトボールや男子野球などでも日本代表の活躍に期待が集まる。

実施される43競技は以下の通り。

  • 水泳
  • アーチェリー
  • 陸上競技
  • バドミントン
  • 野球・ソフトボール
  • バスケットボール
  • ボクシング
  • ブレイキン
  • カヌー・カヤック
  • コンバットスポーツ
  • クリケット
  • 自転車競技
  • 馬術
  • Eスポーツ
  • フェンシング
  • サッカー
  • ゴルフ
  • 体操
  • ハンドボール
  • ホッケー
  • 柔道
  • カバディ
  • 空手
  • 近代五種
  • パデル
  • ローイング
  • ラグビー
  • セーリング
  • セパタクロー
  • 射撃
  • スケートボード
  • スポーツクライミング
  • スカッシュ
  • サーフィン
  • 卓球
  • テコンドー
  • テニス
  • テックボール
  • トライアスロン
  • バレーボール
  • ウエイトリフティング
  • レスリング
  • 武術太極拳
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アジア大会2026のおすすめ視聴方法

asia sports aichi nagoya1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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