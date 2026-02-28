Goal.com
ナバレッテvsヌニェスはDAZNで配信
Yuta Tokuma

ナバレッテvsヌニェスはどこで見れる？配信はPPV？

【ボクシング】エマヌエル・ナバレッテ vs エドゥアルド・ヌニェスはどこで配信されるのか。PPVなど配信情報、視聴方法を紹介。

ボクシング・IBF&WBO世界スーパーフェザー級王座統一戦、エマヌエル・ナバレッテ vs エドゥアルド・ヌニェスが日本時間3月1日(日)に行われる。

本記事では、ナバレッテvsヌニェスはどこで配信されるのか。配信情報、視聴方法を紹介する。

本記事では、ナバレッテvsヌニェスはどこで配信されるのか。配信情報、視聴方法を紹介する。

ナバレッテvsヌニェス｜日程

ナバレッテvsヌニェスは日本時間3月1日(日)10:00から、デザート・ダイヤモンド・アリーナ(アメリカ合衆国アリゾナ州)で行われる。

なお2月28日5:00から公開計量を実施。1日7:20からはアンダーカードも行われる。

イベント開始時刻(日本時間)
公開計量2月28日5:00
アンダーカード3月1日7:20
ナバレッテvsヌニェス3月1日10:00

ナバレッテvsヌニェス｜配信情報

ナバレッテvsヌニェス｜配信情報

ナバレッテvsヌニェスは日本時間3月1日(日)10:00から、ネット配信『DAZN』でライブ配信される。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームでの配信などは予定されていない。

公開計量とアンダーカードの模様もDAZNでライブ配信される。

なおDAZNではPPV配信ではなく、通常の月額プランで視聴可能だ。

  • 開始時刻：2026年3月1日(日)10:00配信開始
  • ネット配信：DAZN

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

  1. DMMの指定のページにアクセス
  2. 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力
  3. DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
  4. 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択
  5. 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

  1. DMMの指定のページにアクセス
  2. 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力
  3. 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了
  4. DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
  5. 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択
  6. DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM DAZN hodai plan campaign 2026DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

