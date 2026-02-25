バスケ日本代表 W杯アジア地区予選のメンバーリスト

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選が開幕した。3大会連続7度目のワールドカップ本戦出場を目指す日本代表は、ここまで2連勝で首位に立ち、2月と3月にはホームで中国代表、韓国代表と対戦する。

本記事では、バスケW杯2027アジア地区予選を戦う日本代表のメンバーを紹介する。

日本代表メンバー｜バスケW杯2027アジア地区予選Window2

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2 直前合宿参加メンバー

背番号 ポジション 名前 所属 1 PG 齋藤 拓実 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2 PG 富樫 勇樹 千葉ジェッツ 3 PG 安藤 誓哉 横浜ビー・コルセアーズ 12 SF 渡邊 雄太 千葉ジェッツ 13 SF 金近 廉 千葉ジェッツ 18 SF 馬場 雄大 長崎ヴェルカ 19 SG 西田 優大 シーホース三河 24 C/PF ジョシュ・ホーキンソン サンロッカーズ渋谷 30 SG 富永 啓生 レバンガ北海道 31 SG 原 修太 千葉ジェッツ 32 C シェーファー アヴィ幸樹 シーホース三河 34 PF 渡邉 飛勇 信州ブレイブウォリアーズ 35 SF 佐土原 遼 琉球ゴールデンキングス 53 C アレックス・カーク 琉球ゴールデンキングス 99 C 川真田 紘也 長崎ヴェルカ

バスケW杯2027アジア地区予選日程

FIBAバスケットボールワールドカップ2027に向けたアジア地区予選は、2025年11月から2027年3月にかけて開催。予選は合計6つの「Window(ウィンドウ)」に分けて実施され、ホーム＆アウェー形式で本大会出場枠を争う。

日本代表(AKATSUKI JAPAN)は1次予選グループBに所属し、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイと対戦して2次予選に進出できる上位2カ国を目指す。

日本代表 2027アジア地区予選1次予選スケジュール

Window 日程 対戦カード 会場 Window1 2025年11月28日 日本 90-64 チャイニーズ・タイペイ ホーム(神戸) Window1 2025年12月1日 チャイニーズ・タイペイ 73-80 日本 アウェイ(台湾) Window2 2026年2月26日 日本 vs 中国 ホーム(沖縄) Window2 2026年3月1日 日本 vs 韓国 ホーム(沖縄) Window3 2026年7月3日 中国 vs 日本 アウェイ Window3 2026年7月6日 韓国 vs 日本 アウェイ

バスケW杯2027アジア地区予選の放送・配信予定は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選は、日本代表戦を中心にテレビ放送とインターネット配信で中継される。2026年2月から3月にかけて行われるWindow2のホームゲームは、生放送およびライブ配信が決定している。

2月26日の中国戦はBS日テレで生中継され、DAZNとTVerでもライブ配信。3月1日の韓国戦はテレビ朝日系列で生放送され、ABEMA、DAZN、TVerで同時配信される。地上波・BSと配信サービスが連動する形で、幅広い視聴手段が確保されている。

日本代表 アジア地区予選Window2の放送・配信一覧

日程 対戦カード テレビ放送 ライブ配信 2026年2月26日 19:05 日本 vs 中国 BS日テレ DAZN、TVer 2026年3月1日 14:00 日本 vs 韓国 テレビ朝日系列 ABEMA、DAZN、TVer

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

DAZN関連情報