バスケ日本代表 W杯アジア地区予選のメンバーリスト

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選が開幕した。3大会連続7度目のワールドカップ本戦出場を目指す日本代表は、ここまで2連勝で首位に立ち、2月と3月にはホームで中国代表、韓国代表と対戦する。
本記事では、バスケW杯2027アジア地区予選を戦う日本代表のメンバーを紹介する。
日本代表メンバー｜バスケW杯2027アジア地区予選Window2
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2 直前合宿参加メンバー
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|1
|PG
|齋藤 拓実
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|2
|PG
|富樫 勇樹
|千葉ジェッツ
|3
|PG
|安藤 誓哉
|横浜ビー・コルセアーズ
|12
|SF
|渡邊 雄太
|千葉ジェッツ
|13
|SF
|金近 廉
|千葉ジェッツ
|18
|SF
|馬場 雄大
|長崎ヴェルカ
|19
|SG
|西田 優大
|シーホース三河
|24
|C/PF
|ジョシュ・ホーキンソン
|サンロッカーズ渋谷
|30
|SG
|富永 啓生
|レバンガ北海道
|31
|SG
|原 修太
|千葉ジェッツ
|32
|C
|シェーファー アヴィ幸樹
|シーホース三河
|34
|PF
|渡邉 飛勇
|信州ブレイブウォリアーズ
|35
|SF
|佐土原 遼
|琉球ゴールデンキングス
|53
|C
|アレックス・カーク
|琉球ゴールデンキングス
|99
|C
|川真田 紘也
|長崎ヴェルカ
バスケW杯2027アジア地区予選日程
FIBAバスケットボールワールドカップ2027に向けたアジア地区予選は、2025年11月から2027年3月にかけて開催。予選は合計6つの「Window(ウィンドウ)」に分けて実施され、ホーム＆アウェー形式で本大会出場枠を争う。
日本代表(AKATSUKI JAPAN)は1次予選グループBに所属し、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイと対戦して2次予選に進出できる上位2カ国を目指す。
日本代表 2027アジア地区予選1次予選スケジュール
|Window
|日程
|対戦カード
|会場
|Window1
|2025年11月28日
|日本 90-64 チャイニーズ・タイペイ
|ホーム(神戸)
|Window1
|2025年12月1日
|チャイニーズ・タイペイ 73-80 日本
|アウェイ(台湾)
|Window2
|2026年2月26日
|日本 vs 中国
|ホーム(沖縄)
|Window2
|2026年3月1日
|日本 vs 韓国
|ホーム(沖縄)
|Window3
|2026年7月3日
|中国 vs 日本
|アウェイ
|Window3
|2026年7月6日
|韓国 vs 日本
|アウェイ
バスケW杯2027アジア地区予選の放送・配信予定は？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選は、日本代表戦を中心にテレビ放送とインターネット配信で中継される。2026年2月から3月にかけて行われるWindow2のホームゲームは、生放送およびライブ配信が決定している。
2月26日の中国戦はBS日テレで生中継され、DAZNとTVerでもライブ配信。3月1日の韓国戦はテレビ朝日系列で生放送され、ABEMA、DAZN、TVerで同時配信される。地上波・BSと配信サービスが連動する形で、幅広い視聴手段が確保されている。
日本代表 アジア地区予選Window2の放送・配信一覧
|日程
|対戦カード
|テレビ放送
|ライブ配信
|2026年2月26日 19:05
|日本 vs 中国
|BS日テレ
|DAZN、TVer
|2026年3月1日 14:00
|日本 vs 韓国
|テレビ朝日系列
|ABEMA、DAZN、TVer
