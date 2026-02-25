Goal.com
Yuta Tokuma

バスケ日本代表 W杯アジア地区予選のメンバーリスト

FIBAバスケットボール・ワールドカップ2027アジア予選に出場する日本代表のメンバーを紹介する。

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選が開幕した。3大会連続7度目のワールドカップ本戦出場を目指す日本代表は、ここまで2連勝で首位に立ち、2月と3月にはホームで中国代表、韓国代表と対戦する。

本記事では、バスケW杯2027アジア地区予選を戦う日本代表のメンバーを紹介する。

日本代表メンバー｜バスケW杯2027アジア地区予選Window2

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2 直前合宿参加メンバー

背番号ポジション名前所属
1PG齋藤 拓実名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2PG富樫 勇樹千葉ジェッツ
3PG安藤 誓哉横浜ビー・コルセアーズ
12SF渡邊 雄太千葉ジェッツ
13SF金近 廉千葉ジェッツ
18SF馬場 雄大長崎ヴェルカ
19SG西田 優大シーホース三河
24C/PFジョシュ・ホーキンソンサンロッカーズ渋谷
30SG富永 啓生レバンガ北海道
31SG原 修太千葉ジェッツ
32Cシェーファー アヴィ幸樹シーホース三河
34PF渡邉 飛勇信州ブレイブウォリアーズ
35SF佐土原 遼琉球ゴールデンキングス
53Cアレックス・カーク琉球ゴールデンキングス
99C川真田 紘也長崎ヴェルカ

バスケW杯2027アジア地区予選日程

FIBAバスケットボールワールドカップ2027に向けたアジア地区予選は、2025年11月から2027年3月にかけて開催。予選は合計6つの「Window(ウィンドウ)」に分けて実施され、ホーム＆アウェー形式で本大会出場枠を争う。

日本代表(AKATSUKI JAPAN)は1次予選グループBに所属し、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイと対戦して2次予選に進出できる上位2カ国を目指す。

日本代表 2027アジア地区予選1次予選スケジュール

Window日程対戦カード会場
Window12025年11月28日日本 90-64 チャイニーズ・タイペイホーム(神戸)
Window12025年12月1日チャイニーズ・タイペイ 73-80 日本アウェイ(台湾)
Window22026年2月26日日本 vs 中国ホーム(沖縄)
Window22026年3月1日日本 vs 韓国ホーム(沖縄)
Window32026年7月3日中国 vs 日本アウェイ
Window32026年7月6日韓国 vs 日本アウェイ

バスケW杯2027アジア地区予選の放送・配信予定は？

basketball-world-cup-2027-asian-qualifiers

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選は、日本代表戦を中心にテレビ放送とインターネット配信で中継される。2026年2月から3月にかけて行われるWindow2のホームゲームは、生放送およびライブ配信が決定している。

2月26日の中国戦はBS日テレで生中継され、DAZNとTVerでもライブ配信。3月1日の韓国戦はテレビ朝日系列で生放送され、ABEMA、DAZN、TVerで同時配信される。地上波・BSと配信サービスが連動する形で、幅広い視聴手段が確保されている。

日本代表 アジア地区予選Window2の放送・配信一覧

日程対戦カードテレビ放送ライブ配信
2026年2月26日 19:05日本 vs 中国BS日テレDAZN、TVer
2026年3月1日 14:00日本 vs 韓国テレビ朝日系列ABEMA、DAZN、TVer

