japan basketball men(C)Getty images
【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録
Yuta Tokuma

【3月1日】バスケ日本代表vs韓国代表のテレビ放送・ネット配信予定｜FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」日本代表vs韓国代表の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

男子5人制バスケットボール「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」が行われ、3月1日(日)に日本代表が韓国代表と対戦する。

本記事では、日本代表vs韓国代表の視聴方法を紹介する。

日本vs韓国｜試合日程・開始時間

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」日本代表vs韓国代表は3月1日(日)、沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市）で行われる。

日程開始時間
3/1(日)14:00

日本vs韓国｜テレビ中継・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
3/1(日)
14:00
  • テレビ朝日

※放送/配信予定は変更の可能性あり

バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法

前述の通り、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選はネット『DAZN』でライブ配信される。

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

  1. DMMの指定のページにアクセス
  2. 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力
  3. DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
  4. 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択
  5. 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

  1. DMMの指定のページにアクセス
  2. 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力
  3. 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了
  4. DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
  5. 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択
  6. DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM DAZN hodai plan campaign 2026DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

