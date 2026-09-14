「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では、43競技469種目が行われる。

本記事では、種目別の地上波テレビ放送予定を紹介していく。

アジア競技大会のテレビ中継局・ネット配信一覧

アジア競技大会は、地上波『TBS系列』が注目試合を録画・生放送。競技によってはネット『TVer』による同時配信が行われる。

また、ネット『U-NEXT』では地上波放送されない競技も多数配信。最大7チャンネルの同時ライブ配信により、サッカー、バレーボール、卓球、陸上競技、バスケットボール、野球、競泳、ゴルフなど計20競技以上がカバーされる。大会開幕日前に先行して行われる一部競技も、9月10日(木)から配信されている。

チャンネル 形態 生中継 録画放送・アーカイブ配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[最大7CH同時ライブ配信] 〇 TBS系列 地上波テレビ 〇

[開幕日から連日放送] 〇 TVer ネット 〇

[TBS同時配信 ※一部対象外の可能性あり] ×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。

※実際の中継対象競技・試合は各中継局公式サイトよりご確認ください。

種目別の地上波テレビ放送予定は？

地上波『TBS系列』で放送される種目・競技・ラウンドは以下の通り。

なお、「LIVE」と記載されていないものは録画放送となる可能性があるほか、日本代表の勝ち上がりなど様々な要因で中継スケジュールが変更となる可能性がある。

■TBS系列の放送スケジュール

【サッカー】

日程 放送時間 試合 9/16(水) 19:00～21:30 男子 予選 日本vs香港(LIVE) 9/20(日) 13:00～22:54 男子 予選 日本vsキルギス(LIVE) 9/21(月・祝) 12:30～23:27 女子 予選 日本vsチャイニーズ・タイペイ(LIVE) 9/23(水・祝) 12:30～23:27 男子 予選 日本vsタイ(LIVE) 9/25(金) 16:30～22:54 女子 準々決勝 9/26(土) 15:50～22:30 男子 準々決勝(LIVE) 9/29(火) 15:49～23:27 女子 準決勝(LIVE) 9/30(水) 18:30～23:27 男子 準決勝(LIVE) 10/2(金) 18:30～22:54 女子 決勝(LIVE) 10/3(土) 15:00～22:30 男子 決勝(LIVE)

【バレーボール】

日程 放送時間 試合 9/18(金) 19:00～22:54 女子 予選 日本vsインドネシア(LIVE) 9/21(月・祝) 12:30～23:27 女子 準決勝(LIVE) 9/22(火・祝) 12:30～23:27 女子 決勝(LIVE)女子 3位決定戦 9/27(日) 18:30～23:24 男子 予選 日本vsウズベキスタン(LIVE) 9/28(月) 18:30～23:27 男子 予選 日本vsカザフスタン(LIVE) 10/1(木) 21:05～23:27 男子 準々決勝 10/2(金) 18:30～22:54 男子 準決勝(LIVE) 10/3(土) 15:00～22:30 男子 決勝・3位決定戦(LIVE)

【バスケットボール】

日程 放送時間 試合 9/18(金) 19:00～22:54 男子 準決勝 9/20(日) 13:00～22:54 男子 決勝・3位決定戦女子 予選 日本vsカザフスタン(LIVE) 9/22(火・祝) 12:30～23:27 女子 予選 日本vsフィリピン(LIVE) 9/24(木) 16:30～23:27 女子 準々決勝 9/25(金) 16:30～22:54 女子 準決勝 9/26(土) 15:50～22:30 女子 決勝・3位決定戦(LIVE)

【競泳】

日程 放送時間 試合 9/20(日) 13:00～22:54 決勝7種目(LIVE) 9/21(月・祝) 12:30～23:27 決勝7種目(LIVE) 9/22(火・祝) 12:30～23:27 決勝6種目(LIVE) 9/23(水・祝) 12:30～23:27 決勝9種目(LIVE) 9/24(木) 16:30～23:27 決勝8種目(LIVE) 9/25(金) 16:30～22:54 決勝7種目(LIVE)

【体操】

日程 放送時間 試合 9/21(月・祝) 12:30～23:27 男子 個人総合決勝(LIVE) 9/23(水・祝) 12:30～23:27 男子 団体(LIVE)

【卓球】

日程 放送時間 試合 9/22(火・祝) 12:30～23:27 女子 準々決勝(LIVE) 9/23(水・祝) 12:30～23:27 男子 団体準決勝(LIVE)女子 団体準決勝(LIVE) 9/24(木) 16:30～23:27 男子 団体決勝(LIVE)女子 団体決勝(LIVE) 9/26(土) 15:50～22:30 混合ダブルス決勝ほか(LIVE) 9/27(日) 18:30～23:24 女子シングルス決勝・男子ダブルス決勝(LIVE) 9/28(月) 18:30～23:27 男子シングルス決勝・女子ダブルス決勝(LIVE)

【陸上】

日程 放送時間 試合 9/24(木) 16:30～23:27 男子100m予選・女子100m予選・女子10000m決勝ほか(LIVE) 9/25(金) 16:30～22:54 男子100m決勝・女子100m決勝ほか(LIVE) 9/26(土) 7:00～11:45 男子マラソン・女子マラソン(LIVE) 9/27(日) 18:30～23:24 男子200m決勝・女子200m決勝・男子110mH決勝・女子100mH決勝・女子やり投決勝ほか(LIVE) 9/28(月) 18:30～23:27 男子3000m障害決勝・女子5000m決勝ほか(LIVE) 9/29(火) 15:49～23:27 混合4×100mリレー決勝・女子4×400mリレー決勝・男子4×400mリレー決勝ほか(LIVE)

【レスリング】

日程 放送時間 試合 9/30(水) 18:30～23:27 男子グレコローマン 67kg級決勝・87kg級決勝・130kg級決勝

【ソフトボール】

日程 放送時間 試合 10/3(土) 15:00～22:30 女子 決勝(LIVE)

【柔道】

日程 放送時間 試合 10/3(土) 15:00～22:30 男子 団体決勝(LIVE)女子 団体決勝(LIVE)

【総集編】

日程 放送時間 試合 10/4(日) 13:30～15:24 アジア大会 総集編

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS公式サイトよりご確認ください。

アジア競技大会のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。