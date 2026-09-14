「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では、43競技469種目が行われる。
本記事では、種目別の地上波テレビ放送予定を紹介していく。
アジア競技大会のテレビ中継局・ネット配信一覧
アジア競技大会は、地上波『TBS系列』が注目試合を録画・生放送。競技によってはネット『TVer』による同時配信が行われる。
また、ネット『U-NEXT』では地上波放送されない競技も多数配信。最大7チャンネルの同時ライブ配信により、サッカー、バレーボール、卓球、陸上競技、バスケットボール、野球、競泳、ゴルフなど計20競技以上がカバーされる。大会開幕日前に先行して行われる一部競技も、9月10日(木)から配信されている。
チャンネル
形態
生中継
録画放送・アーカイブ配信
U-NEXT
ネット
〇
〇
TBS系列
地上波テレビ
〇
〇
TVer
ネット
〇
×
※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。
※実際の中継対象競技・試合は各中継局公式サイトよりご確認ください。
種目別の地上波テレビ放送予定は？
地上波『TBS系列』で放送される種目・競技・ラウンドは以下の通り。
なお、「LIVE」と記載されていないものは録画放送となる可能性があるほか、日本代表の勝ち上がりなど様々な要因で中継スケジュールが変更となる可能性がある。
■TBS系列の放送スケジュール
【サッカー】
日程
放送時間
試合
9/16(水)
19:00～21:30
男子 予選 日本vs香港(LIVE)
9/20(日)
13:00～22:54
男子 予選 日本vsキルギス(LIVE)
9/21(月・祝)
12:30～23:27
女子 予選 日本vsチャイニーズ・タイペイ(LIVE)
9/23(水・祝)
12:30～23:27
男子 予選 日本vsタイ(LIVE)
9/25(金)
16:30～22:54
女子 準々決勝
9/26(土)
15:50～22:30
男子 準々決勝(LIVE)
9/29(火)
15:49～23:27
女子 準決勝(LIVE)
9/30(水)
18:30～23:27
男子 準決勝(LIVE)
10/2(金)
18:30～22:54
女子 決勝(LIVE)
10/3(土)
15:00～22:30
男子 決勝(LIVE)
【バレーボール】
日程
放送時間
試合
9/18(金)
19:00～22:54
女子 予選 日本vsインドネシア(LIVE)
9/21(月・祝)
12:30～23:27
女子 準決勝(LIVE)
9/22(火・祝)
12:30～23:27
女子 決勝(LIVE)女子 3位決定戦
9/27(日)
18:30～23:24
男子 予選 日本vsウズベキスタン(LIVE)
9/28(月)
18:30～23:27
男子 予選 日本vsカザフスタン(LIVE)
10/1(木)
21:05～23:27
男子 準々決勝
10/2(金)
18:30～22:54
男子 準決勝(LIVE)
10/3(土)
15:00～22:30
男子 決勝・3位決定戦(LIVE)
【バスケットボール】
日程
放送時間
試合
9/18(金)
19:00～22:54
男子 準決勝
9/20(日)
13:00～22:54
男子 決勝・3位決定戦女子 予選 日本vsカザフスタン(LIVE)
9/22(火・祝)
12:30～23:27
女子 予選 日本vsフィリピン(LIVE)
9/24(木)
16:30～23:27
女子 準々決勝
9/25(金)
16:30～22:54
女子 準決勝
9/26(土)
15:50～22:30
女子 決勝・3位決定戦(LIVE)
【競泳】
日程
放送時間
試合
9/20(日)
13:00～22:54
決勝7種目(LIVE)
9/21(月・祝)
12:30～23:27
決勝7種目(LIVE)
9/22(火・祝)
12:30～23:27
決勝6種目(LIVE)
9/23(水・祝)
12:30～23:27
決勝9種目(LIVE)
9/24(木)
16:30～23:27
決勝8種目(LIVE)
9/25(金)
16:30～22:54
決勝7種目(LIVE)
【体操】
日程
放送時間
試合
9/21(月・祝)
12:30～23:27
男子 個人総合決勝(LIVE)
9/23(水・祝)
12:30～23:27
男子 団体(LIVE)
【卓球】
日程
放送時間
試合
9/22(火・祝)
12:30～23:27
女子 準々決勝(LIVE)
9/23(水・祝)
12:30～23:27
男子 団体準決勝(LIVE)女子 団体準決勝(LIVE)
9/24(木)
16:30～23:27
男子 団体決勝(LIVE)女子 団体決勝(LIVE)
9/26(土)
15:50～22:30
混合ダブルス決勝ほか(LIVE)
9/27(日)
18:30～23:24
女子シングルス決勝・男子ダブルス決勝(LIVE)
9/28(月)
18:30～23:27
男子シングルス決勝・女子ダブルス決勝(LIVE)
【陸上】
日程
放送時間
試合
9/24(木)
16:30～23:27
男子100m予選・女子100m予選・女子10000m決勝ほか(LIVE)
9/25(金)
16:30～22:54
男子100m決勝・女子100m決勝ほか(LIVE)
9/26(土)
7:00～11:45
男子マラソン・女子マラソン(LIVE)
9/27(日)
18:30～23:24
男子200m決勝・女子200m決勝・男子110mH決勝・女子100mH決勝・女子やり投決勝ほか(LIVE)
9/28(月)
18:30～23:27
男子3000m障害決勝・女子5000m決勝ほか(LIVE)
9/29(火)
15:49～23:27
混合4×100mリレー決勝・女子4×400mリレー決勝・男子4×400mリレー決勝ほか(LIVE)
【レスリング】
日程
放送時間
試合
9/30(水)
18:30～23:27
男子グレコローマン 67kg級決勝・87kg級決勝・130kg級決勝
【ソフトボール】
日程
放送時間
試合
10/3(土)
15:00～22:30
女子 決勝(LIVE)
【柔道】
日程
放送時間
試合
10/3(土)
15:00～22:30
男子 団体決勝(LIVE)女子 団体決勝(LIVE)
【総集編】
日程
放送時間
試合
10/4(日)
13:30～15:24
アジア大会 総集編
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS公式サイトよりご確認ください。
アジア競技大会のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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- 登録完了
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。