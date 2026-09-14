あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
asian games logo
アジア競技大会はU-NEXTが20競技以上を配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

【アジア競技大会2026】地上波TBSテレビ放送予定は？競技種目別の中継スケジュールまとめ

アジア競技大会2026の地上波テレビ放送予定一覧を紹介。サッカー、バレーボール、卓球、陸上競技、バスケットボール、野球、競泳、ゴルフなど種目別の実施予定日は？

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では、43競技469種目が行われる。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、種目別の地上波テレビ放送予定を紹介していく。

アジア競技大会のテレビ中継局・ネット配信一覧

アジア競技大会は、地上波『TBS系列』が注目試合を録画・生放送。競技によってはネット『TVer』による同時配信が行われる。

また、ネット『U-NEXT』では地上波放送されない競技も多数配信。最大7チャンネルの同時ライブ配信により、サッカー、バレーボール、卓球、陸上競技、バスケットボール、野球、競泳、ゴルフなど計20競技以上がカバーされる。大会開幕日前に先行して行われる一部競技も、9月10日(木)から配信されている。

チャンネル

形態

生中継

録画放送・アーカイブ配信

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[最大7CH同時ライブ配信]

TBS系列

地上波テレビ


[開幕日から連日放送]

TVer

ネット


[TBS同時配信 ※一部対象外の可能性あり]

×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。
※実際の中継対象競技・試合は各中継局公式サイトよりご確認ください。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

種目別の地上波テレビ放送予定は？

地上波『TBS系列』で放送される種目・競技・ラウンドは以下の通り。

なお、「LIVE」と記載されていないものは録画放送となる可能性があるほか、日本代表の勝ち上がりなど様々な要因で中継スケジュールが変更となる可能性がある。

■TBS系列の放送スケジュール

【サッカー】

日程

放送時間

試合

9/16(水)

19:00～21:30

男子 予選 日本vs香港(LIVE)

9/20(日)

13:00～22:54

男子 予選 日本vsキルギス(LIVE)

9/21(月・祝)

12:30～23:27

女子 予選 日本vsチャイニーズ・タイペイ(LIVE)

9/23(水・祝)

12:30～23:27

男子 予選 日本vsタイ(LIVE)

9/25(金)

16:30～22:54

女子 準々決勝

9/26(土)

15:50～22:30

男子 準々決勝(LIVE)

9/29(火)

15:49～23:27

女子 準決勝(LIVE)

9/30(水)

18:30～23:27

男子 準決勝(LIVE)

10/2(金)

18:30～22:54

女子 決勝(LIVE)

10/3(土)

15:00～22:30

男子 決勝(LIVE)

【バレーボール】

日程

放送時間

試合

9/18(金)

19:00～22:54

女子 予選 日本vsインドネシア(LIVE)

9/21(月・祝)

12:30～23:27

女子 準決勝(LIVE)

9/22(火・祝)

12:30～23:27

女子 決勝(LIVE)女子 3位決定戦

9/27(日)

18:30～23:24

男子 予選 日本vsウズベキスタン(LIVE)

9/28(月)

18:30～23:27

男子 予選 日本vsカザフスタン(LIVE)

10/1(木)

21:05～23:27

男子 準々決勝

10/2(金)

18:30～22:54

男子 準決勝(LIVE)

10/3(土)

15:00～22:30

男子 決勝・3位決定戦(LIVE)

【バスケットボール】

日程

放送時間

試合

9/18(金)

19:00～22:54

男子 準決勝

9/20(日)

13:00～22:54

男子 決勝・3位決定戦女子 予選 日本vsカザフスタン(LIVE)

9/22(火・祝)

12:30～23:27

女子 予選 日本vsフィリピン(LIVE)

9/24(木)

16:30～23:27

女子 準々決勝

9/25(金)

16:30～22:54

女子 準決勝

9/26(土)

15:50～22:30

女子 決勝・3位決定戦(LIVE)

【競泳】

日程

放送時間

試合

9/20(日)

13:00～22:54

決勝7種目(LIVE)

9/21(月・祝)

12:30～23:27

決勝7種目(LIVE)

9/22(火・祝)

12:30～23:27

決勝6種目(LIVE)

9/23(水・祝)

12:30～23:27

決勝9種目(LIVE)

9/24(木)

16:30～23:27

決勝8種目(LIVE)

9/25(金)

16:30～22:54

決勝7種目(LIVE)

【体操】

日程

放送時間

試合

9/21(月・祝)

12:30～23:27

男子 個人総合決勝(LIVE)

9/23(水・祝)

12:30～23:27

男子 団体(LIVE)

【卓球】

日程

放送時間

試合

9/22(火・祝)

12:30～23:27

女子 準々決勝(LIVE)

9/23(水・祝)

12:30～23:27

男子 団体準決勝(LIVE)女子 団体準決勝(LIVE)

9/24(木)

16:30～23:27

男子 団体決勝(LIVE)女子 団体決勝(LIVE)

9/26(土)

15:50～22:30

混合ダブルス決勝ほか(LIVE)

9/27(日)

18:30～23:24

女子シングルス決勝・男子ダブルス決勝(LIVE)

9/28(月)

18:30～23:27

男子シングルス決勝・女子ダブルス決勝(LIVE)

【陸上】

日程

放送時間

試合

9/24(木)

16:30～23:27

男子100m予選・女子100m予選・女子10000m決勝ほか(LIVE)

9/25(金)

16:30～22:54

男子100m決勝・女子100m決勝ほか(LIVE)

9/26(土)

7:00～11:45

男子マラソン・女子マラソン(LIVE)

9/27(日)

18:30～23:24

男子200m決勝・女子200m決勝・男子110mH決勝・女子100mH決勝・女子やり投決勝ほか(LIVE)

9/28(月)

18:30～23:27

男子3000m障害決勝・女子5000m決勝ほか(LIVE)

9/29(火)

15:49～23:27

混合4×100mリレー決勝・女子4×400mリレー決勝・男子4×400mリレー決勝ほか(LIVE)

【レスリング】

日程

放送時間

試合

9/30(水)

18:30～23:27

男子グレコローマン 67kg級決勝・87kg級決勝・130kg級決勝

【ソフトボール】

日程

放送時間

試合

10/3(土)

15:00～22:30

女子 決勝(LIVE)

【柔道】

日程

放送時間

試合

10/3(土)

15:00～22:30

男子 団体決勝(LIVE)女子 団体決勝(LIVE)

【総集編】

日程

放送時間

試合

10/4(日)

13:30～15:24

アジア大会 総集編

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア競技大会のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー