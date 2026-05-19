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Yuta Tokuma

【5月20日】チェルシー対トッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第37節

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チェルシー 対 トッテナム
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2025-26プレミアリーグ第37節、チェルシーvsトッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2025-26シーズンのプレミアリーグ第37節が日本時間5月20日(水)に開催。チェルシーと、トッテナム・ホットスパーが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsトッテナム・ホットスパーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

チェルシー対トッテナム・ホットスパーの試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsトッテナム・ホットスパーは、日本時間2026年5月20日(水)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第37節
  • 日時：2026年5月20日(水) 4:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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チェルシー対トッテナム・ホットスパーのテレビ放送・ネット配信予定

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チェルシー対トッテナム・ホットスパーのU-NEXT視聴方法

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チェルシー対トッテナム・ホットスパーの予想スタメンは？

チェルシー vs トッテナム 予想スタメン

チェルシーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTOT
1
ロベルト・サンチェス
21
ジョエル・ハト
27
マロ・グスト
23
トレヴォ・チャロバー
3
マルク・ククレジャ
8
エンソ・フェルナンデス
25
モイセス・カイセド
17
アンドレイ・サントス
10
コール・パーマー
7
ペドロ・ネト
20
ジョアン・ペドロ
31
アントニーン・キンスキー
23
ペドロ・ポロ
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
4
ケビン・ダンソ
13
イエノマ・ウドジェ
39
ランダル・コロ・ムアニ
11
マティス・テル
6
ジョアン・パリーニャ
30
ロドリゴ・ベンタンクール
22
コナー・ギャラガー
9
リシャルリソン

4-2-3-1

TOTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • C. McFarlane

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CHE
-直近成績

ゴールを許す
3/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CHE

直近の 5 試合

TOT

5

勝利

0

引分け

0

勝利

12

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表