5月のプライムビデオ MLB配信スケジュール一覧

MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間4月1日(水)に開催。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースとクリーブランド・ガーディアンズが対戦する。

本記事では、ドジャース対ガーディアンズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

プライムビデオ MLB配信概要

Prime VideoのSPOTVチャンネルでは、2026シーズンのMLBレギュラーシーズンでは350試合以上をライブ配信する。

ポストシーズンでは、試合開催日に毎日1試合を厳選して配信する。

なおPrime VideoのSPOTVチャンネルは、プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。プライム会員は30日間無料トライアルがあり、お得にMLB公式戦を楽しむことができる。

5月のプライムビデオ MLB配信スケジュール

開始時刻 対戦カード 5月5日8:38 カブスvsレッズ 5月5日9:00 アストロズvsドジャース 5月6日7:38 レイズvsブルージェイズ 5月6日9:00 アストロズvsドジャース 5月7日5:05 エンゼルスvsホワイトソックス 5月7日8:38 カブスvsレッズ 5月8日8:08 レッドソックスvsレイズ 5月8日11:08 パドレスvsカージナルス 5月9日8:05 ブルージェイズvsエンゼルス 5月9日11:08 ドジャースvsブレーブス 5月10日8:08 ホワイトソックスvsマリナーズ 5月10日10:08 ドジャースvsブレーブス 5月11日2:35 ブルージェイズvsエンゼルス 5月11日3:33 レンジャーズvsカブス 5月12日7:08 ガーディアンズvsエンゼルス 5月12日11:08 ドジャースvsジャイアンツ 5月13日8:13 ブレーブスvsカブス 5月13日8:38 ホワイトソックスvsロイヤルズ 5月14日8:05 ブルージェイズvsレイズ 5月14日8:38 ホワイトソックスvsロイヤルズ 5月15日8:13 ブレーブスvsカブス 5月15日11:08 ドジャースvsジャイアンツ 5月16日7:38 タイガースvsブルージェイズ 5月16日10:28 エンゼルスvsドジャース 5月17日8:13 マリナーズvsパドレス 5月17日10:28 エンゼルスvsドジャース 5月18日2:38 メッツvsヤンキース 5月18日3:08 ホワイトソックスvsカブス 5月19日8:03 ヤンキースvsブルージェイズ 5月19日10:38 マリナーズvsホワイトソックス 5月20日8:38 カブスvsブルワーズ 5月20日10:30 パドレスvsドジャース 5月21日5:08 マリナーズvsホワイトソックス 5月21日9:30 パドレスvsドジャース 5月22日5:03 ナショナルズvsメッツ 5月22日8:03 ヤンキースvsブルージェイズ 5月23日8:38 ブルワーズvsドジャース 5月23日10:36 エンゼルスvsレンジャーズ 5月24日5:03 ジャイアンツvsホワイトソックス 5月24日8:13 ブルワーズvsドジャース 5月25日1:13 ブルージェイズvsパイレーツ 5月25日5:03 ジャイアンツvsホワイトソックス 5月26日7:38 パイレーツvsカブス 5月26日8:05 ブルージェイズvsマーリンズ 5月27日10:38 パドレスvsフィリーズ 5月27日11:08 ドジャースvsロッキーズ 5月28日8:08 メッツvsレッズ 5月28日11:08 ドジャースvsロッキーズ 5月29日7:33 ブルージェイズvsオリオールズ 5月29日7:38 パイレーツvsカブス 5月30日8:38 ホワイトソックスvsタイガース 5月30日11:00 ドジャースvsフィリーズ 5月31日8:13 カージナルスvsカブス 5月31日11:00 カージナルスvsカブス

※配信スケジュールは変更になる可能性があります

MLB2026のおすすめ視聴方法

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なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【SPOTV NOW】5/31まで年間プラン割引実施中！ドジャース戦全試合を日本語実況・解説付きで配信

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『SPOTV NOW』では、2026年5月31日まで年間プランがオトクな価格で登録できるキャンペーンを実施している。

今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信するほか、今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

SPOTV NOWに登録すればライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツも視聴可能となる。

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MLB 2026｜関連情報

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