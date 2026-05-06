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Yuta Tokuma

5月のプライムビデオ MLB配信スケジュール一覧

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MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間4月1日(水)に開催。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースとクリーブランド・ガーディアンズが対戦する。

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本記事では、ドジャース対ガーディアンズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

プライムビデオ MLB配信概要

Prime VideoのSPOTVチャンネルでは、2026シーズンのMLBレギュラーシーズンでは350試合以上をライブ配信する。

ポストシーズンでは、試合開催日に毎日1試合を厳選して配信する。

なおPrime VideoのSPOTVチャンネルは、プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。プライム会員は30日間無料トライアルがあり、お得にMLB公式戦を楽しむことができる。

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5月のプライムビデオ MLB配信スケジュール

※配信スケジュールは変更になる可能性があります
開始時刻対戦カード
5月5日8:38カブスvsレッズ
5月5日9:00アストロズvsドジャース
5月6日7:38レイズvsブルージェイズ
5月6日9:00アストロズvsドジャース
5月7日5:05エンゼルスvsホワイトソックス
5月7日8:38カブスvsレッズ
5月8日8:08レッドソックスvsレイズ
5月8日11:08パドレスvsカージナルス
5月9日8:05ブルージェイズvsエンゼルス
5月9日11:08ドジャースvsブレーブス
5月10日8:08ホワイトソックスvsマリナーズ
5月10日10:08ドジャースvsブレーブス
5月11日2:35ブルージェイズvsエンゼルス
5月11日3:33レンジャーズvsカブス
5月12日7:08ガーディアンズvsエンゼルス
5月12日11:08ドジャースvsジャイアンツ
5月13日8:13ブレーブスvsカブス
5月13日8:38ホワイトソックスvsロイヤルズ
5月14日8:05ブルージェイズvsレイズ
5月14日8:38ホワイトソックスvsロイヤルズ
5月15日8:13ブレーブスvsカブス
5月15日11:08ドジャースvsジャイアンツ
5月16日7:38タイガースvsブルージェイズ
5月16日10:28エンゼルスvsドジャース
5月17日8:13マリナーズvsパドレス
5月17日10:28エンゼルスvsドジャース
5月18日2:38メッツvsヤンキース
5月18日3:08ホワイトソックスvsカブス
5月19日8:03ヤンキースvsブルージェイズ
5月19日10:38マリナーズvsホワイトソックス
5月20日8:38カブスvsブルワーズ
5月20日10:30パドレスvsドジャース
5月21日5:08マリナーズvsホワイトソックス
5月21日9:30パドレスvsドジャース
5月22日5:03ナショナルズvsメッツ
5月22日8:03ヤンキースvsブルージェイズ
5月23日8:38ブルワーズvsドジャース
5月23日10:36エンゼルスvsレンジャーズ
5月24日5:03ジャイアンツvsホワイトソックス
5月24日8:13ブルワーズvsドジャース
5月25日1:13ブルージェイズvsパイレーツ
5月25日5:03ジャイアンツvsホワイトソックス
5月26日7:38パイレーツvsカブス
5月26日8:05ブルージェイズvsマーリンズ
5月27日10:38パドレスvsフィリーズ
5月27日11:08ドジャースvsロッキーズ
5月28日8:08メッツvsレッズ
5月28日11:08ドジャースvsロッキーズ
5月29日7:33ブルージェイズvsオリオールズ
5月29日7:38パイレーツvsカブス
5月30日8:38ホワイトソックスvsタイガース
5月30日11:00ドジャースvsフィリーズ
5月31日8:13カージナルスvsカブス
5月31日11:00カージナルスvsカブス

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なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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SPOTV NOW』では、2026年5月31日まで年間プランがオトクな価格で登録できるキャンペーンを実施している。

今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信するほか、今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

SPOTV NOWに登録すればライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツも視聴可能となる。

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