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Yuta Tokuma

ドジャース 2026年所属選手の年俸一覧｜大谷翔平は推定いくら？

【メジャーリーグ】大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース所属選手の年俸を紹介。

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ロサンゼルス・ドジャースには、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属している。

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本記事では、ドジャース所属選手の年俸、MLBレギュラーシーズンの視聴方法を紹介していく。

ロサンゼルス・ドジャース｜所属選手の年俸

2024シーズンにドジャースに加入した大谷翔平は、10年7億ドルの大型契約を締結した。山本由伸も同年にドジャースに加入。12年総額3億2500万ドルの契約を結んでいる。

ドジャースの2026年総年俸は約4億1,350万ドルに達すると予測されており、MLB全30球団でトップの数字となっている。

主要選手の年俸(推定)

選手名ポジション年俸（万ドル）年俸（日本円）備考
大谷 翔平投手/DH$7,000約105億円10年7億ドルの3年目（後払い考慮前）
カイル・タッカー外野手$6,000約90億円4年2億4,000万ドルの新契約
ブレイク・スネル投手$3,640約54.6億円5年1億8,200万ドルの2年目
ムーキー・ベッツ内野/外野$3,041約45.6億円12年3億6,500万ドルの6年目
タイラー・グラスノー投手$3,000約45億円5年1億3,656万ドルの3年目
フレディ・フリーマン内野手$2,700約40.5億円6年1億6,200万ドルの最終年
テオスカー・ヘルナンデス外野手$1,966約29.5億円3年6,600万ドルの2年目
エドウィン・ディアス投手$1,700約25.5億円3年6,900万ドルの1年目
山本 由伸投手$1,616約24.2億円12年3億2,500万ドルの3年目
ウィル・スミス捕手$1,600約24億円10年1億4,000万ドルの3年目
タンナー・スコット投手$1,600約24億円4年7,200万ドルの2年目
トミー・エドマン外野手$1,565約23.5億円5年7,400万ドルの2年目
マックス・マンシー内野手$1,000約15億円球団オプション行使
エバン・フィリップス投手$650約9.7億円1年契約
ミゲル・ロハス内野手$550約8.2億円1年契約
キケ・ヘルナンデスユーティリティ$450約6.7億円1年契約
佐々木 朗希投手$100約1.5億円マイナー契約（25歳ルール適用下の2年目）

※1ドル＝150円換算。佐々木は労使協定の制約によりマイナー契約

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