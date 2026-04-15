ロサンゼルス・ドジャースには、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属している。

本記事では、ドジャース所属選手の年俸、MLBレギュラーシーズンの視聴方法を紹介していく。

ロサンゼルス・ドジャース｜所属選手の年俸

2024シーズンにドジャースに加入した大谷翔平は、10年7億ドルの大型契約を締結した。山本由伸も同年にドジャースに加入。12年総額3億2500万ドルの契約を結んでいる。

ドジャースの2026年総年俸は約4億1,350万ドルに達すると予測されており、MLB全30球団でトップの数字となっている。

主要選手の年俸(推定)

選手名 ポジション 年俸（万ドル） 年俸（日本円） 備考 大谷 翔平 投手/DH $7,000 約105億円 10年7億ドルの3年目（後払い考慮前） カイル・タッカー 外野手 $6,000 約90億円 4年2億4,000万ドルの新契約 ブレイク・スネル 投手 $3,640 約54.6億円 5年1億8,200万ドルの2年目 ムーキー・ベッツ 内野/外野 $3,041 約45.6億円 12年3億6,500万ドルの6年目 タイラー・グラスノー 投手 $3,000 約45億円 5年1億3,656万ドルの3年目 フレディ・フリーマン 内野手 $2,700 約40.5億円 6年1億6,200万ドルの最終年 テオスカー・ヘルナンデス 外野手 $1,966 約29.5億円 3年6,600万ドルの2年目 エドウィン・ディアス 投手 $1,700 約25.5億円 3年6,900万ドルの1年目 山本 由伸 投手 $1,616 約24.2億円 12年3億2,500万ドルの3年目 ウィル・スミス 捕手 $1,600 約24億円 10年1億4,000万ドルの3年目 タンナー・スコット 投手 $1,600 約24億円 4年7,200万ドルの2年目 トミー・エドマン 外野手 $1,565 約23.5億円 5年7,400万ドルの2年目 マックス・マンシー 内野手 $1,000 約15億円 球団オプション行使 エバン・フィリップス 投手 $650 約9.7億円 1年契約 ミゲル・ロハス 内野手 $550 約8.2億円 1年契約 キケ・ヘルナンデス ユーティリティ $450 約6.7億円 1年契約 佐々木 朗希 投手 $100 約1.5億円 マイナー契約（25歳ルール適用下の2年目）

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『SPOTV NOW』は、今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信するほか、今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

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