Le quote antepost riflettono le chance di ogni nazionale che scenderà in campo in Nord America questa estate. Oltre ai favoriti per i Mondiali 2026, analizzeremo le possibili sorprese e concluderemo con consigli pratici per le scommesse sul torneo.

Quote vincente Mondiali 2026: i top favoriti

Le quote su chi vincerà i Mondiali 2026 subiranno variazioni frequenti nelle settimane precedenti al torneo. Infortuni, convocazioni ufficiali e prestazioni nelle amichevoli possono causare piccoli spostamenti. I bookmaker possono inoltre presentare prezzi differenti; si consiglia di verificare sempre le quote attuali presso gli operatori licenziati.

Squadra Quota media sui bookmakers Probabilità implicita Note Spagna 5.50 ~18% In forma, recente vittoria a Euro 2024 Inghilterra 6.50 ~15% Rosa profonda, semifinalista Francia 7.00 ~14% Contendente costante Brasile 9.00 ~11% Nucleo giovane, potenza storica Argentina 9.00 ~11% Campione in carica Portogallo 13.00 ~8% Molte opzioni offensive Germania 13.00 ~8% Difesa migliorata Paesi Bassi 21.00 ~5% Outsider di valore

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

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Analisi dei principali favoriti ai Mondiali 2026

Le quote per il vincente del Mondiale 2026 sono influenzate da diversi fattori, tra cui lo stato di forma pre-torneo e la qualità della rosa. Anche il prestigio storico ha un impatto sui prezzi offerti.

Spagna

Sono passati ormai quasi due anni da quando la Spagna ha trionfato a Euro 2024. In quel torneo le "Furie Rosse" sono state senza dubbio la miglior compagine, superando ben quattro ex campioni del mondo nel percorso verso il titolo. Da allora, la squadra di Luis de la Fuente ha disputato 18 incontri, restando imbattuta nei tempi regolamentari.

Si può ragionevolmente affermare che i campioni d'Europa in carica siano una squadra ancora più solida oggi rispetto a due anni fa. Lamine Yamal è maturato ulteriormente e sta vivendo la sua miglior stagione di sempre, con 32 tra gol e assist messi a referto tra La Liga e Champions League. Inoltre, la nazionale può contare su un centravanti più prolifico: Mikel Oyarzabal ha infatti segnato otto reti in sette presenze con la maglia della nazionale in questa stagione.

La profondità della rosa è evidente in ogni reparto, specialmente a centrocampo, dove Martin Zubimendi e Rodri si contendono una sola maglia da titolare. I dubbi principali riguardano la difesa centrale e il momento di forma di Nico Williams, reduce da una stagione costellata dagli infortuni. Nel complesso, però, la Spagna merita appieno lo status di favorita per la vittoria dei Mondiali.

Inghilterra

L'Inghilterra è reduce da una sosta per le nazionali di marzo decisamente sottotono. Il pareggio per 1-1 contro l'Uruguay e la sconfitta interna per 1-0 contro il Giappone non hanno permesso a nessun giocatore di scalare le gerarchie. L'entusiasmo che si era creato in autunno sotto la guida di Thomas Tuchel sembra aver subito una brusca frenata.

Sebbene questi risultati non condizionino l'intera stagione, hanno comunque evidenziato alcune criticità. Una lacuna evidente riguarda la mancanza di valide alternative a Harry Kane, che difficilmente potrà disputare ogni minuto del torneo estivo. Al momento, le opzioni rappresentate da un Ollie Watkins fuori forma, Dominic Solanke e Dominic Calvert-Lewin non appaiono alternative convincenti.

I "Tre Leoni" sono invece ampiamente coperti nel ruolo di trequartista: Jude Bellingham, Cole Palmer e Morgan Rogers hanno le qualità necessarie per brillare ai Mondiali. Anche l'ottimo stato di forma di Declan Rice con l'Arsenal rappresenta un punto a favore non indifferente.

Tuttavia, considerando che la nazionale inglese non vince un trofeo internazionale da 60 anni, risulta difficile puntare su di loro alle quote attuali.

Francia

Le amichevoli disputate negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia hanno portato in dote alla Francia due vittorie e cinque reti complessive. Un rullino di marcia impressionante, ottenuto nonostante Didier Deschamps abbia effettuato ben 11 cambi in vista della seconda sfida.

La profondità della rosa sarà un fattore determinante in quello che si preannuncia come il Mondiale più lungo della storia. Le temperature torride previste in Nord America rendono la qualità dei subentranti un elemento vitale per ogni nazionale.

Nel reparto offensivo, nessuna squadra può competere con le opzioni a disposizione dei "Bleus". Tra i titolari figurano Kylian Mbappé e Michael Olise, due dei profili più brillanti della stagione europea. Contro il Brasile, il quartetto d'attacco stellare è stato completato dal Pallone d'Oro in carica Ousmane Dembélé e da Hugo Ekitike, mentre talenti del calibro di Désiré Doué e Marcus Thuram garantiscono ricambi di altissimo livello.

Reduci da due finali mondiali consecutive, è impossibile ignorare le chance della Francia. Si confermano candidati serissimi alla vittoria finale e la loro quota attuale, con una probabilità implicita del 14,3%, sembra offrire un valore davvero interessante per gli scommettitori.

Argentina

L'Argentina si presenta ai Mondiali 2026 da campione in carica, con la speranza che un Leo Messi ormai trentottenne possa ancora fare la differenza. La "Pulce" resta il fulcro di una squadra che ha dominato le qualificazioni sudamericane, chiudendo con il 67% di vittorie.

Sotto la guida tecnica di Lionel Scaloni, l'approccio tattico non ha subito stravolgimenti rispetto al trionfo in Qatar. L'Albiceleste può ancora contare sulla freddezza mostrata nelle lotte dal dischetto e sull'affidabilità di Emiliano Martinez in caso di calci di rigore. Ad eccezione di Angel Di Maria, quasi tutti i protagonisti della finale del 2022 dovrebbero far parte della spedizione di quest'estate.

Questo garantisce un indubbio vantaggio in termini di continuità, trattandosi di un gruppo estremamente collaudato e ben organizzato. Tuttavia, Messi non è l'unico veterano: anche pilastri come Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico e Rodrigo De Paul hanno superato i trent'anni e mostrano i primi segnali di declino. Con pochi giovani talenti emergenti pronti al grande salto, per l'Argentina sarà difficile eguagliare l'impresa del Brasile del 1962 e confermarsi sul tetto del mondo per la seconda volta consecutiva.

Outsider e possibili sorprese dei Mondiali 2026

In quasi tutti i grandi tornei emerge una "dark horse", ovvero una mina vagante capace di inserirsi tra le pretendenti al titolo. Il termine si riferisce a squadre che non rientrano nel ristretto novero dei favoriti, ma che hanno il potenziale per stupire. Con meno scommettitori pronti a puntare sulle grandi potenze, scommettere su una sorpresa che raggiunge le semifinali può spesso offrire un valore superiore.

Norvegia – outsider a circa 25.00

Non essendosi più qualificata per un grande torneo dal 2000, la Norvegia non viene annoverata tra i favoriti principali per i Mondiali 2026.

Tuttavia, dopo una campagna di qualificazione sbalorditiva che l'ha vista segnare ben sette reti contro l'Italia, la squadra di Ståle Solbakken ha il vento in poppa. Può contare su quello che è probabilmente il finalizzatore più cinico del pianeta, Erling Haaland. Se il "Cigno di Manchester" dovesse ingranare, la Norvegia potrebbe rappresentare un'ottima opzione di valore per il raggiungimento dei quarti o persino delle semifinali.

Belgio – outsider a circa 40.00

Nelle scorse edizioni, il Belgio occupava posizioni molto più alte nelle quote antepost dei Mondiali. La sensazione che la loro "generazione d'oro" abbia ormai superato l'apice è ormai diffusa.

Nonostante ciò, i "Diavoli Rossi" dispongono di nuovi talenti emergenti, come Jeremy Doku, mentre veterani del calibro di Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Youri Tielemans sono ancora in grado di esprimersi ad altissimi livelli. Con molta meno pressione addosso rispetto al passato, il Belgio potrebbe rivelarsi una scommessa esterna di grande interesse.

Colombia – outsider a circa 50.00

La mancanza di qualità in alcuni reparti spiega perché la Colombia non sia tra le favorite, oltre al fatto di non aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale in un Mondiale.

Tuttavia, i "Cafeteros" vantano una rosa esperta e possono trarre grande fiducia dall'ottimo percorso che li ha portati alla finale della Copa América 2024. Grazie a talenti offensivi come Luis Díaz e James Rodríguez, la Colombia sembra avere tutte le carte in regola per eguagliare o migliorare la sua miglior prestazione storica in questa competizione.

Le chance dell'Inghilterra di vincere i Mondiali 2026

Il 1966 resta l'unica occasione in cui l'Inghilterra è riuscita a sollevare la Coppa del Mondo. Da allora, i quarti posti ottenuti nel 1990 e nel 2018 rappresentano i migliori traguardi raggiunti dai "Tre Leoni". L'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia nel 2022 è stata la meno brillante delle quattro partecipazioni ai grandi tornei sotto la gestione di Gareth Southgate.

Thomas Tuchel è ora intenzionato a dare un'impronta tattica più definita, al punto che persino un pilastro come Jude Bellingham non sembra più avere il posto da titolare garantito. Questo è dovuto in parte all'impressionante profondità di cui l'Inghilterra dispone nel reparto offensivo: giocatori del calibro di Phil Foden ed Eberechi Eze sono destinati a ricoprire ruoli chiave come subentranti di lusso.

Sebbene l'Inghilterra sia indubbiamente tra le pretendenti al titolo per il 2026, diversi fattori remano contro la nazionale britannica. Con le temperature torride assicurate in Nord America, resta da vedere se lo stile ad alta intensità di Tuchel sia una strategia sostenibile sul lungo periodo. Inoltre, i dubbi sulla tenuta della difesa contro avversari di elite suggeriscono che la quota per la vittoria finale non offra attualmente un valore reale per gli scommettitori.

Migliori bookmaker scommettere sui Mondiali 2026

È fondamentale affidarsi esclusivamente a operatori dotati di regolare licenza quando si scommette sulla Coppa del Mondo 2026. Molti dei principali bookmaker in Italia lanceranno promozioni speciali prima e durante il torneo.

Come scommettere con saggezza sulle quote vincente Mondiali 2026

Gli scommettitori devono ricordare che le puntate sui mercati antepost possono vincolare i fondi per mesi. Il vincitore della Coppa del Mondo non sarà noto fino alla finale di New Jersey a luglio; pertanto, è necessaria una pianificazione oculata.

Comprendere il nuovo formato: I Mondiali 2026 prevedono un turno a eliminazione diretta in più (i sedicesimi di finale), il che aumenta la variabilità del torneo.

I Mondiali 2026 prevedono un turno a eliminazione diretta in più (i sedicesimi di finale), il che aumenta la variabilità del torneo. Non reagire d'impulso ai primi risultati: Spagna e Argentina sono campioni recenti che hanno perso la partita d'esordio. Con 32 squadre che avanzano alla fase successiva, il rischio di eliminazioni shock ai gironi è minore.

Spagna e Argentina sono campioni recenti che hanno perso la partita d'esordio. Con 32 squadre che avanzano alla fase successiva, il rischio di eliminazioni shock ai gironi è minore. Analizzare il tabellone: Considerate i potenziali incroci nella fase a eliminazione diretta, poiché avranno un impatto maggiore sulle quote rispetto ai singoli risultati del girone.

Considerate i potenziali incroci nella fase a eliminazione diretta, poiché avranno un impatto maggiore sulle quote rispetto ai singoli risultati del girone. Diversificare le puntate: Valutate di puntare su due o tre squadre con quote differenti per spalmare il rischio nel mercato della vincente.

Valutate di puntare su due o tre squadre con quote differenti per spalmare il rischio nel mercato della vincente. Utilizzare mercati correlati: Se credete in una possibile sorpresa, mercati come "Raggiungimento Semifinale" o "Fase dell'eliminazione" possono offrire un valore migliore.

Se credete in una possibile sorpresa, mercati come "Raggiungimento Semifinale" o "Fase dell'eliminazione" possono offrire un valore migliore. Monitorare gli infortuni: Molte nazioni dipendono da uno o due giocatori chiave; la loro assenza può cambiare drasticamente le prospettive di vittoria.

Molte nazioni dipendono da uno o due giocatori chiave; la loro assenza può cambiare drasticamente le prospettive di vittoria. Pianificare una "Exit Strategy": Se la squadra scelta raggiunge i quarti o la semifinale con quote basse, considerate il hedging (copertura) scommettendo sull'avversario per assicurarvi un profitto.

Se la squadra scelta raggiunge i quarti o la semifinale con quote basse, considerate il hedging (copertura) scommettendo sull'avversario per assicurarvi un profitto. Non sovrastimare le amichevoli: Evitate di dare troppo peso ai risultati delle amichevoli pre-torneo, fasi in cui molti allenatori sperimentano tattiche o testano riserve.