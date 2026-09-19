Al Bluenergy Stadium, i nostri esperti si aspettano da due a quattro reti per l'Udinese e una o due marcature per il Cagliari.

Migliori pronostici di Udinese - Cagliari

Ecco qualche spunto per le scommesse su Udinese - Cagliari, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Goal quota 1.83 su Goldbet

Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 2.37 su William Hill

Multigol 2-4 casa + Multigol ospite 1-2 a quota 3.45 su Lottomatica

Sul terreno del Bluenergy Stadium, i nostri esperti prevedono almeno due – e non più di quattro – marcature dell'Udinese, oltreché una o due del Cagliari.

Per saperne di più sulle scommesse sportive online, invitiamo i lettori a consultare le risorse dedicate:

La guida al codice promozionale Goldbet, con i dettagli su bonus di benvenuto e procedura di registrazione.

La selezione dei nuovi siti di scommesse sportive online con le relative recensioni.

Come arrivano i friulani e i sardi al match

L'Udinese ospita il Cagliari a cinque giorni dal 3-5 a San Siro sul campo dell'Inter. I nerazzurri, che, come la Roma, viaggiano a punteggio pieno, hanno così inflitto ai friulani la seconda sconfitta consecutiva dopo l'1-2 contro la Lazio. A loro volta, i biancocelesti sono appaiati a dieci punti con un Como fermato nella prima giornata sull'1-1 dai friulani, che poi avevano trovato il 3-2 in casa di un Monza terzultimo in classifica.

Ad appena una lunghezza dal Como e dalla Lazio, il Cagliari giunge in Friuli forte del terzo successo in quattro giornate, raccolto sempre in trasferta, con il 2-1 contro l'Atalanta. La finora unica battuta d'arresto, lo 0-1 contro l'Inter, era arrivata a cavallo fra gli 1-0 a Parma e contro il Lecce.

Probabili formazioni di Udinese - Cagliari

Udinese: Okoye, Abankwah, Kabasele, Ebosse, Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara, Unai, Ekkelenkamp, Davis

Okoye, Abankwah, Kabasele, Ebosse, Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara, Unai, Ekkelenkamp, Davis Cagliari: Caprile, Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy

Segneranno sia l'Udinese che il Cagliari?

Nessuna delle finora quattro uscite dell'Udinese nella Serie A 2026/27 si è chiusa con un clean sheet. È accaduto sia nel 3-2 a Monza contro la terzultima in classifica sia contro tre delle prime quattro. Il 3-5 al Meazza contro l'Inter era infatti stato preceduto dall'1-1 contro il Como e dall'1-2 contro la Lazio.

Dal canto suo, il Cagliari giunge in Friuli dopo il 2-1 sul campo dell'Atalanta di sabato. I sardi avevano collezionato i primi sei punti in questo campionato grazie agli 1-0 a Parma e contro il Lecce. Ed erano rimasti a secco nell'unica sfida contro una formazione sulla carta nettamente superiore, nello 0-1 contro l'Inter.

Dunque, il segno Goal è plausibile in vista della sfida fra Udinese e Cagliari.

Scommessa 1: Goal quota 1.85 su Goldbet

Al Bluenergy Stadium vedremo almeno due gol friulani e al massimo due marcature dei sardi?

Il 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta di sabato ha visto il Cagliari superare per la prima volta nella Serie A 2026/27 quota un gol. I primi successi per gli uomini di Fabio Pisacane erano, infatti, stati a "corto muso" per 1-0 a Parma e contro il Lecce. Si era invece chiuso senza marcature sarde l'incontro contro l'Inter che aveva espugnato per 1-0 l'Unipol Domus.

Prima del 3-5 subìto in casa dei nerazzurri a punteggio pieno, l'Udinese non aveva mai concesso più di due reti in questo campionato. È vero che prima dell'1-2 contro la Lazio quarta in classifica la squadra di Kosta Runjaic aveva visto il 3-2 in casa di un Monza terzultimo in classifica. Ma è altrettanto vero che all'esordio in questa Serie A era arrivato al Bluenergy Stadium l'1-1 contro un Como appaiato con la Lazio.

Per questi motivi, la combo Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite è da tenere d'occhio nella sfida in Friuli.

Scommessa 2: Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 2.37 su William Hill

L'Udinese siglerà non più di quattro reti contro il Cagliari?

Dunque, l'Udinese nella Serie A 2026/27 non ha segnato più di una volta esclusivamente contro il Como e la Lazio che viaggiano ancora imbattute a dieci punti. Poi si potrebbe dire che i friulani nelle prime tre giornate avevano trovato tre dei cinque gol nel 3-2 a Monza. Ma dopo il tris in casa della terzultima, lunedì è arrivato quello sul campo dell'Inter seconda in classifica.

Al contrario dell'Udinese, il Cagliari nello 0-1 contro i nerazzurri all'Unipol Domus aveva perso di misura senza trovare una marcatura. Viceversa, i sardi hanno collezionato gli 1-0 contro il Parma e il Lecce che finora hanno rispettivamente due e cinque gol all'attivo. Poi, sabato hanno espugnato Bergamo con il 2-1 contro l'Atalanta.

Ma tutto sommato, in vista della partita fra Udinese e Cagliari la combo Multigol 2-4 casa + Multigol ospite 1-2 è plausibile.