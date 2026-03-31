Il nostro esperto punta sulla Svezia di Graham Potter dopo l'impressionante prestazione offerta nella semifinale.

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Quote Svezia - Polonia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Svezia 2-1 Polonia

Pronostico marcatore: Svezia - Viktor Gyokeres, Benjamin Nygren; Polonia - Robert Lewandowski

La Svezia ha vissuto un 2025 complicato, culminato con l'esonero di Jon Dahl Tomasson a ottobre dopo la sconfitta contro il Kosovo. Graham Potter è stato chiamato per risollevare i risultati e ha subito guidato i suoi a una convincente vittoria per 3-1 contro l'Ucraina giovedì scorso. Gli scandinavi partono favoriti per questa finale play-off a Solna.

La Polonia, tuttavia, si è dimostrata un osso duro negli ultimi tempi. La squadra di Jan Urban ha subito una sola sconfitta nel 2025 e ha ottenuto il pass per questa finale battendo l'Albania per 2-1. Va però sottolineato che i polacchi non sono stati altrettanto efficaci lontano dalle mura amiche, e la sfida alla Strawberry Arena si preannuncia come un test estremamente impegnativo.

Probabili formazioni Svezia - Polonia

Svezia: Nordfeldt, Lindelof, Lagerbielke, Starfelt, Johansson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson, Elanga, Nygren, Gyokeres

Polonia: Grabara, Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras, Zalewski, Kaminski, Lewandowski

Vittoria interna per blindare la qualificazione

La Svezia dispone di grande qualità, ma l'anno scorso è stato un periodo terribile per i Blågult. Graham Potter può dirsi estremamente soddisfatto dei progressi mostrati dal suo arrivo, e il 3-1 contro gli ucraini ne è la prova tangibile. Ora sono a un solo passo dal Mondiale 2026 e difficilmente si lasceranno sfuggire questa occasione.

Il successo sull'Ucraina ha però lasciato qualche scoria: Isak Hien è stato sostituito per infortunio e restano dubbi su Gabriel Gudmundsson. Tuttavia, Potter dovrebbe essere in grado di schierare un undici molto simile a quello che ha brillato giovedì, un fattore decisamente positivo. La squadra è in ottime condizioni per centrare la vittoria decisiva sul proprio terreno.

Sul fronte opposto, Jan Urban ha dichiarato che i suoi uomini sono pronti per la trasferta svedese e potrà riabbracciare Nicola Zalewski, di rientro dalla squalifica. Piotr Zielinski e Jakub Kaminski sono usciti malconci dalla sfida contro l'Albania, ma non destano troppa preoccupazione per la finale. Nonostante ciò, la preferenza va ai padroni di casa, che appaiono complessivamente più solidi dei biancorossi.

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Reti attese da entrambi i fronti

Considerando l'andamento delle ultime gare, ci sono ottime ragioni per aspettarsi che entrambe le squadre vadano a segno alla Strawberry Arena. È successo nei rispettivi match contro Ucraina e Albania, ed entrambe le difese hanno mostrato qualche crepa. Ci aspettiamo una partita ricca di capovolgimenti di fronte.

Analizzando i più recenti impegni ufficiali della Polonia, sei delle ultime sette partite si sono concluse con il segno GG. Lo stesso è accaduto nelle ultime tre sfide della Svezia, e prevediamo un copione simile per questa finale. Per i tifosi neutrali, potrebbe trattarsi di un match estremamente divertente.

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Battaglia fino al fischio finale

Sebbene la nostra scelta ricada sulla vittoria interna, ci aspettiamo che gli ospiti oppongano una fiera resistenza. Come accennato, lo stato di forma suggerisce gol, rendendo il mercato degli Over decisamente interessante. Con Viktor Gyokeres e Robert Lewandowski a guidare gli attacchi, la qualità realizzativa in campo sarà altissima.

Gyokeres è reduce da una tripletta giovedì scorso, mentre Lewandowski ha firmato il gol del vantaggio per i suoi. I due centravanti non sono le uniche minacce, ma restano i terminali principali; non sorprenderebbe vederli entrambi sul tabellino dei marcatori in un match che si preannuncia aperto.

Queste due nazionali vantano numerosi precedenti: in 16 dei 28 scontri totali entrambe le squadre hanno segnato. Inoltre, si sono affrontate nelle qualificazioni allo scorso Mondiale, quando i polacchi si imposero per 2-0. Per questo motivo, gli svedesi saranno motivatissimi a vendicare quella sconfitta martedì sera.