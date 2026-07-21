Pronostici Sturm Graz - Hearts: scontro europeo alla Merkur-Arena

L'esperto di scommesse si aspetta che lo Sturm Graz capitalizzi il fattore campo, conquistando un vantaggio prezioso in vista del match di ritorno della prossima settimana.

Migliori scommesse per Sturm Graz - Hearts

GG – Sì a quota 1.70 su Lottomatica

1X2 – Sturm Graz a quota 1.74 su Goldbet

Hearts vince almeno un tempo – Sì a quota 2.36 su Netbet

Quote Sturm Graz vs Hearts

Sturm Graz vs Hearts Lottomatica bet365 Goldbet Sturm Graz 1.74 1.80 1.74 Pareggio 2.10 2.00 2.10 Hearts 2.50 2.30 2.50

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sturm Graz 2-1 Hearts

Pronostico marcatore: Sturm Graz - Axel Kayombo, Seedy Jatta; Hearts - Claudio Braga

Dopo aver chiuso la Bundesliga austriaca al secondo posto, lo Sturm Graz ha strappato il pass per il secondo turno preliminare di Champions League. I Die Schwoazn non sono affatto estranei ai palcoscenici europei, il che garantirà loro una certa dose di esperienza e serenità nella sfida di martedì. Gli austriaci hanno infatti raggiunto la fase a gironi (o la nuova fase a girone unico) di Champions o Europa League in ciascuna delle ultime cinque stagioni.

La fiducia non manca per l'inizio di questo cammino europeo, soprattutto potendo contare sul fortino della Merkur-Arena. Gli uomini di Fabio Ingolitsch hanno mostrato buone cose nel pre-campionato e puntano a centrare la quarta vittoria consecutiva in questo turno infrasettimanale. Se nella passata stagione la squadra ha collezionato qualche pareggio di troppo tra le mura amiche, l'obiettivo ora è invertire il trend, a partire da questo cruciale incrocio.

Dall'altra parte, gli Hearts hanno accarezzato il sogno di vincere la Scottish Premiership, sfumato soltanto all'ultima giornata a favore del Celtic. La consolazione, però, è memorabile: il club si gioca l'accesso alla Champions League per la prima volta negli ultimi vent'anni. Dopo l'addio di Derek McInnes, passato ai Rangers a giugno, la guida tecnica degli Hearts è stata affidata a Wouter Vrancken.

Questo debutto stagionale rappresenterà la prima gara ufficiale per Vrancken, il quale dovrà focalizzarsi immediatamente sul deludente rendimento esterno mostrato dalla squadra nel recente passato. Se il trend fuori casa dovesse confermarsi, per i Jam Tarts si prospetta una serata decisamente complicata in terra austriaca. Tuttavia, limitando i danni e mantenendo il punteggio in bilico, la qualificazione resterebbe aperta in vista del ritorno in Scozia.

Probabili formazioni Sturm Graz - Hearts

Sturm Graz: Khudyakov, Vallci, Mitchell, Koller, Hodl, Weinhandl, Gorenc Stankovic, Soglo, Kiteishvili, Kayombo, Jatta

Hearts: Schwolow, Altena, Fagan-Walcott, McCart, Milne, McEntee, Renaud, Miller, Guendouzi, Kyziridis, Braga

Un'ottima media realizzativa promette spettacolo e gol

Entrambe le formazioni hanno mostrato un ottimo feeling con il gol in questo pre-campionato. I Die Schwoazn hanno messo a segno ben 19 reti nelle sei amichevoli disputate da fine giugno. Una media di 3.2 gol a partita che certifica la pericolosità offensiva degli austriaci, pronti a scardinare la retroguardia avversaria.

Gli Hearts, dal canto loro, si sono rivelati leggermente meno prolifici, ma possiedono comunque le carte in regola per rendersi pericolosi in avanti. Gli scozzesi hanno siglato cinque reti in tre amichevoli, con una media di 1.66 gol a incontro. L'aspetto statistico più rilevante risiede nel fatto che la squadra ha registrato l'esito GG in ciascuna delle ultime quattro uscite consecutive.

Parallelamente, quattro degli ultimi cinque match dello Sturm Graz hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Per questo motivo, la quota che prevede entrambe le formazioni a referto nella serata di martedì appare decisamente invitante.

Scommessa 1: GG – Sì a quota 1.70 su Lottomatica

Il rullino di marcia interno dei padroni di casa non si può ignorare

I padroni di casa vantano una solida esperienza nelle competizioni europee e sanno perfettamente come gestire queste sfide, specialmente davanti al proprio pubblico. I sostenitori dello Sturm Graz possono sorridere di fronte a un dato emblematico: la squadra ha subito una sola sconfitta nelle ultime 20 partite disputate. Ciononostante, ben nove di questi incontri sono terminati in parità, una statistica che potrebbe infondere coraggio agli ospiti.

Bisogna tuttavia considerare il recente cambio di guida tecnica in casa Hearts. Una novità che può rivelarsi un'arma a doppio taglio: la squadra potrebbe assimilare subito i nuovi dettami o, al contrario, necessitare di tempo per adattarsi. Debuttare in una gara ufficiale direttamente in un palcoscenico europeo e per di più in trasferta rappresenta un ostacolo non indifferente per la compagine scozzese.

Le ultime quattro partite degli Hearts hanno prodotto due vittorie e due sconfitte, a dimostrazione di una solidità ancora da registrare. Fuori casa il bilancio parla di soli due successi su nove incontri disputati da fine gennaio. Misurarsi con una formazione che calca stabilmente i campi europei da prima linea è un compito arduo, motivo per cui i favori del pronostico pendono decisamente dalla parte degli austriaci.

Scommessa 2: 1X2 – Sturm Graz a quota 1.74 su Goldbet

Gli ospiti cercano riscatto e si affidano all'orgoglio

Nonostante i padroni di casa partano favoriti e potrebbero tentare di indirizzare subito il match magari con un doppio vantaggio, gli Hearts possiedono il carattere per rientrare in partita alla distanza. Non va dimenticato che i Jam Tarts hanno lottato fino all'ultimo secondo per il titolo scozzese. La passata stagione resta ampiamente positiva e la squadra farà leva su quell'entusiasmo per ben figurare anche in Europa.

Sarebbe un errore sottovalutare gli scozzesi, capaci di creare insidie alla retroguardia di casa. Giocando con il consueto coraggio, la squadra ospite ha le qualità per andare a segno, accorciando le distanze in ottica qualificazione prima del match di ritorno. Gli ospiti sono riusciti a vincere almeno un tempo di gioco in ciascuna delle ultime due sfide disputate.

Considerando che lo Sturm Graz ha chiuso un tempo in parità nell'ultima amichevole contro il Pogoń Stettino, la squadra di Vrancken tenterà il colpaccio di aggiudicarsi almeno una delle due frazioni di gioco. Sebbene non si tratti di un'impresa scontata, l'opzione appare plausibile alla luce dell'ottimo livello espresso dagli Hearts nell'ultimo campionato.