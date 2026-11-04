Pronostici Slavia Praga - Arsenal: i Gunners prolungano i patimenti dei cechi

Il nostro esperto condivide i suoi pronostici Slavia Praga - Arsenal. I Gunners sono pronti a strappare un altro risultato utile, lasciando i padroni di casa a mani vuote.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Slavia Praga - Arsenal 0-2

Pronostico marcatore: Arsenal - Viktor Gyokeres, Noni Madueke

L'obiettivo principale dello Slavia Praga dovrebbe essere quello di portare la propria forma nazionale sul palcoscenico europeo. I Rosso-Bianchi arrivano da un convincente 5-0 rifilato in trasferta al Jablonec nell'ultimo weekend. Il successo ha aumentato a sette punti il vantaggio della squadra di Jindrich Trpisovsky in vetta al campionato ceco.

La scorsa settimana i padroni di casa avevano vinto 4-0 in coppa contro il Brno. La fiducia non manca, dopo aver interrotto una striscia di quattro gare senza vittorie in tutte le competizioni. Lo Slavia Praga ha perso solo due partite in questa stagione. Entrambe sono arrivate in Champions League.

L'Arsenal è tornato in vetta alla Premier League grazie a un sofferto 1-0 in trasferta contro il Liverpool. Quel successo ha posto fine a un'attesa di 14 anni per una vittoria ad Anfield e ha dato ai Gunners un margine di tre punti in classifica. Gli uomini di Mikel Arteta avevano bisogno di una risposta del genere , squadra di League Two, la scorsa settimana.

I Gunners saranno ben felici di tornare in Champions League, dove al momento occupano la settima posizione. L'Arsenal resta imbattuto in questa edizione della competizione e sarà determinato a mantenere questo record, infliggendo un altro colpo allo Slavia Praga. Una sconfitta o un pareggio porterebbero lo Slavia Praga a estendere a 23 la striscia di gare consecutive in Champions League senza vittorie.

Probabili formazioni Slavia Praga - Arsenal

Slavia Praga : Domchak, Holes, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Sadilek, Kubiak, Ayaosi, Nowak, Sturm

: Domchak, Holes, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Sadilek, Kubiak, Ayaosi, Nowak, Sturm Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Tzolis, Gyokeres

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L'esperienza europea dell'Arsenal può fare la differenza

Mentre lo Slavia Praga sta rendendo bene in campionato, ha faticato ad adattarsi al calcio continentale. Dalla loro prima vittoria nella fase a gironi di Champions League, i cechi sono reduci da una striscia di 22 gare senza successi. Non hanno vinto nessuna delle ultime 18 gare europee, a prescindere dalla competizione, perdendone 12 in quel periodo.

La striscia di 14 vittorie consecutive dell'Arsenal in Champions League si è interrotta nell'ultima giornata. I Gunners hanno rimontato per ottenere un 2-2 in trasferta contro il Bayern Monaco. La squadra di Arteta è stata particolarmente solida fuori casa in Europa: è rimasta imbattuta nelle ultime nove trasferte nella competizione, vincendone sei. L'unica sconfitta dell'Arsenal nelle ultime 18 gare di Champions League è arrivata nella finale contro il PSG della scorsa stagione.

I londinesi dovrebbero avere la qualità necessaria per conquistare i tre punti, ma potrebbero anche tenere a bada i padroni di casa. I loro due successi nella fase campionato di questa stagione sono arrivati senza subire gol dalla squadra avversaria. La difesa di Arteta ha dimostrato il proprio valore contro uno dei migliori attacchi d'Europa, limitando il Liverpool a pochissime occasioni nel weekend.

I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo due gare consecutive senza reti segnate da nessuna delle due squadre. Inoltre, in quattro degli ultimi cinque precedenti ha segnato una sola squadra o nessuna delle due.

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Gyokeres deve lasciare il segno

Il tecnico dell'Arsenal è stato più propenso a schierare dal primo minuto Viktor Gyokeres piuttosto che Kai Havertz in Champions League. Lo svedese è partito titolare in due delle tre gare stagionali della competizione, ma deve ancora trovare la via del gol. La sua prima rete stagionale è arrivata la scorsa settimana, nell'eliminazione in Coppa di Lega inglese on first mention contro il Fleetwood Town.

Se Gyokeres dovesse partire titolare anche in questa occasione, ci aspettiamo che possa risultare pericoloso. L'ex Sporting gode certamente di più spazio e tempo con il pallone tra i piedi in questa competizione rispetto alla Premier League. Ciononostante, ha contribuito a diverse reti recentemente, motivo per cui lo abbiamo scelto come possibile marcatore in questa sfida.

Gyokeres ha un gol e due assist nelle ultime quattro gare, anche se la sua ultima apparizione è stata un cameo di sei minuti dalla panchina contro il Liverpool. Ha inoltre avuto un ruolo chiave nella rimonta dell'Arsenal contro il Bayern Monaco, servendo il passaggio che ha permesso a Declan Rice di propiziare il gol del pareggio.

L'Arsenal deve iniziare a sfruttare le sue caratteristiche, come ha fatto la Svezia, dove ha segnato in ognuna delle ultime quattro presenze. Fornendo a Gyokeres i rifornimenti giusti in zone pericolose, le sue possibilità di trovare il gol dovrebbero aumentare.

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La difesa dell'Arsenal può tenere basso il numero di gol

Superare la retroguardia dell'Arsenal è diventato un compito arduo per le squadre avversarie. Il Liverpool ha ampia qualità offensiva, eppure non è riuscito a costruire occasioni nitide contro i Gunners. Gli uomini di Arteta si sono limitati ad assorbire la pressione, senza mai concedere spazi ai Reds.

Questo è il loro schema da tempo, ed è anche il motivo per cui hanno interrotto un'attesa di 22 anni per il titolo di Premier League. In questa competizione hanno una media di appena 0,67 gol subiti a partita, mantenendo la porta inviolata nel 67 % delle gare. La media gol delle loro due trasferte è di 2,5 reti, ragion per cui potrebbe scendere sotto quella soglia.

Lo Slavia Praga non ha segnato in sei delle ultime 10 gare di Champions League, un dato che rafforza ulteriormente questa selezione. Inoltre, i Gunners hanno segnato più di due gol in una sola delle ultime cinque trasferte in tutte le competizioni. Di conseguenza, il numero di reti in questa sfida potrebbe restare contenuto.