Pronostici Roma - Inter: la Roma pronta alla verifica di realtà

Migliori scommesse per Roma - Inter

Inter (Draw No Bet) a quota 1.85 su bet365

a quota 1.85 su bet365 Lautaro Martinez marcatore a quota 2.40 su Stake

a quota 2.40 su Stake Marcus Thuram 3+ tiri a quota 1.77 su Lottomatica

Per approfondire il tema delle scommesse sportive online, è possibile consultare i seguenti approfondimenti:

La guida completa al codice promozionale Sisal, con indicazioni su bonus benvenuto e registrazione.

La panoramica dedicata ai migliori siti di scommesse AAMS sportive attualmente disponibili.

Quote maggiorate Roma - Inter

A seguire abbiamo raccolto alcune delle quote maggiorate su Roma - Inter più interessante con un confronto tra i siti scommesse:

Multigol 1-6 a quota maggiorata 8.00 invece di 1.03 registrandosi con SPID tramite link affiliato su 👉 Admiralbet

Bet Builder: Marchus Thuram e Lautaro Martinez 2+ tiri in porta e Inter Vince/Avanti di 2 a 13.00 anziché 12.00 su 👉 bet365

Malen, Dybala, L. Martinez Over 1.5 Gol a 2.15 invece di 1.90 su 👉 Netwin

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Roma - Inter 1-2

Pronostico marcatore: Roma - Malen; Inter - Martinez, Thuram

La squadra di Gian Piero Gasperini è appaiata all'Inter a 12 punti e la precede per differenza reti. I giallorossi hanno battuto l'Atalanta 2-1 in casa prima di vincere 2-0 a Torino lunedì.

La Roma ha anche pareggiato 1-1 in trasferta contro il Fenerbahçe in Champions League, con Bryan Cristante in gol. Evan Ndicka è indisponibile, mentre Manu Koné resta in dubbio. Wesley è recuperato dopo il colpo subito a Istanbul.

L'Inter ha vinto tutte le quattro partite di campionato sotto la guida di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno battuto l'Udinese 5-3 lunedì dopo essere inspiegabilmente andati sotto di due gol nei primi 16 minuti. In Champions League l'Inter ha invece perso 2-1 in casa del Real Madrid.

La vittoria sull'Udinese ha segnato la seconda rimonta casalinga consecutiva da uno svantaggio di 2-0. Hakan Çalhanoğlu ha saltato l'incontro per infortunio, mentre John Stones è uscito zoppicando dal campo del San Siro e sarà sottoposto a un test fisico dell'ultimo minuto.

Probabili formazioni Roma - Inter

Roma : Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulé, Dybala, Malen

: Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulé, Dybala, Malen Inter: J. Martínez, Akanji, Stones, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro

Il primo vero banco di prova per le ambizioni scudetto della Roma

La Roma ha iniziato in maniera scoppiettante ma non ha ancora affrontato un rivale di reale livello. Atalanta e Torino sono state vittorie utili, non certo dichiarazioni d'intenti.

L'Inter ha battuto il Napoli 3-2 e ne ha rifilati cinque all'Udinese al San Siro. La squadra di Chivu si è ripresa da uno svantaggio di 2-0 in due gare casalinghe consecutive. Questa capacità di reagire conta parecchio in una sfida così equilibrata.

La Roma ha inoltre perso nove dei suoi ultimi 11 confronti con l'Inter. Il bilancio personale di Gasperini contro i nerazzurri è tra i peggiori della sua carriera: appena cinque vittorie nelle 32 partite dirette contro di loro. Puntare sull'angolo del Draw No Bet elimina il pareggio dall'equazione e appare corretto a una probabilità implicita del 54,1%.

Scommessa 1: Inter (Draw No Bet) a quota 1.85 su bet365

Lautaro torna in campo con energie fresche

Lautaro Martinez è stato lasciato in panchina nella vittoria di lunedì contro l'Udinese. Chivu lo ha risparmiato pensando proprio a questa sfida più impegnativa.

L'argentino ha segnato due gol da un xG di 3,1 in questo avvio di stagione. Quel divario suggerisce che un gol sia atteso, più che un qualche calo di forma.

Ha segnato una doppietta nella recente rimonta per 3-2 sul Napoli. Lautaro ha realizzato 17 gol in campionato e 22 in totale in tutte le competizioni nella scorsa stagione. La retroguardia a tre della Roma dovrà fare a meno di Evan Ndicka. Puntare sul gol del capitano dell'Inter a una probabilità implicita del 41,7% appare una scommessa generosa.

Scommessa 2: Lautaro Martinez marcatore a quota 2.40 su Stake

Grande valore sui tiri di Thuram verso la porta della Roma

Marcus Thuram ha fatto registrare una media di 7,7 tiri ogni 90 minuti in questa stagione. Ha inoltre totalizzato 2,6 tiri in porta ogni 90 minuti.

Questi numeri rendono tre conclusioni un traguardo modesto, a una probabilità implicita di appena il 56,5%. Questa sembra essere la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici di Roma - Inter.

Thuram ha segnato contro l'Udinese e poi nella rimonta sul Napoli. Ha giocato al fianco di Lautaro nella trasferta di Champions League contro il Real Madrid. Quella coppia d'attacco dovrebbe essere ripristinata qui dopo la rotazione di lunedì. L'Inter ha segnato in ogni partita disputata quest'anno. Una sostituzione anticipata resta la principale preoccupazione in una trasferta così impegnativa, anche se Thuram si trova in un momento di forma scintillante.

Scommessa 3: Marcus Thuram 3+ tiri a quota 1.77 su Lottomatica

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.