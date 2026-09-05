In Roma - Atalanta, i nostri esperti prevedono gol di entrambe le squadre e almeno due dei padroni di casa – di cui quantomeno uno di Donyell Malen.

Migliori pronostici di Roma - Atalanta

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Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Malen Donyell (Roma) a quota 1.91 su William Hill

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In una sfida con gol di entrambe le squadre, i nostri esperti prevedono almeno due marcature della Roma contro l'Atalanta e quantomeno una di Donyell Malen.

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Come arrivano i giallorossi e gli orobici al match

La Roma del grande ex Gian Piero Gasperini ospita l'Atalanta forte dei 4-0 contro la Fiorentina e di lunedì a Lecce. Due poker, nei quali è salito in cattedra Donyell Malen con tre reti contro i gigliati e altre due contro i salentini. È vero che l'Atalanta sulla carta è un avversario più forte, ma a Ferragosto – senza firme dell'olandese contro la sua vecchia squadra – era arrivato il 2-2 a Dortmund.

Seppur con una differenza reti di 3-1 nettamente inferiore rispetto a quella della Roma, anche la "Dea" giunge all'Olimpico a punteggio pieno. A cavallo fra lo 0-0 e l'1-0 in Ungheria contro l'Hapoel Tel Aviv, al debutto con Maurizio Sarri in Serie A era arrivato il 2-1 contro il Sassuolo. Poi, sempre a Bergamo, l'Atalanta ha trovato lunedì l'1-0 contro il Bologna.

Probabili formazioni di Roma - Atalanta

Roma: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen

Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi, Samardzic, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Raspadori

Segneranno sia la Roma che l'Atalanta?

Per la Roma la Serie A 2026/27 si è aperta con due 4-0 all'Olimpico contro la Fiorentina e lunedì a Lecce. Ma è altrettanto vero che i gigliati non hanno ancora reti all'attivo in questo campionato e che i salentini ne hanno siglate esclusivamente due a Venezia. Inoltre, dopo lo 0-3 a Brighton, la preparazione degli uomini di Gian Piero Gasperini si era chiusa con il 2-2 a Dortmund.

L'Atalanta lunedì contro il Bologna ha visto il suo terzo 1-0 in cinque gare dopo quelli contro l'Athletic Bilbao e in Ungheria contro l'Hapoel Tel Aviv. Viceversa, gli orobici in sette uscite ad agosto sono rimasti a secco solo nello 0-0 all'andata contro gli israeliani. Poi erano immediatamente tornati al successo con il 2-1 contro il Sassuolo.

Tutto sommato, il segno Goal è plausibile in vista della sfida fra la Roma e l'Atalanta.

Scommessa 1: Goal a quota 1.80 su Goldbet

Donyell Malen siglerà la sesta rete in tre giornate?

Dopo aver segnato, per esempio, 14 volte nelle sue prime 18 apparizioni in Serie A, Donyell Malen è il protagonista indiscusso nell'inizio di campionato della Roma. Il nazionale olandese ha, infatti, timbrato il cartellino cinque volte in due giornate.

Oltretutto, queste marcature sono arrivate in 135 minuti complessivi, con una media di una ogni 27 minuti. Contro la Fiorentina, Malen aveva segnato tre volte dal 27° al 60° prima di essere sostituito a metà della ripresa da Santiago Castro. Lo stesso cambio è avvenuto a Lecce, dove l'olandese aveva sbloccato la gara al 4° e raddoppiato al 23°.

Alla luce di questo rendimento, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Malen Donyell (Roma) è realistico anche per la sfida contro l'Atalanta.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Malen Donyell (Roma) a quota 1.91 su William Hill

Vedremo almeno due gol della Roma contro l'Atalanta?

Archiviato lo 0-3 di Brighton dell'8 agosto, la Roma ha sempre siglato almeno due reti nelle sue tre più recenti uscite. Si potrebbe dire che i giallorossi nelle prime due giornate hanno inanellato i due 4-0 contro la Fiorentina e a Lecce. Ma nella prova generale del 15 agosto avevano raccolto il 2-2 sul campo del Borussia Dortmund.

Dal canto suo, l'Atalanta giunge all'Olimpico dopo aver collezionato nell'1-0 contro il Bologna il terzo clean sheet in quattro gare ufficiali. Fra le sfide di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, però, ha concesso una marcatura nel 2-1 contro il Sassuolo.

Per questi motivi, vale la pena tenere d'occhio la combo Over 1.5 casa + Over 0.5 ospite.