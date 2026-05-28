Valzer delle panchine in Serie A: pronostici e quote per scommettere

Massimiliano Allegri non è l'unico protagonista nel valzer delle panchine in Serie A – ecco i pronostici e le quote su alcuni dei candidati.

Antonio Conte al 1° settembre 2026 Goldbet Planetwin Lottomatica Nessuna Squadra 1.50 1.50 1.50 Nazionale Italiana 2.00 2.00 2.00 Juventus 7.50 7.50 7.50 Daniele De Rossi al 1° settembre 2026 Goldbet Planetwin Lottomatica Genoa 1.10 1.10 1.10 Bologna 4.00 4.00 4.00 Fiorentina 8.00 8.00 8.00 Thiago Motta al 1° settembre 2026 Goldbet Planetwin Lottomatica Nessuna Squadra 1.35 1.35 1.35 Bologna 3.50 3.50 3.50 Fiorentina 6.00 6.00 6.00

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Oltre Massimiliano Allegri: altri nomi nel valzer delle panchine

L'ultima giornata della Serie A 2025/2026 ha sancito gli ultimi verdetti della stagione, che hanno visto la Roma e il Como raggiungere l'Inter e il Napoli in una Champions League mancata sia dal Milan che dalla Juventus. Per la prima volta nella sua era moderna, iniziata nel 1992, la massima competizione europea non vedrà dunque scendere in campo né il "Diavolo" né la "Vecchia Signora".

In attesa delle decisioni sul futuro di Luciano Spalletti in bianconero, la delusione in casa rossonera ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, però, è solo uno degli allenatori che non rivedremo sulla stessa panchina: facciamo dunque il punto, per esempio, sul possibile futuro di Antonio Conte, Daniele De Rossi e Thiago Motta.

Il bivio per Antonio Conte fra la Nazionale e restare fermo

Antonio Conte ha lasciato il Napoli dopo averlo trascinato allo Scudetto nella scorsa stagione e aver chiuso la Serie A 2025/2026 al secondo posto. E, come del resto molti dei suoi predecessori, anche o soprattutto a causa di difficoltà interne.

I principali bookmaker vedono le opzioni "Nessuna squadra" e "Nazionale italiana" al 1° settembre 2026 come quelle di gran lunga più probabili. Più precisamente, le quote su questi esiti oscillano rispettivamente intorno all'1.50 e al 2.00, mentre un ritorno alla Juventus, dove nuovamente subentrerebbe a Luciano Spalletti, varrebbe 7.50 volte la posta.

Per quanto riguarda un altro ritorno al passato, ovvero quello in azzurro, Conte è uno dei principali candidati fin da aprile. Molto probabilmente, però, ne sapremo di più solo dopo le elezioni del 22 giugno in FIGC per la successione di Gabriele Gravina: sarà infatti il nuovo Presidente a scegliere il successore del duo composto da Gennaro Gattuso e Silvio Baldini.

Il tecnico salentino, ormai ex allenatore del Napoli, ha provato a smorzare i toni, ma di fatto sarebbe il candidato ideale per avviare la ricostruzione della Nazionale italiana. I principali bookmaker lo vedono in un testa a testa con Roberto Mancini, il quale, però, dovrebbe rinunciare allo stipendio percepito in Qatar sulla panchina dell'Al-Sadd.

Daniele De Rossi è destinato a rimanere a Genova

Se la quota più bassa proposta su Antonio Conte è quella relativa alla sua prossima panchina, la permanenza di Daniele De Rossi al Genoa oscilla intorno all'1.10. Dopo essere subentrato a inizio novembre a Patrick Vieira con una squadra in piena zona retrocessione, l'ex tecnico della Roma ha sicuramente compiuto un capolavoro tattico. E l'accordo iniziale prevedeva un'opzione di prolungamento e adeguamento contrattuale al raggiungimento della salvezza.

Dopo lo 0-1 a Lecce nell'ultima giornata di Serie A, De Rossi ha ribadito ai microfoni di Sky che c'è un contratto e soprattutto la voglia di restare a Genova. In precedenza, voci di mercato lo avevano visto vicino sia al Bologna sia alla Fiorentina, con i passaggi ai felsinei e ai gigliati quotati rispettivamente a 4.00 e a 8.00.

Intorno a dieci volte la posta varrebbe invece un passaggio al Napoli, dove però l'arrivo di Vincenzo Italiano è pressoché certo. Il Bologna cercherebbe proprio De Rossi come successore di Italiano, ma pesa la clausola col Genoa, mentre alla Fiorentina, al momento, è dato per certo l'arrivo di Fabio Grosso.

Per Thiago Motta un’esperienza all’estero?

Un altro nome accostato sia al Bologna che alla Fiorentina è quello di Thiago Motta, il cui accordo con i felsinei e con i gigliati varrebbe rispettivamente 3.50 e sei volte la posta. Ma, come abbiamo già visto, alla corte viola dovrebbe arrivare Grosso.

Allo stesso tempo, un ritorno dell'italo-brasiliano a un Bologna che aveva trascinato a una storica qualificazione in Champions League è improbabile. E soprattutto non converrebbe a Thiago Motta a livello economico perché, dopo l'esonero nel marzo 2025, non ha mai firmato una risoluzione consensuale con la Juventus. Dunque, i bianconeri al momento e fino alla scadenza naturale nel giugno 2027 sono costretti a pagargli l'intero ingaggio di 5,5 milioni di euro lordi a stagione.

A dire il vero, erano emerse anche voci di un accostamento alla Lazio, che nel frattempo ha scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Ma l'agente di Thiago Motta aveva già smentito i contatti con i biancocelesti e anche l'ipotesi Benfica sembra essere solo una suggestione.

Le quote per l'opzione "Nessuna squadra" al 1° settembre oscillano intorno a 1.35, ma si tratta di una quota da tenere d'occhio. Questo perché al momento la probabilità che Thiago Motta rimanga fermo a libro paga della Juventus è altissima.