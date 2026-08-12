Pronostici PSG vs Aston Villa: un'opportunità per fare la storia nella schedina della settimana

I nostri pronostici PSG - Aston Villa prevedono che la squadra di casa sia pronta ad alzare il proprio livello di gioco per questo appuntamento. Con un successo la formazione parigina avrebbe la possibilità di scrivere un'altra pagina di storia.

Migliori pronostici e scommesse PSG - Aston Villa

Esito finale 1X2 - PSG vincente a quota 1.73 su bet365

PSG vincente a quota 1.73 su bet365 GG - Sì a quota 1.79 su Goldbet

a quota 1.79 su Goldbet Marcatore in qualsiasi momento - Khvicha Kvaratskhelia a quota 2.95 su Lottomatica

Quote Paris Saint-Germain - Aston Villa

Pronostico PSG vs Aston Villa bet365 Goldbet Lottomatica 1 PSG 1.72 1.72 1.72 Entrambe le squadre Segnano 1.75 1.68 1.68 Kvaratskhelia marcatore in qualsiasi momento 2.62 2.75 2.75

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Analisi: stato di forma delle due squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Aston Villa

PSG 2-1 Aston Villa Pronostico marcatori: PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye - Aston Villa: Ollie Watkins

La breve preparazione estiva del Paris Saint-Germain non è andata secondo i piani. La squadra di Luis Enrique non ha ottenuto vittorie nelle prime due uscite amichevoli. I campioni di Francia hanno subito una sconfitta a sorpresa per 3-0 contro il Maiorca, formazione della Segunda División.

Nella giornata di sabato il Manchester United ha fermato i parigini sull'1-1, nonostante il vantaggio iniziale della formazione francese. I detentori della Supercoppa hanno la possibilità di conquistare un record storico mercoledì alla Red Bull Arena di Salisburgo. In caso di vittoria, il PSG diventerebbe soltanto la seconda squadra nell'era moderna a confermare il titolo dopo il Real Madrid nel 2016 e 2017.

L'Aston Villa cercherà tuttavia di ostacolare il cammino dei parigini. Unai Emery ha perso alcuni elementi di rilievo sul mercato, ma mantiene un'ottima tradizione nelle competizioni europee. L'ex tecnico dell'Arsenal ha guidato i Villans alla vittoria della Europa League nella scorsa stagione e al quarto posto in Premier League.

Anche la prestagione dell'Aston Villa ha riservato qualche difficoltà, con tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli. Il KO più recente è arrivato venerdì contro il Bayern Monaco, ma la maggiore brillantezza atletica potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto al PSG. Entrambe le formazioni dovranno rinunciare ad alcuni titolari di rilievo per questo appuntamento nei pronostici calcio oggi.

Probabili formazioni PSG vs Aston Villa

PSG: Safonov, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandez, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Safonov, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandez, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Buendía, Garnacho, Watkins

Alla ricerca della migliore condizione

La formazione di Luis Enrique è ancora alla ricerca della condizione ideale e dovrà fare a meno di diverse pedine chiave. Il PSG punta comunque a conquistare il trofeo e a stabilire il primato in Supercoppa. Nella passata stagione i parigini si sono imposti contro il Tottenham nell'esordio europeo e cercheranno un risultato analogo a Salisburgo.

I risultati delle amichevoli estive vanno valutati con cautela, anche se la prestazione contro il Manchester United ha mostrato progressi rispetto al match contro il Maiorca. Le indicazioni per la schedina pronta per oggi vedono il PSG favorito per la vittoria finale. Le tre sconfitte dell'Aston Villa nelle ultime cinque partite sono arrivate contro club europei di primo piano.

L'Aston Villa è stato sconfitto da Porto, Real Sociedad e Bayern Monaco, mentre i due successi sono arrivati contro la selezione All-Star indonesiana e i thailandesi del Pathum United. La sfida con il PSG potrebbe seguire un canovaccio simile a quello visto contro i tedeschi. Nei due precedenti diretti si registra una vittoria per parte, ma il PSG appare leggermente favorito per confermare il titolo.

PSG vince a quota 1.73 su

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Possibilità di gol per entrambe le squadre

Con entrambe le squadre non ancora al massimo della forma, potrebbero verificarsi disattenzioni in fase difensiva. Il PSG ha già subito quattro reti nelle due uscite estive, concedendo un xG pari a 1,48 contro lo United e incassando sette tiri nello specchio della porta.

L'Aston Villa può trovare spunti interessanti da questi dati, considerando la migliore condizione atletica generale. Gli uomini di Emery sono andati a segno in tutte le ultime cinque amichevoli estive, con una media di due reti a partita, elemento rilevante per le opzioni presenti nelle schedine online.

Nelle ultime cinque amichevoli disputate dall'Aston Villa si è sempre verificato il segno GG. Pur in assenza di alcuni titolari in attacco, la qualità offensiva del PSG rimane elevata. Inoltre, in nove delle ultime undici edizioni della Supercoppa entrambe le squadre sono trapsate a rete, rendendo questa selezione una tra le più lineari.

PSG vs Aston Villa - Pronostico 2: GG a quota 1.79 su Goldbet

Un singolo giocatore per scardinare la difesa

Considerato il minutaggio ridotto dei titolari dell'attacco di Luis Enrique, le responsabilità offensive ricadranno principalmente su Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano ha svolto l'intera preparazione estiva e si presenta riposato per questo avvio di stagione.

Presente in entrambe le amichevoli estive, Kvaratskhelia ha mostrato una condizione fisica in crescita, trovando due conclusioni verso la porta nell'ultimo test contro il Manchester United. L'obiettivo del PSG sarà quello di servirlo con maggiore frequenza all'interno dell'area di rigore.

La sua velocità e la capacità di movimento lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. Nella finale di Champions League contro l'Arsenal era stato un suo spunto a procacciare il rigore del pareggio per i parigini. Nel match di Salisburgo rappresenta l'elemento chiave per superare la retroguardia dell'Aston Villa, una scelta di valore per il mercato di scommesse e pronostici.