Pronostici PSG - Monaco: i parigini ancora una volta frenati

Il Monaco arriva nella capitale francese da unica formazione a punteggio pieno in Ligue 1 dopo le prime due giornate. I pronostici PSG - Monaco portano al Parc des Princes i campioni in carica, ancora a secco di successi in campionato, contro la sorpresa di questo avvio di stagione: calcio d’inizio venerdì 4 settembre alle ore 21:05.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG - Monaco 2-2

Pronostico marcatore: PSG - Kvaratskhelia, Ferran Torres; Monaco - Golovin, Idumbo

Il PSG ospita il Monaco al Parc des Princes venerdì sera. La 3ª giornata di Ligue 1 mette di fronte i campioni ancora senza vittorie e la capolista a sorpresa.

La squadra di Luis Enrique ha chiuso 2-2 entrambe le prime uscite di campionato. A Lilla i parigini erano sotto di due reti prima delle firme di Vitinha e Marquinhos nel recupero. Il PSG occupa l’undicesimo posto con due punti.

Bradley Barcola non vestirà più la maglia del PSG dopo il trasferimento da 140 milioni di euro al Liverpool. Sul fronte opposto c’è Ferran Torres, a segno due volte in due partite, mentre Maghnes Akliouche avrà voglia di mettersi in mostra contro il suo ex club. Ousmane Dembélé resta un dubbio di condizione per questa sfida, mentre Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe tornare titolare.

Filipe Luís ha vinto tutte e quattro le partite da quando siede sulla panchina del Monaco. I monegaschi hanno superato 1-0 il Le Havre e poi spazzato via il Marsiglia 2-0 grazie alla doppietta di Paris Brunner. In classifica comandano con sei punti.

Folarin Balogun, Takumi Minamino, Mohammed Salisu e Ansu Fati hanno saltato il successo sul Marsiglia. Balogun sembrava aver disputato la sua ultima partita con la maglia del Monaco, con il passaggio all’Everton, in Premier League, ormai avviato. L’operazione è però naufragata martedì sera, prima della chiusura del mercato.

Eric Dier è stato l’improbabile marcatore decisivo alla prima giornata, ma è Brunner ad aver colto la sua occasione in attacco. Una doppietta contro un Marsiglia in crescita non è cosa da poco.

Probabili formazioni PSG - Monaco

PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia Monaco: Hrádecký, Vanderson, Sané, Dier, Nazinho, Zakaria, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Brunner

Monaco al Parc des Princes con il miglior stato di forma

Il Monaco si presenta come la squadra in miglior stato di forma in Francia. Filipe Luís ha vinto tutte e quattro le partite da quando ha preso in mano la panchina. I monegaschi guidano la Ligue 1 con sei punti e hanno mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime due giornate.

Il PSG, al contrario, è ancora senza vittorie in campionato. Gli uomini di Luis Enrique sono andati sotto di due reti in entrambe le partite disputate e a Lilla hanno avuto bisogno dei gol nel recupero per strappare un punto.

Il campo, poi, è terreno conosciuto: il Monaco si è imposto 3-1 al Parc des Princes lo scorso marzo. Una probabilità implicita del 34,48% sulla doppia chance appare contenuta, considerando che gli ospiti hanno evitato la sconfitta nel 44% delle ultime nove trasferte nella capitale. Sembra l’opzione di maggior valore in questa terna di pronostici PSG - Monaco della settimana.

Scommessa 1: X2 a quota 2.90 su bet365

Precedenti recenti a Parigi all’insegna dei gol

I confronti recenti su questo campo sono stati molto aperti. Il Monaco ha vinto 3-1 qui a marzo e allo stesso stadio, a febbraio, era arrivato un 2-2 in Champions League. In entrambi i casi la soglia è stata superata.

Anche il PSG ha prodotto quattro reti complessive in ciascuna delle prime due partite: 2-2 sia con il Rennes sia con il Lilla. Quattro gol basterebbero per centrare questa scommessa, e la difesa di Luis Enrique è apparsa fragile in questo avvio di 2026/27.

Luís ha costruito un Monaco che pressa in modo aggressivo e alla prima giornata ha creato sei grandi occasioni. Una probabilità implicita del 50% per l’Over 3.5 sembra battibile, visto come stanno giocando le due squadre. Sei degli ultimi nove (66%) confronti di Ligue 1 a Parigi hanno superato questa linea.

Scommessa 2: Over 3.5 a quota 2.00 su Lottomatica

Brunner pronto a cogliere di nuovo il suo momento

Brunner ha sfruttato al meglio l’occasione ricevuta in attacco. L’attaccante è andato a segno due volte contro il Marsiglia lo scorso fine settimana e il suo colpo di testa ha sbloccato il punteggio nei primi 15 minuti. Ora è lui il riferimento offensivo della capolista.

Folarin Balogun ha saltato quella gara ed è difficile che lo scalzi immediatamente. Il passaggio dell’americano all’Everton è naufragato per i dubbi legati alle visite mediche, il che lascia più di un interrogativo sulla sua brillantezza.

Il PSG ha incassato due gol in ciascuna delle due gare di campionato e la retroguardia è apparsa fragile sotto pressione. Una probabilità implicita del 27,78% per i due tiri in porta di Brunner sembra un prezzo equo: l’attaccante viaggia a una media di 2,50 a partita, seppur contro difese meno solide.

Scommessa 3: Paris Brunner 2+ tiri in porta a quota 3.60 su GoldBet

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