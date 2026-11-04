Pronostici Porto - Napoli con i partenopei in emergenza

I nostri esperti si aspettano un successo del Porto oppure del Napoli, almeno tre reti complessive e un gol di entrambe le contendenti.

Migliori pronostici di Porto - Napoli

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I nostri esperti prevedono tre punti per il Porto oppure per il Napoli, entrambe le squadre in gol e almeno tre marcature.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano i portoghesi e partenopei al match

A tre giorni dalla sconfitta per 0-2 in casa della Juventus, il Napoli cerca il primo successo in trasferta nella Champions League 2026/27. Ma Massimiliano Allegri all'indomani della sfida allo Stadium era alle prese con undici assenze e con meno di 15 giocatori utilizzabili. In questa cornice aiuta sicuramente il fatto che, dopo lo 0-1 contro l'Arsenal e l'1-3 di Villarreal, il 20 ottobre è arrivato il 4-3 contro il Bodo/Glimt.

Se dunque il Napoli contro i norvegesi ha mosso la sua classifica in Europa, il Porto è ancora fermo a zero punti. Questo perché allo 0-2 contro il Manchester City e al 2-3 a Siviglia contro il Betis è seguito lo 0-1 contro il PSV Eindhoven. In campionato, invece, gli uomini di Francesco Farioli con dieci vittorie in altrettante giornate sono un rullo compressore.

Probabili formazioni di Porto - Napoli

Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi, Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga, Pépé, Aghehowa, Pietuszewski

Napoli: Meret, Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang, Giovane, Lucca

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In Porto - Napoli vedremo reti di entrambe le squadre?

Con la sconfitta per 0-2 sul campo della Juventus si è interrotta una striscia di tre gare ufficiali del Napoli, nelle quali avevano segnato entrambe le squadre. Dopo il 4-3 contro il Bodo/Glimt, i partenopei avevano fermato la Roma sul 3-3 per poi espugnare Monza con un 4-1. Inoltre, nell'unica partita finora disputata in Champions lontano dal Maradona era arrivato l'1-3 subìto a Villarreal il 13 ottobre.

Il Porto in questa fase a girone unico ha trovato il gol esclusivamente nel 2-3 subìto in casa del Betis. Questo perché all'Estadio do Dragao finora ha incassato lo 0-2 contro il Manchester City prima e lo 0-1 contro il PSV poi. Nei dieci turni nella Liga Portugal ha invece collezionato sei clean sheet e concesso una delle quattro reti nel 3-1 contro il Benfica.

Tutto sommato, il segno Goal è realistico in vista dell'incontro fra Porto e Napoli.

Scommessa 1: Goal a quota 1.60 su bet365

I "Dragoni" e i partenopei sigleranno almeno tre reti complessive?

Dopo aver esordito in questa Champions League con lo 0-1 contro l'Arsenal, il Napoli ha registrato l'1-3 a Villarreal per poi imporsi contro il Bodo/Glimt per 4-3. Alla pirotecnica partita contro i norvegesi erano seguiti il 3-3 contro la Roma, sempre al Maradona, e il 4-1 a Monza. A stretto giro poi è arrivato lo 0-2 incassato allo Stadium contro la Juventus.

Con un altro 0-2, a settembre contro il Manchester City, era iniziata la fase a girone unico per il Porto. E nella terza giornata, sempre davanti al proprio pubblico, i portoghesi hanno incassato lo 0-1 contro il PSV Eindhoven. Nell'unica trasferta finora, invece, avevano perso per 2-3 contro il Betis.

Considerando anche il 3-1 contro il Benfica in campionato, il segno Over 2.5 è da tenere d'occhio.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.72 su Lottomatica

Porto - Napoli non si chiuderà con un pareggio?

Dunque, il Porto è ancora alla ricerca dei primi punti nella Champions 2026/27, ma nel 2-3 in casa del Betis aveva momentaneamente ribaltato il risultato. Poi è vero che i "Dragoni" in casa non hanno segnato né contro il Manchester City (0-2) né contro il PSV (0-1).

Ma è altrettanto vero che, per esempio, nello scontro diretto in campionato contro il Benfica sempre all'Estadio do Dragao era arrivato un 3-1.

Ora ricevono un Napoli anch'esso sconfitto nelle prime due giornate con lo 0-1 contro l'Arsenal e l'1-3 a Villarreal. E che oltre a essere reduce dallo 0-2 contro la Juventus è alle prese con molte assenze. Allo Stadium, però, si è chiusa una striscia di tre gare imbattute con il 4-3 contro il Bodo/Glimt, il 3-3 contro una Roma terza in Serie A e il 4-1 sul campo del Monza.

Per questi motivi, in vista della partita fra Porto e Napoli la combo Doppia chance 12 + Over 2.5 merita un'occhiata.