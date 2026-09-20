Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Marsiglia - PSG. I parigini sembrano pronti ad approfittare del pessimo momento di forma dei marsigliesi per portare a casa i tre punti.

Migliori scommesse per Marsiglia - PSG

PSG tempo con più gol - secondo tempo a quota 2.20 su bet365

a quota 2.20 su Combo 2 + GG a quota 2.27 su Stake

a quota 2.27 su Amine Gouiri marcatore a quota 3.55 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Marsiglia - PSG 1-2

Pronostico marcatore: Marsiglia - Amine Gouiri; PSG - Ousmane Dembelé, Ferran Torres

Dopo il primo impegno di Europa League giovedì, la stagione del Marsiglia è peggiorata ulteriormente nel corso della settimana. L'OM ha subito una pesante sconfitta per 4-1 contro il Besiktas, proseguendo così il proprio pessimo momento di forma. Le aspettative erano ben altre dopo l'arrivo in panchina di Bruno Genesio in estate.

Il Marsiglia non ha avuto un inizio ideale e deve ora prepararsi ad accogliere i campioni di Francia e d'Europa allo Stade Vélodrome nella serata di domenica. L'OM arriva da tre sconfitte consecutive in Ligue 1, motivo per cui si trova al tredicesimo posto in classifica dopo quattro giornate. Questo weekend, però, rappresenta un'occasione per rialzare la testa e mettere in difficoltà un PSG non al meglio della condizione.

Anche i parigini hanno faticato nell'avvio della nuova stagione. In particolare hanno stentato in trasferta, dovendo attendere fino alla scorsa settimana per la prima vittoria in campionato. A ciò si è aggiunto il netto 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava nell'esordio in Champions League. Luis Enrique spera ora che la sua squadra possa ripartire da lì. Attualmente il PSG si trova con sette punti in meno rispetto allo stesso momento delle due stagioni precedenti.

I campioni in carica arrivano a Marsiglia dal settimo posto in classifica. Non si tratta di una posizione a cui sono abituati, nemmeno in questa fase iniziale della stagione. Il loro rendimento in trasferta dovrà comunque migliorare se vorranno risalire la classifica e difendere il proprio titolo.

Probabili formazioni Marsiglia - PSG

Marsiglia: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, Harit, Gomes, Abdelli, Paixão, Gouiri

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Dembelé, Kvaratskhelia, Torres

Il PSG si accende nella ripresa

Il PSG ha avuto un avvio relativamente lento nella propria campagna di Ligue 1. Non è mancata la volontà di segnare, ma l'efficacia sotto porta si è rivelata un problema. I parigini hanno realizzato solamente sei gol nelle prime quattro partite, un dato inferiore a quanto ci si aspetterebbe da loro.

Les Rouges et Bleu si sono dimostrati più propensi a segnare nella ripresa piuttosto che nel primo tempo. Il PSG ha realizzato quattro delle sue sei reti nel secondo tempo, pari al 67% del totale. Analizzando nello specifico le prestazioni in trasferta, questa percentuale sale ulteriormente.

Gli ospiti hanno segnato l'80% dei propri gol dopo l'intervallo nelle partite di campionato lontano da casa in questa stagione. Hanno avuto bisogno di trovare quella marcia in più dopo il discorso negli spogliatoi e, per quanto non sia l'ideale per Enrique, è comunque la realtà dei fatti. Di conseguenza, il mercato relativo alla loro miglior resa nella seconda frazione può concretizzarsi.

Scommessa 1: PSG tempo con più gol - secondo tempo a quota 2.20 su bet365

Il rendimento in trasferta del PSG favorisce gli ospiti

Nonostante abbia vinto solo una delle tre trasferte disputate finora in questa stagione, il PSG parte con i favori del pronostico a Marsiglia. Ciò potrebbe dipendere più dal rendimento dei padroni di casa che da quello degli ospiti. L'OM ha perso le ultime quattro partite consecutive in tutte le competizioni, tre delle quali in Ligue 1.

Considerando che le tre sconfitte sono arrivate contro squadre attualmente nei primi quattro posti, anche questa sfida non si presenta semplice per i marsigliesi. Il PSG vantava il miglior rendimento esterno del campionato nella scorsa stagione, avendo perso solo quattro delle 17 trasferte disputate. La rosa a disposizione ha la qualità necessaria per lasciare Marsiglia con i tre punti.

I parigini hanno battuto i padroni di casa in quattro degli ultimi cinque precedenti in tutte le competizioni. I campioni in carica hanno perso solo una delle ultime 10 trasferte allo Stade Vélodrome, registrando sette vittorie in quel percorso. C'è però speranza per gli uomini di Genesio di riuscire a violare la difesa del PSG, che ha mantenuto la porta inviolata solamente una volta nelle ultime quattro partite di Ligue 1, subendo sei gol in quel periodo.

Scommessa 2: Combo 2 + GG a quota 2.27 su Stake

La scommessa sull'uomo in forma

Quando in campo c'è il PSG, è facile pensare a uno dei suoi attaccanti come possibile marcatore. Ferran Torres si è rivelato una boccata d'aria fresca per i parigini da quando è arrivato. Ousmane Dembelé ha segnato due gol in Champions League la scorsa settimana, mentre Kvicha Kvaratskhelia è apparso più spento del solito.

Tuttavia, è l'uomo sul fronte opposto ad aver mostrato una forma eccellente sotto porta. Amine Gouiri ha già eguagliato metà del proprio bottino dell'intera scorsa stagione di Ligue 1 nelle prime quattro giornate di questa annata. L'attaccante algerino ha segnato quattro gol in altrettante partite di campionato, contro gli otto realizzati in 22 presenze nella stagione precedente.

Gouiri ha giocato solamente 23 minuti in Europa nel corso della settimana, il che rende probabile un suo impiego dal primo minuto contro i campioni in carica. Oltre a guidare la classifica marcatori del campionato, l'algerino è terzo nella graduatoria xGOT (expected goals on target) con 3,4. Ha inoltre superato il proprio xG (expected goals) di 2,49, motivo per cui ci aspettiamo che possa timbrare il cartellino anche domenica sera.