L'Ipswich ha subito dieci gol in due partite di Premier League contro il City nella stagione 2024/25. La nuova versione dei Tractor Boys dovrebbe puntare a mettere in difficoltà i Citizens in modo più convincente a due anni di distanza.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Ipswich Town 3-1

Pronostico marcatore: Manchester City - Haaland (x2), Semenyo; Ipswich Town - Emersonn

Il Manchester City ospita l'Ipswich Town, neopromosso, nella settima giornata della Premier League 2026/27, sabato 17 ottobre alle ore 16:00.

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Il test d'oltremanica in Premier League tra il Manchester City e l'Ipswich Town regala uno spaccato interessante per chi desidera esaminare mercati e quote. La redazione di Goal Italia ha messo a confronto le condizioni d'ingresso di tre concessionari autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Si evidenzia che la partecipazione al gioco digitale è riservata solo ai maggiorenni. Di seguito le promozioni disponibili tramite i nostri link partner:

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Gli uomini di Enzo Maresca hanno mantenuto il loro record di imbattibilità assoluta in Premier League lo scorso weekend, vincendo 3-0 ad Anfield. Il City, tuttavia, non ha dominato la gara come suggerisce il punteggio finale: tutti i gol sono arrivati solo dopo l'espulsione di Ryan Gravenberch tra le fila dei Reds, rimasti in dieci.

Nell'ultima uscita di Champions League, il City è stato riportato con i piedi per terra dal PSG, che lo ha travolto in casa. I Citizens hanno perso 4-2 all'Etihad contro i campioni in carica, che hanno avuto la meglio senza troppe difficoltà sulla squadra di Maresca. Sono ora sette i gol subiti dal City nelle ultime due partite casalinghe.

Phil Foden non è più squalificato, ma probabilmente lascerà spazio a Rayan Cherki nell'undici titolare. Jeremy Doku difficilmente partirà dal primo minuto dopo aver giocato solo 45 minuti contro il PSG, cedendo il posto a Ndiaye, che è subentrato fornendo un assist.

Gary O'Neil ha a disposizione una rosa dell'Ipswich al completo. Abdul Fatawu rientra tra i convocati dopo aver scontato un turno di squalifica e appare pronto a partire titolare sulla fascia destra.

I Tractor Boys hanno subito il primo gol in ciascuna delle loro ultime cinque partite. Tuttavia, hanno mostrato grande carattere, vincendo due di quegli incontri dopo essere andati sotto nel punteggio. Si tratta di un risultato notevole per una squadra neopromossa.

Probabili formazioni Manchester City - Ipswich Town

Manchester City : Donnarumma, O'Reilly, Nunes, Dias, Guehi, Fernandez, Anderson, Semenyo, Ndiaye, Cherki, Haaland

: Donnarumma, O'Reilly, Nunes, Dias, Guehi, Fernandez, Anderson, Semenyo, Ndiaye, Cherki, Haaland Ipswich Town: Walton, Ouattara, Davis, O'Shea, Diop, Palacios, Lukic, Maeda, Enciso, Fatawu, Emersonn

I gol sembrano una certezza su entrambi i fronti

Entrambe le squadre continuano a trovare la via del gol e sono state protagoniste di molte partite ad alto punteggio sin dall'inizio della stagione. Tre o più reti sono state segnate in otto delle ultime dieci partite dell'Ipswich. Quattro delle ultime cinque del City hanno rispettato la stessa linea.

L'Ipswich tende a segnare anche nelle sconfitte. Entrambe le squadre hanno segnato in sette delle ultime nove partite. I Tractor Boys hanno trovato il gol a Crystal Palace e sono passati in vantaggio a Old Trafford, prima di cedere 5-2.

Il rendimento casalingo del City conferma l'altra metà di questa analisi. I Citizens hanno subito quattro gol nelle prime tre gare casalinghe di campionato della stagione 2026/27. Ne hanno poi incassati altri quattro contro il PSG mercoledì in Champions League. Con una probabilità implicita di appena il 50% per questa scommessa, i profili delle due squadre sostengono la nostra tesi.

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Haaland continua a terrorizzare le difese di Premier League

La forma di Erling Haaland sta ulteriormente crescendo, se possibile. Il norvegese è stato letale sotto porta nelle ultime settimane. Ha segnato due volte contro il PSG all'Etihad mercoledì, con la sua rete di testa al 53' che rappresenta il suo 37° gol in Champions League.

Quella marcatura lo ha portato a superare il record di Sergio Agüero in Champions League con la maglia del City. Avrebbe potuto completare la tripletta se non fosse stato per la parata di Safonov nel finale. L'Ipswich ha già subito cinque gol a Old Trafford e quattro dall'Arsenal, anche se quest'ultima partita era di EFL Cup.

Nella stagione 2024/25, la difesa dell'Ipswich si era mostrata estremamente generosa con Haaland, che ha una media di due gol a partita contro i Tractor Boys. I bookmaker attribuiscono un 30% di probabilità che il centravanti ripeta quell'impresa sabato pomeriggio.

Il suo rendimento generale è già altissimo, ma la sua forma esplosiva delle ultime settimane rende questa scommessa da non sottovalutare. Con l'Ipswich probabilmente schierato con un blocco basso, la superiorità aerea di Haaland potrebbe risultare decisiva.

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Un'altra lettura sulla combo vittoria e Gol/Gol

Sebbene questa scommessa sia simile alla nostra prima selezione, offre anche l'occasione di coprire una vittoria interna altamente probabile. Il City resta nettamente favorito all'Etihad. I Citizens hanno vinto 3-0 ad Anfield solo lo scorso weekend e sono l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite finora nel campionato.

L'aspetto interessante per gli scommettitori è la difesa poco solida del City in casa. Quattro gol subiti in tre partite casalinghe di campionato sono un dato insolito per i Citizens. Perfino il Sunderland è riuscito a segnare tre reti contro di loro in una sfida da otto gol complessivi il mese scorso.

L'Ipswich porta con sé una minaccia offensiva ben maggiore rispetto alla scorsa stagione. I Tractor Boys hanno segnato due volte a Old Trafford e tre volte a Crystal Palace. L'Ipswich ha inoltre battuto 2-1 il Fulham nell'ultima uscita. Puntare su una vittoria casalinga con gol da entrambe le parti, a una probabilità implicita del 42%, sembra la scelta di maggior valore tra i nostri pronostici Manchester City - Ipswich Town.