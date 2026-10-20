Il nostro esperto condivide i pronostici per questo cruciale match europeo tra Liverpool e Villarreal. I Reds dovrebbero essere contenti di tornare ad Anfield.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Villarreal 3-1

Pronostico marcatore: Liverpool - Alexander Isak, Bradley Barcola, Victor Munoz; Villarreal - Georges Mikautadze

Nonostante la sconfitta nella prima gara ufficiale sotto la guida di Andoni Iraola, un 3-0 contro il City ad Anfield, il Liverpool si è ripreso in Champions League. Gli uomini di Iraola hanno lasciato l'Austria la scorsa settimana con un successo per 6-3 contro il LASK Linz, mantenendo il loro record di vittorie al 100% in questa competizione in questa stagione.

I padroni di casa hanno poi confermato quel momento con un'impressionante rimonta contro un Brentford in gran forma, sabato scorso. Il Liverpool arriva a questa sfida saldamente nella top otto della fase campionato e in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Purtroppo, ci sono alcune preoccupazioni legate agli infortuni che Iraola deve gestire in vista della gara di martedì sera ad Anfield.

L'ultimo impegno del Villarreal in Champions League è stato l'esatto opposto rispetto al primo. La scorsa settimana erano sotto in casa contro il Napoli, ma hanno rimontato per assicurarsi una vittoria per 3-1. Tuttavia, quello slancio si è fermato nel weekend, quando l'Elche li ha bloccati sullo 0-0 in casa.

Ciononostante, la squadra della Liga non va sottovalutata. La vittoria del Villarreal contro il Napoli è stata solo la terza nelle ultime otto partite, con cinque sconfitte in quel periodo. Con una vittoria e una sconfitta in Champions League, Inigo Perez spera di poter costruire sul successo contro il Napoli.

Probabili formazioni Liverpool - Villarreal

Liverpool : Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

: Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Comesana, Macia, Oluwaseyi, Moreno, Mikautadze

Top siti per scommettere su Liverpool - Villarreal

La sfida di Champions League ad Anfield tra Liverpool e Villarreal offre interessanti spunti di analisi per gli appassionati. I Reds arrivano all'appuntamento forti del fattore campo e di una tradizione storica favorevole contro le formazioni spagnole. In occasione di questo importante incrocio europeo, abbiamo confrontato i servizi di tre bookmaker sicuri e autorizzati ad operare in Italia. Ricordiamo che la creazione di un conto di gioco è riservata in via esclusiva agli utenti maggiorenni. Di seguito, un riepilogo delle promozioni di benvenuto attuali:

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Il Liverpool balla troppo in difesa

Il Liverpool può anche aver conquistato uno spettacolare 6-3 alla seconda giornata di Champions League, ma ha comunque incassato tre reti in quella serata. Anche se è successo tardi nella partita, quando l'esito era già deciso, una cosa del genere non dovrebbe capitare a una squadra come il Liverpool. Tutto indica una difesa che ancora non funziona in modo coeso, senza contare gli infortuni nel reparto arretrato che continuano a tormentarla.

Di conseguenza, il Sottomarino Giallo è probabile che riesca a superare almeno una volta Alisson ad Anfield martedì sera. Il Villarreal ha segnato nove gol nelle ultime cinque partite, con una media di 1,8 gol a partita. In tre di quelle gare ha segnato tre reti, dimostrando la capacità di andare a segno con facilità.

Con i Reds che hanno subito otto gol nelle ultime cinque partite, c'è più che una semplice speranza per il Villarreal di segnare. Sei delle ultime otto gare del Villarreal hanno visto segnare entrambe le squadre, cosa accaduta anche nelle ultime cinque partite del Liverpool. Anche l'ultimo precedente tra le due squadre, nel 2022, si è concluso con gol di entrambe le parti.

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Il Liverpool è inarrestabile ad Anfield

Il Liverpool ha sempre trovato il modo di vincere, anche quando le prestazioni non sono state eccellenti. I Reds hanno vinto sei delle ultime otto partite in tutte le competizioni, perdendo una sola volta in quel periodo (0-3 contro il Manchester City). Inoltre, hanno vinto 19 delle ultime 22 gare di fase a gironi o fase campionato in Champions League, con 15 successi nelle ultime 16 disputate ad Anfield.

Anfield è un campo difficile in cui giocare in trasferta, anche per le migliori squadre d'Europa, e il Villarreal potrebbe non fare eccezione. Giocare in trasferta in Europa non ha sorriso alla squadra spagnola, che ha perso le ultime sei gare consecutive. Inoltre, i Reds hanno vinto tre dei quattro precedenti, mentre gli ospiti sono senza vittorie in 16 gare di Champions League contro squadre inglesi.

Gli ospiti non possono sperare in un replay dello 0-0 di sabato contro l'Elche. Nessuna delle ultime 83 gare del Liverpool in fase a gironi o fase campionato di Champions League si è conclusa senza reti. I Reds hanno segnato almeno due gol in 13 delle ultime 15 partite di Champions League disputate ad Anfield.

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Barcola trova la sua dimensione sulla Mersey

Ci è voluto del tempo prima che Bradley Barcola si sbloccasse, ma la scorsa settimana ha aperto le marcature. Non ci aspettavamo una tripletta, eppure l'ha realizzata, dimostrando quanto la Champions League gli si addica. Il francese ha impiegato appena 42 minuti per mettere a segno tre gol contro il LASK Linz.

Barcola ha fatto seguire a quella prestazione un assist nel weekend. Il suo cross ha trovato Alexander Isak, autore del gol decisivo contro il Brentford. Se i due dovessero continuare a costruire questo tipo di intesa in Europa, il Liverpool potrebbe risultare devastante in Champions League.

Barcola dovrebbe arrivare con fiducia dopo aver contribuito con un gol in due partite consecutive. Contro il Brentford ha tirato quattro volte e ha toccato 13 palloni nell'area avversaria, il dato più alto tra tutti i giocatori in campo. Se dovesse proseguire su questa strada, Barcola potrebbe tornare a segnare ancora una volta.

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