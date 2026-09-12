Pronostici Lazio - Milan: i padroni di casa pronti a proseguire la striscia positiva

Ecco i pronostici Lazio - Milan del nostro esperto di scommesse, che si aspetta che la Lazio confermi il suo ottimo avvio di stagione e batta il Milan in questo avvincente incontro di campionato.

Migliori scommesse per Lazio - Milan

No Gol a quota 1.80 su bet365

a quota 1.80 su Segno 1 a quota 3.27 su Stake

a quota 3.27 su Davide Frattesi marcatore a quota 4.70 su planetwin365

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lazio - Milan 1-0

Pronostico marcatore: Lazio - Davide Frattesi

Dopo tre stagioni fuori dalla zona alta della Serie A, la Lazio ha iniziato molto bene questa stagione. I biancocelesti avevano chiuso al nono posto sotto la guida di Maurizio Sarri. Tuttavia, il cambio in panchina durante l'estate sembra aver dato i suoi frutti: Gennaro Gattuso è arrivato al club dopo un'esperienza sulla panchina della nazionale.

Il suo esordio ufficiale non è andato come sperato, con la Lazio eliminata dalla Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Il cammino in campionato, però, è stato decisamente più positivo, con le Aquile che hanno vinto tutte e tre le gare di Serie A disputate finora. Arrivano a questa sfida contro il Milan reduci da un'ottima vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Udinese.

La Lazio si presenta a questa giornata al terzo posto in classifica, a pari punti con Roma e Inter, rispettivamente prima e seconda. Gattuso vorrà conquistare i tre punti in questo fine settimana contro una squadra che punta al titolo. Anche il Milan ha vissuto un cambio in panchina, con Ruben Amorim che ha sostituito Massimiliano Allegri.

Amorim ha ottenuto risultati altalenanti in preseason, ma le cose sono migliorate sensibilmente da quando è iniziato il campionato. I rossoneri hanno perso i primi punti nel weekend, fermati sull'1-1 in casa della Juventus. Il Milan resta in corsa per lo scudetto, ma qui ha bisogno di tornare al successo.

Gli ospiti sono a due punti dalla zona alta della classifica, che include proprio i padroni di casa di sabato. I tre punti in palio qui sono fondamentali per restare al passo delle prime della classe. Con entrambe le squadre ancora imbattute in campionato, la posta in gioco in questo scontro è molto alta.

Probabili formazioni Lazio - Milan

Lazio: Mandas, Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Rovella, Taylor, Isaksen, Zaccagni, Pinamonti

Milan: Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira, Modric, Musah, Estupiñán, Rabiot, Saelemaekers, Ramos

La Lazio ha il vantaggio in difesa

Le squadre di Gattuso tendono a essere ben organizzate in fase difensiva e a limitare le occasioni avversarie. Hanno già mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di campionato. Anche contro l'Udinese lo scorso weekend, la Lazio ha limitato gli avversari a un xG (expected goals) di 0,85, contro il proprio di 1,83.

Questo è un segnale di come la squadra riesca a contenere gli avversari e a impedire loro di creare occasioni nitide. Al contrario, il Milan ha faticato non poco a creare gioco contro la Juventus, nonostante il gol segnato. I rossoneri hanno prodotto appena uno xG di 0,11, il che suggerisce che potrebbero avere difficoltà a creare occasioni anche in questa occasione.

Nei pronostici Lazio - Milan, questa sfida raramente ha regalato un festival di gol. La gara corrispondente della scorsa stagione si è conclusa 1-0 per la Lazio. Ognuno degli ultimi tre precedenti ha visto segnare solo una delle due squadre. In sette degli ultimi 10 confronti diretti solo una delle due squadre è andata a segno, un esito molto probabile anche in questa partita.

Scommessa 1: No Gol a quota 1.80 su bet365

La Lazio può sovvertire il pronostico dei bookmaker

I bookmaker hanno indicato il Milan come chiaro favorito per la vittoria di sabato. Tuttavia, l'ottimo avvio della Lazio sotto la guida di Gattuso suggerisce che potrebbe esserci valore nel puntare sui padroni di casa. La Lazio vanta un record perfetto dopo tre partite di campionato. Giocare in casa rappresenta un vantaggio ulteriore e potrebbe aiutarla a conquistare un'altra vittoria.

Il Milan è riuscito solo a pareggiare in trasferta contro la Juventus, il che evidenzia alcune difficoltà lontano da San Siro. I rossoneri non sono inoltre riusciti a battere la Lazio negli ultimi tre precedenti. L'ultima vittoria del Milan in questa sfida risale al 2024. I biancocelesti hanno avuto più successo recente in questo confronto, il che dà loro un vantaggio in vista della sfida di sabato.

La Lazio ha vinto gli ultimi due precedenti. Ha inoltre vinto tre delle ultime cinque gare interne, con un pareggio nel mezzo. In aggiunta, ha vinto tre degli ultimi quattro scontri diretti, sia in casa che in trasferta. Con le ultime due sfide concluse 1-0 per i biancocelesti, ci aspettiamo che possano ripetersi anche stavolta.

Scommessa 2: Segno 1 quota 3.27 su Stake

Il giocatore in forma da tenere d'occhio

Di solito è facile puntare su un attaccante, soprattutto se in gran forma. Eppure, per la scommessa sul marcatore di questa settimana, la scelta è ricaduta su un centrocampista della Lazio, e con buoni motivi. Davide Frattesi è stato efficace sotto porta per la sua squadra in questa stagione ed è già il capocannoniere biancoceleste.

Frattesi ha segnato in tre partite consecutive, una rete in ogni gara di campionato disputata finora, contribuendo al 75% dei gol della Lazio in Serie A. Per contro, quando era all'Inter la scorsa stagione, non aveva segnato nemmeno una rete in 22 presenze. Il centrocampista ha iniziato alla grande la sua avventura alla Lazio, segnando in tre gare consecutive, il che lo rende un giocatore da tenere d'occhio.

Il suo miglior bottino stagionale in carriera resta quello di otto gol con il Monza in Serie B nel 2020/21. È già quasi a metà di quel totale dopo appena tre partite. Nell'ultima uscita, Frattesi ha registrato uno xG di 0,70, il più alto tra tutti i giocatori in campo. Se riuscirà a mantenere questa forma, il centrocampista sarà uno dei protagonisti di questa sfida.

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