Pronostici Lazio - Inter: l'antipasto della finale di Coppa Italia

In casa della Lazio, i nostri esperti prevedono più di un gol dell'Inter in una sfida con almeno tre reti – di cui quantomeno una di Marcus Thuram.

Migliori pronostici di Lazio - Inter

Di seguito alcuni consigli per le scommesse su Lazio - Inter con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) a quota 2.40 su William Hill

Over 1.5 ospite a quota 1.75 su Lottomatica

All'Olimpico e contro la Lazio, i nostri esperti prevedono almeno due marcature dell'Inter, almeno tre gol e una firma di Marcus Thuram.

Quote Lazio - Inter

All'Olimpico contro la Lazio, i principali bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita, ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

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Come arrivano i biancocelesti e i nerazzurri al match

L'Inter disputa la trasferta contro la Lazio quattro giorni prima della finale di Coppa Italia sempre all'Olimpico e contro i biancocelesti. E lo fa a sei giorni dal 2-0 contro il Parma, il quarto successo in cinque giornate, che le ha permesso di festeggiare il 21° Scudetto con tre giornate d'anticipo. Il 2-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino aveva chiuso il filotto con il 5-2 contro la Roma, il 4-3 a Como e il 3-0 contro il Cagliari.

Decisamente meno costante è il rendimento di una Lazio che, per esempio, in Serie A non vince all'Olimpico da quasi due mesi. All'1-0 contro il Milan del 15 marzo, infatti, sono seguiti l'1-1 contro il Parma e il 3-3 contro l'Udinese. Quest'ultimo era arrivato dopo lo 0-1 a Firenze e il 2-0 a Napoli – e aveva preceduto il 2-1 a Cremona di lunedì.

Probabili formazioni di Lazio - Inter

Lazio: Motta, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares, Basic, Patric, Dele-Bashiru, Isaksen, Maldini, Noslin

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Bonny

Lazio e Inter sigleranno complessivamente almeno tre reti?

Con il 2-0 contro il Parma si è chiusa una striscia con quattro uscite in Serie A dell'Inter con almeno tre marcature. Lontano da San Siro, i nerazzurri avevano visto il 4-3 a Como e il 26 aprile il 2-2 contro il Torino. Davanti al proprio pubblico, invece, avevano festeggiato il 5-2 contro la Roma e il 3-0 contro il Cagliari.

La Lazio, dal canto suo, dopo la sosta aveva inizialmente registrato l'1-1 contro il Parma, lo 0-1 a Firenze e il 2-0 a Napoli. Ma poi i biancocelesti non erano andati oltre il 3-3 contro l'Udinese e il 2-1 in casa della Cremonese.

Per questi motivi, il segno Over 2.5 è plausibile in vista dell'incontro fra la Lazio e l'Inter.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Marcus Thuram timbrerà il cartellino anche contro le "Aquile"?

Marcus Thuram domenica ha sbloccato l'incontro contro il Parma nel recupero del primo tempo. E allo stesso tempo il francese ha segnato, per esempio, per la sesta volta in cinque gare di Serie A.

Durante le quali la doppietta a Como era arrivata a una settimana dal gol – e dai due assist – contro la Roma. Poi, Thuram aveva firmato la prima delle tre reti contro il Cagliari e il momentaneo 1-0 sul campo del Torino.

Alla luce di questo rendimento, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) è realistico anche per la trasferta contro la Lazio.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) a quota 2.40 su William Hill

In Lazio - Inter vedremo più di una firma nerazzurra?

L'Inter, per esempio, in tutte le sue ultime sei gare ufficiali ha sempre segnato almeno due volte. Archiviata la sosta, i nerazzurri avevano inizialmente inanellato il 5-2 contro la Roma, il 4-3 a Como e il 3-0 contro il Cagliari. Sono seguiti il 3-2 in Coppa sempre contro i lariani, il 2-2 in casa del Torino e il 2-0 contro il Parma.

La Lazio nella più recente uscita all'Olimpico ha trovato il 3-3 contro l'Udinese. Inoltre, i biancocelesti da inizio aprile non hanno concesso gol esclusivamente nel 2-0 a Napoli. Ne hanno invece subìto uno per gara contro il Parma, la Fiorentina, in Coppa contro l'Atalanta e lunedì contro una Cremonese terzultima in Serie A.

Considerando questi risultati, vale la pena tenere d'occhio il segno Over 1.5 ospite.