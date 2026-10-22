Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Juventus - Rennes per la sfida europea di giovedì sera. La Juventus dovrebbe cavalcare l'onda del proprio momento positivo e vincere la partita.

Migliori scommesse per Juventus - Rennes

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Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Juventus - Rennes 2-1

Pronostico marcatore: Juventus - Randal Kolo Muani, Nick Woltemade; Rennes - Esteban Lepaul

La Juventus spera di conquistare la gloria europea dopo 27 anni grazie a una campagna di successo in Europa League. La preparazione dei bianconeri alla terza giornata della competizione non poteva andare peggio nel weekend appena trascorso: gli uomini di Luciano Spalletti hanno subito un'umiliante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A.

Quel risultato ha lasciato la Vecchia Signora all'ottavo posto in campionato dopo sette giornate, per cui questo impegno infrasettimanale rappresenta una gradita distrazione. La Juve è stata impeccabile finora in Europa League, vincendo 5-0 all'esordio contro il NEC Nijmegen. I bianconeri hanno poi rimontato per imporsi 2-1 sul Celta Vigo la scorsa settimana, un successo che ha preservato il loro record perfetto nella competizione e il primo posto in classifica.

Il Rennes ha affrontato la stessa sfida la settimana scorsa: i francesi hanno dovuto rimontare da uno 0-1 per battere l'OFI Creta 2-1. Questo risultato li lascia imbattuti nella competizione dopo il pareggio a reti bianche contro lo Sturm Graz alla prima giornata. Pur mostrandosi solidi in difesa in ambito europeo, il loro recente impegno domestico suggerisce tutt'altro.

Gli ospiti sono usciti sconfitti da un emozionante 4-3 contro il Paris FC lo scorso weekend. Tuttavia, la squadra di Franck Haise è ancora a un solo punto dalla vetta della Ligue 1, corsa che si preannuncia serrata. Ora però il Rennes può concentrarsi sul migliorare il proprio piazzamento nella fase campionato di questa competizione. La trasferta in Italia rappresenta un'altra occasione per raccogliere tre punti giovedì.

Probabili formazioni Juventus - Rennes

Juventus : Vicario, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso, Conceicao, Alajbegovic, Kolo Muani

: Vicario, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso, Conceicao, Alajbegovic, Kolo Muani Rennes: Samba, Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida, Szymanski, Camara, Rongier, Blas, Tamari, Lepaul

Migliori siti per scommettere su Juventus - Rennes

La sfida di Europa League tra Juventus e Rennes all'Allianz Stadium offre interessanti spunti di analisi per gli appassionati di pronostici. I bianconeri cercano conferme in campo internazionale, affrontando una formazione francese dal potenziale offensivo decisamente imprevedibile. Per chi desidera valutare le quote di questo incontro, abbiamo analizzato alcune tra le principali piattaforme sicure e legali operanti in Italia. Ricordando che la registrazione ai siti di gioco è rigorosamente riservata agli utenti maggiorenni, ecco tre iniziative di benvenuto attualmente disponibili e accessibili tramite i link partner:

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La Juve fatica in fase difensiva

Dopo due giornate, la Juventus è tra le squadre con più gol segnati nella competizione, con sette reti all'attivo. Con una media di 3,5 gol a partita, ci si aspetta che i bianconeri siano dominanti all'Allianz Stadium. Le loro ultime cinque partite in tutte le competizioni hanno prodotto esattamente 10 gol in fase offensiva.

Gli ospiti hanno segnato nove gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una media di 1,8 gol ogni 90 minuti. Tuttavia, hanno anche subito nove gol nelle ultime quattro partite, il che suggerisce che i padroni di casa possano trovare spazi nella zona offensiva. Ciascuna delle ultime tre uscite del Rennes ha prodotto gol su entrambi i fronti.

Allo stesso modo, due delle ultime tre uscite della Juve hanno visto il gol di entrambe le squadre. Il fatto che i padroni di casa abbiano subito tre reti in casa nello scorso weekend è un elemento sufficiente per puntare sulla capacità dei francesi di violare la retroguardia bianconera. Di conseguenza, ci aspettiamo che entrambe le squadre vadano a segno in questa partita.

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Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo per la Vecchia Signora

Entrambe le squadre hanno subito una sconfitta nel weekend, un fattore che potrebbe aver intaccato la fiducia in vista della sfida di giovedì. Tuttavia, la Juventus può contare sul proprio pubblico a Torino per spingerla al successo.

La Vecchia Signora è ora su una striscia di quattro vittorie consecutive nelle gare europee in questo stadio, il suo filotto più lungo da dicembre 2021.

Il fatto che il Rennes abbia subito quattro gol nel weekend solleva interrogativi sulla disciplina difensiva della squadra in questa competizione. Le ultime cinque partite mostrano le loro incostanze, con due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il motivo di preoccupazione riguarda le trasferte, dato che i francesi sono senza vittorie nelle ultime tre partite fuori casa, perdendone due.

Gli unici due precedenti tra queste squadre risalgono alla finale di Intertoto Cup del 1999, vinta dalla Juve 4-2 nel doppio confronto. Otto delle ultime 10 partite casalinghe della Juve hanno prodotto esattamente due gol. Nel frattempo, il Rennes ha subito almeno tre gol in quattro delle ultime sei trasferte.

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La tripletta può dare fiducia a Lepaul

Ci sono diversi potenziali marcatori da considerare in vista di questa sfida. Per la Juventus, Randal Kolo Muani e Nick Woltemade sono scelte interessanti per trovare il gol. Se Woltemade dovesse segnare, entrerebbe nella storia realizzando una rete in ciascuna delle prime tre partite del club nella principale competizione europea.

Per un'alternativa dal valore più alto, però, Esteban Lepaul si distingue tra le fila degli ospiti di Ligue 1. Ha realizzato una tripletta su rigore in una partita persa, un risultato che dovrebbe essere sufficiente a convincere Haise a schierarlo dal primo minuto giovedì.

I tre gol di Lepaul portano il suo bottino a quattro reti nelle ultime tre presenze con il Rennes. In Ligue 1, ha segnato sette gol in altrettante partite in questa stagione. In Europa, invece, deve ancora sbloccare il proprio tabellino personale. Reduce da una tripletta, la sua fiducia sarà alta, ed è per questo che ci aspettiamo possa lasciare il segno anche in questa occasione.