Pronostici Juventus - Napoli: il Napoli punta a un'altra vittoria di spessore

Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Juventus - Napoli. Il Napoli è in un ottimo momento di forma e potrebbe fare lo sgambetto alla Juventus.

Migliori scommesse per Juventus - Napoli

X2 a quota 1.51 su bet365

a quota 1.51 su GG a quota 1.70 su Lottomatica

a quota 1.70 su Napoli primo a segnare a quota 2.19 su Netbet

Ulteriori informazioni e quote aggiornate sono consultabili sui siti ufficiali dei bookmaker; i lettori possono inoltre accedere a:

La guida al codice promozionale Betflag, focalizzata su bonus di benvenuto e creazione dell'account.

La pagina con la panoramica del migliori siti di scommesse legali e sicuri in Italia.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Juventus - Napoli 1-1

Pronostico marcatore: Juventus - Weston McKennie; Napoli - Kevin De Bruyne

Le ambizioni europee della Juventus hanno subito una battuta d'arresto infrasettimanale con la sconfitta per 2-0 contro il Genoa. Il risultato è stato particolarmente deludente per Luciano Spalletti, arrivato nella sua cinquantesima partita alla guida della Vecchia Signora. Quel risultato ha lasciato il club torinese all'ottavo posto in classifica, a tre punti dal Frosinone, che occupa il posto valevole per la qualificazione alla Conference.

I padroni di casa hanno tutto l'interesse a tornare alla vittoria in questo weekend. Ospitano infatti all'Allianz Stadium il Napoli, con cui sono a pari punti. Chi vincerà questa sfida si porterà in vantaggio sull'altra squadra, il che dimostra l'importanza della posta in palio.

Anche Massimiliano Allegri ha vissuto un inizio di stagione in Serie A piuttosto complicato con il Napoli. Sarà assente dalla panchina dopo aver ricevuto una squalifica di due giornate per un'espulsione rimediata contro la Roma. Pur non essendoci qui un ritorno sulla panchina per lui, la Juventus sarà comunque determinata a rovinargli il ritorno all'Allianz Stadium. I pronostici Juventus - Napoli tengono conto anche di questa assenza in panchina.

A differenza della Juventus, il Napoli ha avuto successo in settimana, battendo 4-1 in trasferta il Monza. Ora imbattuto da tre partite, il Napoli sembra aver invertito la rotta, e una vittoria qui farebbe loro molto bene. Visto che hanno lo stesso score in Serie A della Juve, un successo in questa gara permetterebbe loro di guadagnare un certo margine.

Probabili formazioni Juventus - Napoli

Juventus: Vicario, Gatti, Bremer, Lucumi, Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso, McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, De Bruyne, Lobotka, McTominay, Politano, Lang, Hojlund

Migliori siti scommesse per Juventus - Napoli

La sfida tra Juventus e Napoli rappresenta da anni uno dei crocevia più affascinanti della Serie A, offrendo molteplici spunti di analisi per gli addetti ai lavori. A scopo strettamente informativo, abbiamo messo a confronto le iniziative di benvenuto proposte da tre operatori in possesso di regolare licenza italiana, ricordando che l'apertura di un conto di gioco è consentita solo ed esclusivamente ai maggiorenni:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Il Napoli ha le qualità per un punto

La Juventus ha mostrato risultati altalenanti nelle ultime uscite. Ha perso due delle ultime quattro partite, vincendone solo una in quel periodo. Gli uomini di Spalletti hanno mostrato segni di vulnerabilità in casa, dopo la sconfitta infrasettimanale proprio sul proprio campo.

Gli ospiti hanno messo insieme una striscia di imbattibilità di tre partite, con due vittorie in quella sequenza. In Serie A, il Napoli ha perso solo una delle ultime sei uscite, segnale che la squadra in trasferta sta costruendo slancio. Inoltre, gli Azzurri hanno un bilancio recente migliore nei confronti dei padroni di casa.

Il predominio della Vecchia Signora in questa sfida appartiene al passato. Gli ultimi 10 precedenti hanno prodotto solo due vittorie per la Vecchia Signora, mentre il Napoli ha avuto la meglio in sei occasioni. Gli ospiti hanno vinto tre delle ultime cinque sfide, con il match di ritorno della scorsa stagione terminato in pareggio.

Scommessa 1: X2 a quota 1.51 su bet365

Gol attesi per entrambe le squadre

La Juventus non è stata particolarmente prolifica in attacco quest'anno, pur avendo mostrato una certa qualità nell'ultimo terzo di campo. I bianconeri hanno segnato 11 gol in nove partite di campionato, con una media di 1,22 gol ogni 90 minuti. In casa, hanno segnato cinque gol in quattro partite. Con un xG (gol attesi) di 12,78, i padroni di casa hanno reso meno delle attese in fase offensiva.

Se riusciranno a migliorare la finalizzazione delle occasioni create, troveranno la via del gol con maggiore regolarità. La Juve ha effettuato 144 tiri in Serie A, posizionandosi al settimo posto nel campionato per questa statistica. Il Napoli, invece, ha segnato 11 gol nelle ultime tre partite, con una media di 3,7 gol a incontro.

Il Napoli ha visto entrambe le squadre segnare nel 60% delle proprie partite di campionato in trasferta quest'anno. Tre degli ultimi cinque precedenti hanno prodotto gol per entrambe le formazioni. In aggiunta, gli ospiti arrivano a questa partita dopo tre gare consecutive in cui entrambe le squadre hanno segnato.

Scommessa 2: GG a quota 1.70 su Lottomatica

Il Napoli pronto a colpire per primo

Il Napoli si presenterà certamente all'Allianz Stadium con grande fiducia dopo i risultati recenti. Di conseguenza, il Napoli potrebbe mettere sotto pressione la Juventus fin dall'inizio e passare in vantaggio in anticipo. Gli ospiti si sono abituati a segnare per primi, avendolo fatto nel 78% delle proprie partite di campionato.

Gli Azzurri hanno segnato il primo gol in quattro delle cinque trasferte disputate in questa stagione. Questo dovrebbe preoccupare Spalletti, poiché la Juventus ha mostrato la tendenza a lasciare spazi che gli avversari possono sfruttare. La Juve ha subito il primo gol nel 56% di tutte le partite di campionato.

La situazione in casa è solo leggermente migliore, al 50%. La Juventus, inoltre, non ha ancora segnato nei primi 15 minuti di una partita di Serie A. Di conseguenza, ci aspettiamo che sia il Napoli a passare in vantaggio in questa gara.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.

Scommessa 3: Napoli primo a segnare a quota 2.19 su Netbet

+