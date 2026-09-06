La Juventus non ha ancora subito gol in oltre 180 minuti di gioco. Nel frattempo, 6 delle ultime 7 sfide tra queste due squadre hanno visto due o meno reti complessive.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Juventus - Milan 1-1

Pronostico marcatore: Juventus - Kolo Muani; Milan - Ramos

La Juventus ospita il Milan all'Allianz Stadium domenica sera. Entrambe le squadre arrivano con un ruolino di marcia perfetto dopo le prime due giornate della Serie A 2026/27.

La squadra di Luciano Spalletti ha vinto 1-0 a Frosinone prima di battere il Parma 2-0 in casa. Il subentrato Nico González ha sbloccato il risultato contro il Parma, mentre Teun Koopmeiners lo ha chiuso in pieno recupero.

Il fatto che la Juve abbia inanellato due clean sheet consecutivi è un segnale incoraggiante. Kenan Yıldız è fuori per circa tre mesi a causa di una frattura al metatarso. Andrea Cambiaso si è infortunato contro il Parma, mentre Jonathan David si è trasferito in prestito all'Atlético Madrid.

Rúben Amorim ha vinto entrambe le partite di apertura da allenatore del Milan. Alla vittoria per 2-1 a Torino contro i granata è seguito un comodo 2-0 sulla Venezia a San Siro.

Amorim non segnala infortuni né squalifiche nella sua rosa. Rafael Leão è partito alla volta del Galatasaray per un affare da circa 38 milioni di euro. Christian Pulisic è rimasto in panchina inutilizzato nell'ultima uscita.

Probabili formazioni Juventus - Milan

Juventus : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik, Locatelli, Douglas Luiz, Conceição, Koopmeiners, Boga, Kolo Muani

: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik, Locatelli, Douglas Luiz, Conceição, Koopmeiners, Boga, Kolo Muani Milan: Maignan, Gila, De Winter, Pavlović, Chukwueze, Musah, Modrić, Bartesaghi, Rabiot, Cissè, Ramos

Il pareggio è la norma in questo confronto

Tre delle ultime cinque sfide di Serie A giocate a Torino sono finite in parità. L'ultima visita del Milan si è chiusa 0-0 nell'ottobre 2025. I rossoneri hanno poi bloccato la Juventus sullo 0-0 anche a San Siro in aprile.

Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite stagionali. La squadra di Luciano Spalletti vanta due clean sheet in altrettante gare. Gli uomini di Rúben Amorim hanno subito una sola rete. Entrambi i tecnici, inoltre, stanno ancora definendo l'assetto delle rispettive rose rinnovate.

Nessuna delle due si esporrà troppo, vista la scarsa distanza in classifica. Una probabilità implicita del 30,3% per il pareggio appare generosa per un incontro che storicamente si è rivelato bloccato. Questa è probabilmente la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Juventus - Milan.

Scommessa 1: Segno X a quota 3.30 su bet365

I precedenti recenti indicano una gara con pochi gol

Sei delle ultime sette sfide di Serie A tra queste due squadre hanno prodotto due gol o meno. Le ultime due si sono concluse entrambe 0-0. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni consecutive e non ha ancora subito gol in questo campionato.

Il Milan ha incassato una sola rete sotto la gestione Amorim. Entrambe le squadre, inoltre, hanno opzioni offensive limitate. Kenan Yıldız è fuori per tre mesi e Jonathan David è passato in prestito all'Atlético, mentre Christian Pulisic non ha ancora recuperato la piena condizione.

Nessuna delle due squadre ha bisogno di forzare la mano in questa fase iniziale della stagione. Un pareggio non sarebbe un risultato disastroso, considerando che entrambe hanno sei punti nelle prime due giornate. Con una probabilità implicita di appena il 58,8%, l'Under appare sottovalutato anche a questa quota modesta.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 1.70 su Lottomatica

Valore sul primo gol della Juve

La Juventus ha segnato per prima in sette delle ultime otto partite. Gioca in casa e non ha ancora subito gol in questo campionato. La squadra di Spalletti ha aperto le marcature in entrambe le gare di campionato disputate finora.

Il Milan, al contrario, parte più lentamente. Il gol di Alphadjo Cissè a Torino è arrivato solo dopo l'ora di gioco. Ai rossoneri manca inoltre la verticalità che Rafael Leão garantiva prima del trasferimento al Galatasaray.

La controindicazione è che anche la Juventus è stata relativamente lenta ad avviarsi: Nico González ha impiegato 62 minuti per sbloccare il risultato contro il Parma. Tuttavia, puntare sulla probabilità che i bianconeri sblocchino il match, con una probabilità implicita del 56,5%, appare un'indicazione equilibrata.

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