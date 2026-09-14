Pronostici Inter - Udinese: gli ospiti pronti a lottare

L'Udinese firmò un colpo a sorpresa contro l'Inter esattamente un anno fa. Tuttavia i nerazzurri sono apparsi brillanti anche nella sconfitta di Champions League contro il Real Madrid e dovrebbero reagire nel match di lunedì.

Migliori scommesse per Inter - Udinese

12 + GG a quota 5.00 su Stake

a quota 5.00 su Udinese +2 (Handicap a 3 vie) a quota 2.10 su bet365

a quota 2.10 su Lautaro Martínez marcatore a quota 1.80 su Snai

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter - Udinese 2-1

Pronostico marcatore: Inter - Martínez, Thuram; Udinese - Bayo

L'Inter ospita l'Udinese a San Siro lunedì sera. Il calcio d'inizio è alle 20:45 nella quarta giornata della Serie A 2026/27. I campioni in carica hanno giocato al Bernabéu sei giorni prima, avendo così avuto quasi una settimana per preparare la sfida contro l'Udinese.

La squadra di Cristian Chivu ha vinto tutte e tre le gare di campionato disputate finora. I nerazzurri hanno battuto il Monza per 4-1, vinto sul campo del Cagliari e superato il Napoli per 3-2 in casa in una sfida combattuta a viso aperto. Sono proprio questo tipo di vittorie sofferte a rendere una squadra una vera candidata allo scudetto. L'Inter ha dimostrato di saper trovare la via del successo anche quando le partite si complicano.

L'Inter ha comunque subito una rara sconfitta nella prima gara della fase campionato di Champions League 2026/27, cadendo per 2-1 sul campo del Real Madrid. Chivu ha pubblicamente difeso il portiere Josep Martínez dopo il suo errore al Bernabéu.

L'Udinese ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di Serie A. Al pareggio per 1-1 contro un ottimo Como e alla vittoria sul campo del Monza è seguita una sconfitta casalinga per 2-1 contro la Lazio.

Kosta Runjić ha perso Jakub Piotrowski e Oumar Solet, usciti infortunati nel primo tempo di quella gara, ed entrambi sono in dubbio per lunedì sera. Anche Keinan Davis è stato sostituito in anticipo per gestirne il carico di lavoro. Nicolò Zaniolo e Giorgi Chakvetadze non sono disponibili.

Probabili formazioni Inter - Udinese

Inter: J. Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco, Thuram, L. Martínez

Udinese: Okoye, Kristensen, Kabasele, Abankwah, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara, Davis, Bayo

L'Udinese può segnare, ma senza evitare la sconfitta

L'Udinese ha segnato in cinque delle ultime nove trasferte contro l'Inter. I friulani erano passati in vantaggio in casa contro la Lazio lo scorso lunedì, prima che due infortuni cambiassero l'inerzia della gara. Nemmeno l'Inter è stata impermeabile in fase difensiva: il Napoli ha segnato due gol a San Siro, così come il Real Madrid al Bernabéu.

Il portiere di Chivu è finito sotto osservazione dopo l'errore commesso in Spagna. Una vittoria dell'Inter resta comunque, nettamente, l'esito più probabile.

I nerazzurri hanno vinto otto degli ultimi 10 confronti diretti, senza alcun pareggio. Con una probabilità implicita del 35,7%, la combinazione batte il valore della sola vittoria interna, che si attesta attualmente all'80% di probabilità implicita.

Scommessa 1: 12 + GG a quota 5.00 su Stake

Gli ospiti non hanno ancora perso con due gol di scarto nel 2026/27

L'Inter ha giocato a Madrid martedì e ha offerto una prestazione incoraggiante nonostante la sconfitta di misura. Le lunghe trasferte europee hanno spesso avuto un impatto sul rendimento in campionato.

L'Udinese non ha ancora perso con due gol di scarto in questa stagione. L'unica sconfitta è arrivata per 2-1 in casa contro la Lazio. I friulani, inoltre, avevano già battuto l'Inter per 2-1 a San Siro nello stesso periodo della scorsa stagione.

La squadra di Runjić si dispone bassa e punta al contropiede, un approccio che limita le sconfitte pesanti. Anche la vittoria dell'Inter sul Napoli è arrivata con un solo gol di scarto. Questa scommessa si concretizza se l'Udinese vince, pareggia o perde con uno scarto di un solo gol.

Scommessa 2: Udinese +2 (Handicap a 3 vie) a quota 2.10 su bet365

Lautaro atteso al gol

Lautaro Martínez ha realizzato due gol da un xG di 3,1 in questa stagione. Un divario del genere suggerisce che sia in arrivo una correzione, non un calo di rendimento. Il suo xG di 1,18 a partita è il segno di un attaccante che si inserisce costantemente negli spazi giusti.

L'argentino ha segnato 17 gol in campionato lo scorso anno e 22 in tutte le competizioni. L'Udinese, dal canto suo, deve fare a meno di Oumar Solet nella propria difesa a tre.

La sua struttura difensiva è apparsa già in evidente difficoltà contro la Lazio. Giocare a San Siro dovrebbe garantire all'Inter pressione costante e occasioni ripetute. Lautaro a segno, con una probabilità implicita del 57,1%, appare una scelta di valore.

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