Pronostici Fiorentina - Torino: due squadre in cerca di riscatto

In casa della Fiorentina, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per un Torino a segno in una sfida con al massimo quattro reti.

Migliori pronostici di Fiorentina - Torino

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In casa della Fiorentina, i nostri esperti si aspettano almeno una rete del Torino e al massimo una dei gigliati, in una gara con non più di quattro gol complessivi.

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Come arrivano i gigliati e i granata al match

All'Artemio Franchi si affrontano due delle squadre ancora ferme a zero punti dopo le prime due giornate nella Serie A 2026/27. Ma la situazione è particolarmente delicata per la Fiorentina che, dopo lo 0-4 sul campo della Roma, nel giorno del centenario ha subìto lo 0-3 contro il neopromosso Frosinone. E così non stupisce che Fabio Grosso, a due mesi dall'arrivo dal Sassuolo, si trovi già sul banco degli imputati.

Proprio i neroverdi avevano inflitto sabato al Torino, davanti al proprio pubblico, la sua seconda sconfitta per 1-2 in questo campionato. Nella prima giornata, i granata avevano perso in casa contro il Milan che, come la Roma, viaggia a punteggio pieno. Poi, martedì hanno incassato in Coppa Italia lo 0-1 contro il Monza, ma Ignazio Abate aveva optato per il turnover.

Probabili formazioni di Fiorentina - Torino

Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Ndour, Oulai, Atta, Mastantuono, Goncalves, Pellegrino

Torino: Mascardi, Comuzzo, Coco, Comert, Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani, Vlasic, Adams, Simeone

Vedremo non più di un gol della Fiorentina contro il Torino?

Per esempio, nelle sue ultime quattro uscite, la Fiorentina ha segnato più di una volta solo nel 4-1 in Coppa Italia contro il Benevento. Otto giorni prima, la prova generale contro un Deportivo La Coruna neopromosso si era chiusa sull'1-1. Poi, i gigliati hanno subìto lo 0-4 all'Olimpico contro la Roma e lo 0-3 contro il Frosinone.

Dal canto suo, il Torino in Serie A ha perso per 1-2 sia in casa contro il Milan sia a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il "Diavolo", però, viaggia a punteggio pieno e i neroverdi avevano segnato anche nella prima giornata sul campo dell'Atalanta.

Tutto sommato, Under 1.5 casa è realistico in vista dell'incontro fra Fiorentina e Torino.

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I granata segneranno anche all'Artemio Franchi?

Fra gli 0-1 nell'amichevole contro il Cittadella di fine luglio e quello contro il Monza in Coppa, il Torino in sei uscite aveva sempre siglato quantomeno una rete. Dopo il successo a "corto muso" in Coppa Italia contro la Carrarese, sempre in casa i granata avevano trovato una rete anche contro il Milan. Per poi chiudere sull'1-1 il primo tempo contro il Sassuolo.

Inoltre, la Fiorentina non vede un clean sheet dall'1-0 contro un Watford attualmente ottavo nella Championship inglese con cinque punti in tre giornate. Poi, nella prima gara ufficiale sotto la guida di Fabio Grosso, la viola si era imposta contro un Benevento neopromosso in Serie B per 4-1. Al quale sono seguiti lo 0-4 in casa della Roma e soprattutto lo 0-3 contro il Frosinone.

Per questi motivi, la combo Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite è plausibile nella gara dell'Artemio Franchi.

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La Fiorentina con al massimo un punto contro il Torino e meno di cinque reti complessive?

Dunque, il Torino, come anche la Fiorentina, è alla ricerca del primo punto nella Serie A 2026/27. Ma i granata nella prima giornata hanno incassato l'1-2 casalingo contro un Milan sicuramente più in salute rispetto ai gigliati. Per poi incassare l'1-2 sul campo di un Sassuolo a sua volta capace di infliggere all'Atalanta la, per ora, unica rete in questo campionato.

Per l'ex allenatore neroverde Grosso, invece, la situazione a Firenze è già pessima. Soprattutto alla luce della forma di Donyell Malen, lo 0-4 contro la Roma avrebbe potuto essere un incidente di percorso. Nettamente diverso è il discorso per lo 0-3 contro il Frosinone.

Dunque, in vista della gara fra Fiorentina e Torino vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance X2 + Under 4.5.