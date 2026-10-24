Il Tottenham arriva carico dopo la vittoria di lunedì sera sul Coventry. Eppure, in tutta la storia della Premier League, gli Spurs hanno vinto una sola volta a Stamford Bridge.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea - Tottenham Hotspur 3-1

Pronostico marcatore: Chelsea - Rogers, Palmer, Neto; Tottenham Hotspur - Marmoush

Il Chelsea torna a Stamford Bridge questo weekend per un entusiasmante derby londinese contro il Tottenham Hotspur, in programma sabato sera.

I Blues di Xabi Alonso arrivano nella miglior forma stagionale. Hanno vinto le ultime due partite di Premier League, segnando sette gol complessivi. Dopo la demolizione per 5-1 del Bournemouth è arrivata una vittoria controllata per 2-0 sul campo dell'Everton.

I problemi per Alonso riguardano la fase difensiva. Il portiere titolare Emi Martinez sarà assente fino al mese prossimo per un infortunio alla mascella. Questo significa che Mike Penders è pronto a disputare il suo primo match da titolare in Premier League tra i pali.

Il Chelsea resta privo di Reece James fino al nuovo anno a causa di un problema al ginocchio. Jamie Gittens ha un problema alla caviglia, mentre Malo Gusto è alle prese con un malanno. Anche Pep Chavarría ed Emanuel Emegha sono in dubbio, il che complica ulteriormente le scelte di formazione di Alonso.

Roberto De Zerbi ha finalmente qualcosa su cui costruire con il Tottenham in questa stagione. Il successo per 3-1 sul neopromosso Coventry di lunedì sera è stato il primo della campagna 2026/27. Gli Spurs erano rimasti senza vittorie nelle prime sei giornate.

Tuttavia, la lista degli infortunati di De Zerbi è ancora più preoccupante di quella del Chelsea. Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk e Lucas Bergvall sono tutti indisponibili. C'è anche una squalifica di tre partite per Rodrigo Bentancur, mentre Richarlison è attualmente fuori dai piani della prima squadra. De Zerbi sottoporrà inoltre a test di idoneità dell'ultimo minuto Destiny Udogie e Pedro Porro.

Probabili formazioni Chelsea - Tottenham Hotspur

Chelsea: Penders, Colwill, Acheampong, Lacroix, Hato, Neto, Henderson, Caicedo, Rogers, Palmer, Pedro

Tottenham Hotspur: Kinsky, Senesi, van Hecke, van de Ven, Robertson, Gray, Tonali, Maddison, Marmoush, Kudus, Solanke

Quote e siti scommesse per Chelsea - Tottenham

Il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham rappresenta tradizionalmente uno degli incontri più intensi e imprevedibili della Premier League. Per gli appassionati che desiderano valutare le quote di questa accesa sfida, il mercato italiano offre diverse opzioni legali. Di seguito, proponiamo un confronto informativo su tre bookmaker, selezionati in base alle rispettive iniziative di benvenuto riservate ai nuovi iscritti maggiorenni:

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Tanti gol in vista a Stamford Bridge

La scommessa sul gol di entrambe le squadre è andata a segno in tutte e tre le partite casalinghe di Premier League del Chelsea in questa stagione. Nonostante la goleada rifilata al Bournemouth, i Cherries sono comunque riusciti a segnare. Il neopromosso Hull ha strappato un pareggio per 2-2, mentre il Leeds è stato battuto 6-3 in una gara caotica.

Il quadro difensivo del Chelsea rende difficile mantenere la porta inviolata. Martinez è ai box e Penders è pronto all'esordio da titolare in Premier League, il che crea potenziale incertezza nel reparto arretrato dei Blues.

Nonostante il pessimo avvio di stagione 2026/27, il Tottenham ha comunque segnato in quattro delle ultime cinque partite. Gli Spurs hanno perso 22 delle loro 34 trasferte di Premier League qui e ne hanno vinta solo una. Possiamo puntare su una vittoria dei Blues con gol degli Spurs a una probabilità implicita modesta del 34,5%. Questa potrebbe essere la scommessa di valore tra i pronostici Chelsea - Tottenham Hotspur di questo weekend, e rafforza il quadro generale dei pronostici Chelsea - Tottenham Hotspur per sabato.

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Quattro o più gol in vista sabato

Tutte e tre le partite casalinghe del Chelsea in questa stagione hanno visto quattro o più gol complessivi. Le vittorie su Bournemouth e Leeds hanno prodotto rispettivamente sei e nove reti. Anche la sfida contro gli outsider neopromossi dell'Hull ha prodotto due gol per parte.

Gli Spurs sono stati altrettanto generosi in fase realizzativa avversaria. Hanno incassato tre gol a Liverpool e altrettanti in casa contro l'Aston Villa. La squadra di De Zerbi concede in media quasi due gol a partita.

Pur essendo vero che il Tottenham ha segnato appena sei gol in sette partite, gli Spurs avrebbero dovuto segnarne almeno uno in più. Il loro xG è attualmente di 7,5, il terzo peggiore della categoria.

Il Chelsea fa registrare la seconda media più alta di tiri in porta a partita (5,6). I Blues hanno inoltre segnato sei gol su palla inattiva in questa stagione. I calci piazzati sono stati spesso il tallone d'Achille della difesa degli Spurs. Possiamo puntare su quattro o più gol a una probabilità implicita del 45,45%.

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Fiducia nel colpo record del Chelsea per continuare a segnare

Morgan Rogers non ha avuto bisogno di molto tempo per ambientarsi a Stamford Bridge. L'acquisto record del Chelsea ha segnato quattro gol in Premier League e totalizzato cinque contributi offensivi complessivi. Vanta una valutazione media FotMob di 7,9, attualmente la migliore della rosa del Chelsea.

È facile capire il perché guardando il suo rendimento offensivo. Ha effettuato 19 conclusioni e ne ha indirizzate sei nello specchio della porta in 613 minuti giocati. Ha inoltre creato 13 occasioni da gol, operando sulla sinistra del tridente offensivo di Alonso.

L'xG di Rogers è pari a 2,1, il che dimostra come l'ex attaccante dell'Aston Villa stia attualmente concretizzando le occasioni in modo più efficace del previsto. Questo indica anche come l'attaccante sia ricco di fiducia. Il mercato del suo gol questo weekend contro una difesa degli Spurs tutt'altro che impenetrabile, a una probabilità implicita del 41,66%, può concretizzarsi.