Il nostro esperto di scommesse si aspetta una sfida spettacolare domenica 25 ottobre alle 21:00, con il Barcellona che alla fine avrà la meglio nonostante un gol di Kylian Mbappé.

Migliori scommesse per Barcellona - Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona - Real Madrid 4-2

Barcellona - Real Madrid 4-2 Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha (x2), Lamine Yamal, Fermín López; Real Madrid - Kylian Mbappé, Yan Diomande

Il percorso netto del Barcellona in questa stagione si è interrotto a Parigi a metà settimana. Il PSG ha segnato tre volte negli ultimi 20 minuti, imponendosi 4-2 al Parc des Princes.

Hansi Flick vuole subito una risposta. La sua squadra è stata quasi perfetta in Liga finora: il 5-2 sul campo del Real Betis dello scorso weekend ha mantenuto il vantaggio di sei punti sul Real Madrid alla vigilia del Clasico.

I Blancos hanno già perso due trasferte in campionato, contro Betis e Atletico Madrid. Arrivano però a questa sfida con un po' di fiducia, dopo i successi per 4-1 su Siviglia e RB Lipsia. Entrambe le vittorie sono arrivate in casa, ma José Mourinho spera che possano essere la base per una prestazione competitiva al Camp Nou.

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

Barcellona: J. García, Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Güler, Valverde, Bellingham, Diomande, Mbappé

Migliori siti scommesse per Real Madrid - Barcellona

Il Clásico della Liga spagnola tra Real Madrid e Barcellona catalizza da sempre l'attenzione degli appassionati di calcio internazionale. In vista di questo attesissimo incontro, la nostra redazione ha analizzato i principali portali legali con licenza attiva in Italia per individuare tre top promozioni iniziali dedicate ai nuovi giocatori (ricordiamo che il gioco è riservato ai maggiorenni). Di seguito presentiamo un confronto tra tre operatori selezionati per scommettere sul massimo campionato spagnolo:

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Gol in arrivo in un Clasico thriller

Il Real Madrid di José Mourinho subì una sconfitta per 5-0 contro il Barcellona nel primo Clasico del suo primo ciclo al club. Nei tre anni successivi affrontò i catalani altre 16 volte, e in 14 di quelle sfide entrambe le squadre trovarono il gol.

Sono passati 13 anni dall'ultima volta che Mourinho ha affrontato il Barcellona, ma quella tendenza di partite ad alto punteggio dovrebbe proseguire. Entrambe le squadre sono state pericolose in fase offensiva, ma in questa stagione si sono mostrate talvolta fragili in difesa.

Il Barça è di gran lunga la forza d'attacco più pericolosa di Spagna. In Liga viaggia a una media di 4,33 gol ogni 90 minuti e vanta il miglior totale xG del campionato con 33,6. Da segnalare che il 75% delle sue partite in tutte le competizioni si è chiuso con almeno cinque reti complessive.

Anche nelle ultime tre uscite competitive del Real Madrid si sono registrati almeno cinque gol a partita. Tutto questo rafforza l'idea che il mercato Over 4.5 possa offrire valore, con una probabilità implicita del 48%.

Barcellona - Real Madrid Scommessa 1: Over 4.5 a quota 2.10 su Stake

Il Barça punta a blindare la corsa al titolo con un'altra vittoria

Anche la storia più recente di questa sfida lascia presagire una partita ricca di gol. Dall'inizio del 2025, il Clasico ha prodotto una media di 4,83 gol a partita. In cinque dei sei confronti disputati in quel periodo hanno segnato entrambe le squadre.

Il Barcellona ha avuto la meglio in questi precedenti, vincendo quattro dei sei scontri più recenti nei tempi regolamentari. I blaugrana si sono inoltre imposti 3-2 dopo i supplementari nella finale di Coppa del Re 2025.

Il Real Madrid sarà privo dello squalificato Vinicius Junior domenica, ma Yan Diomande sta cominciando a incidere: l'ivoriano ha messo a segno tre gol e tre assist nelle ultime quattro presenze. Insieme a Mbappé, l'esterno dovrebbe garantire pericolosità ai Blancos in ripartenza.

Il Barcellona, però, potrebbe avere ancora troppa qualità a centrocampo e in attacco. Il mercato 12 + GG sembra offrire valore: questa combinazione si è verificata in sei delle ultime sette partite di campionato dei campioni di Spagna in carica.

Barcellona - Real Madrid Scommessa 2: 12 + GG a quota 2.20 su Lottomatica

Mbappé pronto a colpire ancora contro il Barça

Sebbene Mbappé abbia faticato a ottenere vittorie nel Clasico, il suo score personale contro il Barcellona resta impressionante: il francese ha segnato 12 gol in appena 10 presenze in carriera contro i catalani, incluse quattro reti in tre precedenti sfide di Liga.

Nonostante un'estate intensa con la Francia e 10 gol realizzati al Mondiale, non ci sono segnali di rallentamento per Mbappé: con il suo club ha già segnato 12 volte in 12 presenze stagionali in tutte le competizioni.

La sua media di 5,4 tiri a partita è la più alta del campionato spagnolo. Nel frattempo, solo Raphinha può superare il suo bottino di nove gol.

Il Barcellona dovrà fare a meno dei difensori Eric García e Andreas Christensen per infortunio, mentre anche Jules Koundé è in forte dubbio. Questo potrebbe aggravare i problemi difensivi blaugrana, a tutto vantaggio di Mbappé. Il mercato che vede il 27enne a segno in qualsiasi momento della partita appare un'opzione solida, con una probabilità implicita del 57%.