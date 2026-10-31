Questo weekend rappresenta il primo vero test di carattere per la squadra di Hansi Flick in questa stagione. Riuscirà a scrollarsi di dosso subito la sconfitta nel Clásico contro il Real?

Migliori scommesse per Barcellona - Alavés

12 + GG a quota 2.25 su bet365

a quota 2.25 su Under 3.5 a quota 2.40 su Stake

a quota 2.40 su Karim Adeyemi marcatore a quota 1.80 su William Hill

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per approfondire il tema delle scommesse sportive online, è possibile consultare i seguenti approfondimenti:

La guida completa al codice promo Sisal, con indicazioni su bonus benvenuto e registrazione.

La panoramica dedicata ai migliori siti di scommesse AAMS sportive attualmente disponibili.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona - Alavés 2-1

Pronostico marcatore: Barcellona - Adeyemi, Jesus; Alavés - Boyé

Il Barcellona resta in vetta alla Liga con 27 punti in dieci partite. Tuttavia, l'Alavés arriva al Camp Nou forte del fatto che gli uomini di Hansi Flick hanno perso le ultime due gare interne.

I blaugrana sono caduti 4-2 contro il PSG in Champions League. A quella sconfitta è seguito un deludente 2-1 nel primo Clásico della stagione 2026/27, contro il Real Madrid.

È possibile che il tecnico del Barça Hansi Flick cambi qualcosa nell'undici titolare per la sfida di sabato sera contro l'Alavés. Con l'insidiosa trasferta di Champions League contro l'Aston Villa in programma martedì, Flick potrebbe rinfrescare il reparto offensivo questo weekend.

L'allenatore tedesco deve inoltre fare a meno di cinque giocatori della prima squadra per infortunio, tra cui Eric Garcia, Dani Olmo e Andreas Christensen.

La squadra di Quique Sanchez Flores ha iniziato la nuova stagione di Liga in modo incoraggiante. L'Alavés è settimo dopo le prime dieci giornate, con 12 punti e 14 gol segnati.

Tuttavia, le ultime cinque partite sono state meno convincenti, con appena due punti su quindici disponibili. L'Alavés ha vinto solo due volte al Camp Nou in campionato dall'inizio del nuovo millennio.

Probabili formazioni Barcellona - Alavés

Barcellona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Jesus, Gordon, Adeyemi

Alavés: Sivera, Angel Perez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Alena, Mariano Diaz, Boyé

Il Barça torna alla vittoria ma la difesa verrà superata

Entrambe le squadre hanno segnato in otto delle ultime nove uscite del Barcellona. Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno tutte trovato il gol contro i blaugrana.

I precedenti vanno nella stessa direzione. Sette degli ultimi nove confronti in campionato al Camp Nou hanno visto entrambe le squadre andare a segno.

Sette di quei nove incontri si sono conclusi anche con la vittoria del Barcellona, un dato che si sposa con la nostra prima scelta per questo weekend. Flick è ancora privo di Eric Garcia e Andreas Christensen in difesa. Anche Jules Kounde è in dubbio, quindi i catalani non saranno al completo nel reparto arretrato. La sconfitta contro il Real potrebbe inoltre aver scosso la fiducia della retroguardia blaugrana.

Questo scenario viene proposto a una probabilità implicita del 44,4%. I precedenti suggeriscono che la quota dovrebbe essere molto più bassa, soprattutto considerando le assenze difensive del Barcellona. Questa ha un grande potenziale per essere la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Barcellona - Alavés.

Scommessa 1: 12 + GG a quota 2.25 su bet365

L'Alavés ha i numeri difensivi per mettere in difficoltà gli avversari

L'Alavés vanta la sesta miglior difesa della Liga. Gli 11 gol subiti in 10 partite eguagliano anche il dato difensivo del Barcellona.

I baschi sono ancora più solidi in trasferta. L'Alavés ha subito appena cinque gol lontano da casa in questa stagione 2026/27. La squadra guida inoltre il campionato per intercetti a partita, con una media di 10,7. L'Alavés si piazza ottava per gol attesi subiti, con un valore di 12,0.

Non ha ancora incassato nemmeno un gol da palla inattiva in tutta la stagione. Anche il Barcellona ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, pur avendo disputato diversi incontri ricchi di gol da entrambe le parti. Questa linea Under 3.5 viene proposta a una probabilità implicita del 41,7%, quando dovrebbe probabilmente avvicinarsi a un 48%-50%.

Scommessa 2: Under 3.5 a quota 2.40 su Stake

Adeyemi atteso al gol dopo le occasioni create

Karim Adeyemi ha generato un xG di 4,23 in questa stagione. Ha segnato appena due reti rispetto a quel dato. Il tedesco è arrivato dal Borussia Dortmund per una cifra importante in estate, e i numeri sottostanti suggeriscono che si sia ambientato alla perfezione.

Il suo xG di 1,16 a partita è decisamente impressionante. Solo Raphinha (1,26) fa meglio di lui tra i compagni di squadra.

Adeyemi sta anche producendo 4,4 tiri a partita in 328 minuti giocati, lo stesso numero del capitano del Barça Raphinha. Solo tre delle sue 10 presenze sono state da titolare.

Raphinha è in dubbio per la gara di questo weekend, con la sfida di Champions League di martedì contro l'Aston Villa che incombe. Questo potrebbe aprire le porte a una quarta presenza da titolare per Adeyemi con la maglia del Barça.

Il suo gol in qualsiasi momento della partita viene proposto a una probabilità implicita del 55,6%. Se dovesse giocare 75-80 minuti, la probabilità salirebbe verosimilmente intorno al 60%, visto che sarebbe il punto di riferimento dell'attacco blaugrana.