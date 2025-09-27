Pronostici Roma - Verona di Serie A: prosegue la striscia giallorossa?

I nostri esperti si aspettano una vittoria della Roma contro l'Hellas Verona, con non più di tre reti – tutte giallorosse.

Migliori pronostici di Roma - Hellas Verona

Ecco qualche dritta per puntare su Roma - Hellas Verona, con le quote dei mercati valutati dai nostri esperti:

Under 0.5 ospite a quota 1.75 su Goldbet

1 + No goal a quota 1.96 su NetBet

1 + Under 3.5 + No goal a quota 2.30 su Lottomatica

Per l'incontro tra giallorossi e gialloblù, i nostri esperti si aspettano un successo casalingo senza subire gol e con un massimo di tre reti complessive.

Quote Roma - Hellas Verona

La Roma punta al quarto successo in cinque turni. I bookmaker offrono quote basse sulla sua vittoria, e i nostri esperti hanno valutato altre opzioni.

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Quote maggiorate Roma - Verona

Ecco le quote maggiorate di oggi per la quinta giornata di Serie A:

Come arrivano i giallorossi e i gialloblù al match

La Roma ospita l'Hellas Verona a tre giorni dal 2-1 raccolto a Nizza nell'esordio in Europa League. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno così infilato il secondo successo in pochi giorni dopo l'1-0 nel derby contro la Lazio.

Il successo sull'altra sponda della capitale aveva riportato serenità in casa giallorossa dopo lo 0-1 incassato, sempre all'Olimpico, contro il Torino. In Serie A, la Roma si era già imposta 1-0 sia contro il Bologna sia sul campo del neopromosso Pisa.

L'Hellas Verona è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro un Venezia passato ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. Sabato, sempre al Bentegodi e con l'undici titolare, la squadra di Paolo Zanetti aveva fermato la Juventus sull'1-1.

I gialloblù avevano così raccolto il terzo pareggio stagionale dopo l'1-1 a Udine e lo 0-0 contro la Cremonese. Era invece arrivato lo 0-4 contro la Lazio nella prima trasferta all'Olimpico del 31 agosto.

Probabili formazioni di Roma - Hellas Verona

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson Hellas Verona: Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

Roma - Hellas Verona: gli ospiti rimarranno a secco di gol?

Nelle prime quattro uscite nella Serie A 2025/26, la Roma ha concesso reti esclusivamente nello 0-1 contro il Torino di due settimane fa. La squadra di Gian Piero Gasperini aveva aperto il campionato con gli 1-0 contro il Bologna e a Pisa. Poi, domenica, i giallorossi sono tornati al successo con il terzo 1-0, rifilato alla Lazio nel derby.

L'Hellas Verona sabato al Bentegodi contro la Juventus ha raccolto il secondo 1-1 dopo quello di Udine nel primo turno. Il calcio di rigore trasformato da Orban al 44' ha riportato la formazione di Zanetti al gol dopo lo 0-4 in casa della Lazio e lo 0-0 contro la Cremonese.

Considerando questi rendimenti, il segno Under 0.5 ospite rientra negli scenari plausibili in vista della gara fra Roma ed Hellas Verona.

Scommessa 1: Under 0.5 ospite a quota 1.75 su Goldbet

I giallorossi torneranno al successo anche davanti al proprio pubblico?

Con il 2-1 festeggiato a Nizza al debutto in Europa League, la Roma ha raccolto la quarta vittoria in cinque gare ufficiali. Prima dello 0-1 contro il Torino del 14 settembre, aveva battuto il Bologna, vinto a Pisa e poi superato la Lazio nel derby – sempre per 1-0.

L'Hellas Verona aspetta ancora la prima vittoria nella Serie A 2025/26. Per gli uomini di Zanetti il campionato si era aperto con l'1-1 a Udine e lo 0-4 in casa della Lazio. Poi sono arrivati lo 0-0 contro la Cremonese e l'1-1 con la Juventus.

Alla luce di questi dati, la combo 1 + No Goal rientra fra le opzioni realistiche in vista della sfida all'Olimpico.

Scommessa 2: 1 + No goal a quota 1.96 su NetBet

Roma - Hellas Verona: vedremo al massimo tre gol?

Tutt'e cinque le gare ufficiali della Roma nella nuova stagione hanno registrato un massimo di tre gol. Più precisamente, prima del 2-1 di Nizza, le quattro partite in Serie A avevano fatto registrare sempre una sola rete. Gli uomini di Gasperini si sono imposti 1-0 contro il Bologna, a Pisa e domenica in casa della Lazio. L'unico gol subito in campionato era arrivato nello 0-1 contro il Torino.

L'Hellas Verona aveva invece pareggiato 1-1 a Udine e perso 0-4 contro la Lazio prima di fermare la Cremonese sullo 0-0 e la Juve sull'1-1. In Coppa Italia ha strappato un altro 0-0, stavolta contro il Venezia.

Dunque, la combo 1 + Under 3.5 + No Goal è da tenere d'occhio in vista della gara fra la Roma e l'Hellas Verona.