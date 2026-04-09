Pronostici Atalanta - Como: equilibrio nel derby lombardo

Contro il Como, i nostri esperti si aspettano un nuovo risultato utile per l'Atalanta, in una sfida con due o tre marcature.

Migliori pronostici di Atalanta - Como

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Per questo derby lombardo, i nostri esperti prevedono un altro risultato utile per gli orobici, in una sfida con due o tre reti complessive.

Quote Atalanta - Como

L'Atalanta punta al terzo successo in quattro turni. I bookmaker offrono quote superiori al 2.00, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

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Come arrivano gli orobici e i lariani al match

A quattro giorni dal 2-1 in rimonta contro il Bruges, l'Atalanta torna alla New Balance Arena per ricevere il Como. Contro i lariani – e dopo l'1-1 contro la Juventus di sabato – la squadra di Ivan Juric punta a tornare al successo anche in campionato. Il pareggio allo Stadium ha infatti interrotto la striscia aperta con il 4-1 contro il Lecce e il 3-0 in casa del Toro.

Dal canto loro, il Como giunge a Bergamo a una settimana dal pari contro la Cremonese. Dopo quello contro il Genoa, gli uomini di Cesc Fabregas hanno così raccolto il secondo 1-1 in tre uscite – con in mezzo il 2-1 a Firenze. La Serie A 2025/26 era iniziata con il 2-0 contro la Lazio e lo 0-1 a Bologna.

Probabili formazioni di Atalanta - Como

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahannor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic

Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahannor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic Como: Butez; Vojvoda, Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Addai; Morata

Atalanta - Como: un risultato utile per la "Dea" con almeno due reti?

Per esempio, tutti e cinque gli incontri dell'Atalanta in questo campionato hanno visto almeno due reti. Per la formazione di Ivan Juric si era aperto con i due 1-1 contro il Pisa e sul campo del Parma. Poi, gli orobici si erano imposti per 4-1 contro il Lecce e per 3-0 in casa del Toro, prima di trovare l'1-1 contro la Juventus allo Stadium.

Il Como, nella finora ultima trasferta, con un 2-1 aveva inflitto a una Fiorentina ancora a secco di vittorie la seconda sconfitta consecutiva. Immediatamente prima e dopo, gli undici di Cesc Fabregas hanno registrato gli 1-1 contro il Genoa e, sabato, contro la Cremonese. Prima ancora, il campionato si era aperto col 2-0 contro la Lazio, seguito dallo 0-1 incassato a Bologna.

Per questi motivi, il segno Doppia Chance 1X + Over 1.5 è una delle opzioni realistiche nel derby lombardo fra Atalanta e Como.

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Gli orobici e i lariani non ci offriranno una goleada?

A eccezione del 4-1 contro il Lecce, tutte le uscite dell'Atalanta nella Serie A 2025/26 hanno visto due o tre reti. Precedentemente alla sfida contro i salentini – che di fatto li ha sbloccati – gli orobici avevano registrato gli 1-1 contro il Pisa e a Parma. Poi, la squadra di Juric ha raccolto il 3-0 in casa del Torino e l'1-1 sul campo della Juventus, prima del 2-1 contro il Bruges in Champions.

Inoltre, quattro delle ultime sei gare ufficiali del Como hanno registrato due o tre marcature. Dopo lo 0-1 subìto il 30 agosto a Bologna, i lariani avevano inizialmente collezionato l'1-1 contro il Genoa e il 2-1 a Firenze. Poi erano arrivati al Sinigallia il 3-0 contro il Sassuolo in Coppa Italia e, sabato, l'altro 1-1 contro la Cremonese.

Alla luce di questi risultati, il segno Multigol 2-3 rientra negli scenari plausibili per l'incontro a Bergamo.

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Atalanta - Como: assisteremo a un massimo di tre marcature?

Cinque delle sette partite ufficiali dell'Atalanta sotto la guida di Juric hanno visto due o tre reti. Le due eccezioni risalgono a metà settembre, quando la "Dea" aveva registrato il 4-1 contro il Lecce, seguito dallo 0-4 di Parigi. In Serie A, gli orobici hanno inoltre collezionato tre 1-1 – quelli contro il Pisa, a Parma e in casa della Juventus – oltre al 3-0 sul campo del Toro. Poi, martedì, è arrivato il 2-1 contro il Bruges.

Per il Como, il campionato si era aperto con il 2-0 contro la Lazio, seguito – prima della sosta – dallo 0-1 a Bologna. Da allora, la squadra di Fabregas ha registrato in Serie A i due 1-1 casalinghi contro il Genoa e la Cremonese, oltre al 2-1 sul campo di una Fiorentina in piena crisi.

Nonostante il 3-0 dei lariani contro il Sassuolo in Coppa Italia, la Doppia Chance 1X + Multigol 2-3 è da tenere d'occhio in vista del derby fra Atalanta e Como.