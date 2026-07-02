Quattro spunti di pronostico per le scommesse sulla 1ª giornata della Serie A 26-27

Dal record implacabile dell'Inter al debutto fino al Frosinone che ospita la Juventus, ecco cosa indicano i precedenti delle ultime giornate inaugurali prima del fischio d'inizio del campionato.

1ª giornata Serie A 2026/27 bet365 Lottomatica William Hill Frosinone - Juventus (Juventus vince + NG) 2.37 2.35 2.32 Inter - Monza (Inter vince + NG) 1.79 1.80 1.81 Torino - Milan (Pareggio) 3.50 3.50 3.45 Genoa - Napoli (Under 2.5) 1.64 1.60 1.65

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Le partite d'esordio della Serie A sono ad alto punteggio?

Nelle ultime stagioni, il numero di gol segnati nelle partite inaugurali della Serie A sembra essere in calo. Nel 2021/22, otto delle prime dieci partite hanno visto l'esito Over 2.5. Tuttavia, questa percentuale è scesa al 50% delle partite nel 2023/24, al 60% nel 2024/25 e ad appena il 20% nel 2025/26.

Analizzando più da vicino la scorsa stagione, il primo fine settimana ha offerto un pareggio a reti inviolate, tre pareggi per 1-1 e una serie di vittorie per 1-0 e 2-0. Tutto ciò suggerisce che i turni d'apertura della Serie A stiano diventando ogni anno più tattici e bloccati.

Il trend di punteggi bassi nella giornata d'esordio si collega anche al quadro più ampio dell'intera stagione di Serie A. Nel 2025/26, la Serie A ha registrato 922 gol totali, con una media di 2,43 a partita. Si tratta della media più bassa nella storia della Serie A da quando il torneo è a 20 squadre.

La scorsa stagione ha visto anche ben 36 pareggi per 0-0; solo i campionati 2011/12 (44) e 2006/07 (39) ne hanno registrati di più nell'era delle 20 squadre. Inoltre, l'esito GG si è verificato in meno della metà delle partite (45,3%), un dato ampiamente inferiore alle percentuali superiori al 50% delle stagioni precedenti.

Questa tendenza potrebbe essere ulteriormente accentuata dall'impatto dei Mondiali del 2026.

Cosa succede nella 1ª giornata di Serie A dopo un Mondiale?

Questo è uno spunto di pronostico che molti scommettitori potrebbero trascurare. Nelle stagioni che seguono una Coppa del Mondo estiva, i top player tornano in ritardo dai ritiri, la preparazione precampionato è ridotta e gli allenatori tendono a essere più prudenti. Vale la pena esaminare i dati storici delle ultime due giornate inaugurali paragonabili.

Nel 2014/15, dopo i Mondiali in Brasile del 2014, la prima giornata di Serie A ha fatto registrare una media di appena 1,7 gol a partita. Il 40% degli incontri si è concluso in parità, di cui due a reti bianche. Solo la vittoria per 3-1 del Milan sulla Lazio si è rivelata spettacolare, con il resto delle squadre visibilmente fuori condizione.

Dopo i Mondiali del 2018 in Russia, i gol sono parzialmente tornati nella prima giornata della Serie A 2018/19. Sono state infatti realizzate 25 reti nelle otto partite disputate, mentre due incontri erano stati rinviati a causa della tragedia del Ponte Morandi a Genova.

Il dato saliente del 2018/19 è stato la netta difficoltà delle squadre favorite alla vigilia. L'Inter è caduta per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre la Juventus ha dovuto lottare fino all'ultimo contro il Chievo prima di imporsi per 3-2.

I quattro spunti di pronostico per la 1ª giornata di Serie A da considerare

Il Frosinone ha perso tutte e tre le precedenti partite d'esordio stagionale nella massima serie italiana. La squadra è tornata nel calcio che conta dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie B nella scorsa stagione. Al debutto affronterà una Juventus che vanta più vittorie alla prima giornata rispetto a qualsiasi altro club nella storia del calcio italiano.

La Juve ha vinto entrambi i debutti in campionato nel 2014/15 e nel 2018/19 dopo le fasi finali dei Mondiali estivi. Puntare sulla Vecchia Signora vincente con l'esito NG (vittoria a zero) con una probabilità stimata del 41,20% sembra essere una giocata di valore. I bianconeri hanno collezionato dieci vittorie mantenendo la porta inviolata nella scorsa stagione e dovrebbero riuscire a tenere a bada una squadra in lotta per la salvezza come il Frosinone.

Ai campioni in carica dell'Inter è stata assegnata una partita casalinga al debutto contro il Monza. Proprio come il Frosinone, la formazione brianzola è tornata in Serie A dalla seconda serie italiana.

Le squadre neo-promosse hanno vinto solo una delle ultime 15 partite del weekend di apertura, motivo per cui l'Inter è comprensibilmente la grande favorita in questo match. Si suggerisce di puntare sulla vittoria a zero dei nerazzurri (esito NG), analogamente alla Juve, poiché il Monza potrebbe faticare a ritrovare il giusto ritmo a San Siro. Quattro degli ultimi cinque campioni in carica della Serie A hanno iniziato la stagione successiva con una vittoria.

Il Milan non ha ottenuto vittorie alla prima giornata nelle ultime due stagioni di Serie A. Il Torino non vince un match d'esordio da agosto 2022. I granata hanno pareggiato due delle ultime tre partite inaugurali, e queste due squadre si sono già affrontate al debutto nel 2024/25, chiudendo sul 2-2. Ci sono ottime possibilità di assistere a un altro pareggio, con il nuovo tecnico del Milan, Ruben Amorim, che sta ancora inserendosi nel ruolo.

Infine, Genoa e Napoli si affrontano riproponendo la sfida della prima giornata di agosto 2014, andata in scena dopo i Mondiali in Brasile. Dodici anni fa il Napoli si impose per 2-1 in un match tattico e dai ritmi bassi.

Questa volta i partenopei faranno visita al Marassi sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Si tratta di un tecnico noto storicamente per le partenze lente a inizio stagione.

Nel 2021/22, il seu ritorno alla Juventus vide la Vecchia Signora raccogliere solo due punti nelle prime quattro giornate, registrando il peggior avvio stagionale dei bianconeri da 60 anni a quella parte. In precedenza, la Juve di Allegri era diventata anche la prima squadra nella storia del club a perdere le prime due partite di Serie A nel 2015/16.

Il Genoa ha aperto la scorsa stagione con un pareggio a reti inviolate contro il Lecce, una delle candidate alla retrocessione. Al momento, si suggerisce l'Under 2.5 come l'opzione di valore su cui puntare.