Dopo aver salvato La Viola dalla retrocessione nella scorsa stagione, Paolo Vanoli ha ora gli strumenti per riportare il club sulla strada giusta. La domanda che si pone chi segue le scommesse Fiorentina è se il cambio in panchina possa bastare a invertire subito la rotta contro il Venezia.

Venezia - Fiorentina bet365 Stake Lottomatica Fiorentina vincente 2.35 2.43 2.35

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e dettagli sono disponibili sui canali ufficiali dei bookmaker; per approfondire, i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice promozionale Admiralbet, con le indicazioni su bonus di benvenuto e registrazione al portale.

La nostra sezione dedicata all'elenco completo dei migliori bonus scommesse disponibili in Italia.

Il nuovo inizio di Vanoli alla Fiorentina

Un club che un tempo lottava con orgoglio in Europa si è ritrovato a lottare per la salvezza nella scorsa Serie A. La Fiorentina ha chiuso al 15° posto, appena otto punti sopra la zona retrocessione. La Viola aveva iniziato la stagione sotto la guida di Stefano Pioli, che ha diretto solo 14 partite. Ne ha perse sei prima di lasciare il club a novembre.

La dirigenza si è rivolta a Paolo Vanoli, l'uomo che aveva conservato lo status di squadra di Serie A della Fiorentina. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha stretto la mano a Vanoli e ha poi deciso di puntare su Fabio Grosso in vista di questa stagione. Dopo un inizio positivo, segnato da una convincente vittoria in Coppa Italia contro il Benevento, le cose sono andate male per La Viola.

Tre sconfitte consecutive in campionato sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Paratici, che ha deciso che era arrivato il momento di separarsi da Grosso. Vanoli è tornato in panchina, con diversi nuovi acquisti a rinforzare la rosa. Avendo già conquistato il sostegno dei tifosi e salvato il club dalla retrocessione lo scorso anno, potrebbe riuscire rapidamente a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori.

Una Fiorentina rivoluzionata

L'inizio di stagione della Fiorentina in Serie A è stato brutale. Ha perso 4-0 sul campo della Roma, è stata battuta 3-0 in casa dal Frosinone e poi è caduta 2-1 contro il Torino. È ultima in classifica, senza punti e con nove gol subiti dopo tre partite. Grosso ha pagato il prezzo del peggior avvio di sempre della Fiorentina in campionato e di una serie di scelte tattiche che non hanno funzionato.

La sua scarsa esperienza è emersa chiaramente nell'approccio alle partite. Ha cambiato regolarmente modulo e uomini nelle tre gare di campionato. La Fiorentina non ha mai schierato lo stesso undici titolare in due partite consecutive, con quattro o cinque cambi ogni volta.

La sconfitta per 2-1 contro il Torino si è rivelata la goccia decisiva. La Fiorentina era in vantaggio 1-0 prima che i tifosi protestassero, portando all'esonero di Grosso e al ritorno di Vanoli.

Dopo le difficoltà della scorsa stagione, la Fiorentina ha investito pesantemente nel mercato estivo. Ha portato a Firenze non meno di 15 giocatori, spendendo circa 150 milioni di euro. Vanoli conosceva già la squadra dello scorso anno, ma sono rimasti solo sei giocatori di movimento: Nicolò Fagioli, Marco Brescianini, Cher Ndour, Marin Pongracic, Luca Ranieri e Dodô.

Fagioli è probabilmente il giocatore che trarrà il maggior beneficio dal ritorno di Vanoli. Il tecnico gli aveva trovato un ruolo che aveva esaltato le sue qualità migliori nella scorsa stagione. La Fiorentina potrebbe quindi passare a un 4-3-3 o a un 4-2-3-1, garantendo maggiore stabilità rispetto alla gestione Grosso. Entrambi i moduli sono simili al 4-1-4-1 utilizzato da Vanoli lo scorso anno, quando conquistò 29 punti nel girone di ritorno.

Vanoli può ora esprimersi con maggiore libertà, grazie ai giocatori a sua disposizione. Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino, Wilfried Gnonto, Pedro Gonçalves, Giovanni Fabbian e Beto sono tutti arrivati e possono rinforzare l'attacco della Fiorentina. In più, Alieu Njie si è aggiunto al gruppo dopo che proprio Vanoli gli aveva concesso il debutto contro il Torino.

I numeri della Fiorentina indicano una possibile svolta

Entrambe le squadre sono in difficoltà, ma il mercato della Fiorentina e il ritorno di Vanoli la rendono leggermente favorita per battere il Venezia.

Nonostante gli ospiti abbiano perso tutte e tre le partite, i dati sottostanti suggeriscono che ci sia del materiale su cui Vanoli può lavorare. Secondo Opta Analyst, La Viola hanno un xPTS (punti attesi) di 4,4, che li collocherebbe intorno al nono posto in Serie A.

I dati mostrano che la squadra ha avuto la sua dose di sfortuna nelle prime tre partite. La Fiorentina si colloca infatti più in alto di Napoli e Atalanta nella classifica dei punti attesi.

Sul fronte offensivo, la Fiorentina ha registrato un xG (gol attesi) di 4,15. Ha segnato una sola volta, sottoperformando il proprio xG di 3,15. Il problema per La Viola è la percentuale di conversione dei tiri, ferma al 2,08%, attualmente la peggiore del campionato. I nuovi innesti offensivi potrebbero contribuire a migliorare questo dato.

La Fiorentina ha comunque prodotto molti tiri, 48 in tre partite, settima nella graduatoria di Serie A. Anche i suoi 14 tiri nello specchio la collocano al settimo posto. Contro il Torino, La Viola ha registrato un xG di 1,67 contro lo 0,58 degli avversari, avendo anche il doppio dei tiri.

Pur restando a secco in casa contro il Frosinone, la Fiorentina ha dominato il possesso palla (60%), ha tirato 25 volte contro 12 e ha registrato un xG di 1,77 contro l'1,11 dei neopromossi. Questo basta a suggerire che il mercato potrebbe reagire in maniera leggermente eccessiva, soprattutto se Vanoli riuscirà a rendere la squadra più coerente.

Vanoli deve ancora migliorare la fase difensiva della Fiorentina. La squadra ha un xGA di 4,75 ma ha subito nove gol, 4,25 in più rispetto alle attese. Anche il Venezia ha problemi difensivi, avendo incassato sette gol in tre partite: il suo xGA di 6,88 suggerisce che abbia concesso occasioni persino migliori rispetto alla Fiorentina.

Entrambe le squadre hanno subito 18 tiri nello specchio. La percentuale di conversione contro la Fiorentina è del 25%, contro il 17,07% del Venezia. Questo suggerisce che i mercati sui gol potrebbero meritare attenzione. L'xG per tiro subito del Venezia (le probabilità di gol per ogni tiro concesso) è risultato il più alto della Serie A con 0,17, mentre La Viola si colloca al secondo posto con 0,13.

Lo scorso anno, Vanoli pareggiò le sue prime due partite alla guida e gli servirono sei incontri per ottenere la prima vittoria. Anche il recente precedente su questo campo invita alla cautela: nel maggio 2025 il Venezia batté la Fiorentina 2-1.

Resta il fatto che il ritorno di Vanoli offre un plausibile punto di ripartenza e, con gli ultimi arrivi in rosa, si può considerare un'opzione interessante vista la quota.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.