Quote prossima squadra Rafael Leao: dal Milan a Manchester

Il deludente finale di stagione del Milan è costato la mancata qualificazione in Champions League. Leao cerca una nuova sfida e la Premier League è la sua destinazione preferita.;

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Fine di un'era a San Siro

Rafael Leao è arrivato al Milan dal Lille nel 2019. Sette anni dopo, si appresta a salutare con un bottino di 80 gol e 65 assist in 291 presenze. In rossonero ha conquistato lo Scudetto nel 2022 e la Supercoppa Italiana nel 2024. Tuttavia, la stagione 2025/26 è stata da dimenticare: Leao ha messo a referto appena 10 gol e 3 assist in 31 apparizioni.

I numeri fotografano un giocatore decisamente al di sotto dei suoi standard abituali. Nominato MVP della Serie A nel 2021/22, era stato l'uomo chiave della rinascita rossonera. La sua migliore annata realizzativa è arrivata subito dopo, nel 2022/23, quando ha siglato 16 reti in 48 presenze totali. Sommati ai 15 assist, il dato si traduceva in una media di partecipazione ai gol pari a 0.64 ogni 90 minuti.

Al contrario, le tre campagne successive hanno evidenziato un rendimento calante. La stagione 2024/25 è stata finora la più opaca, con solo 12 centri in 50 partite, per una media di appena 0.24 gol a match.

I rossoneri hanno chiuso l'ultimo campionato in netto affanno, mancando nuovamente la qualificazione in Champions League. La frustrazione per questo finale disastroso è emersa chiaramente dalle parole rilasciate dal calciatore ai media.

"Personalmente ho dato tutto per il Milan", ha dichiarato a Sport TV. "Sono orgoglioso di aver fatto la storia qui, ma sogno una nuova sfida in un altro campionato. Sono pronto per un nuovo capitolo". Ha inoltre rivelato di aver giocato metà stagione stringendo i denti per via di un infortunio, impiegato in una posizione per lui non naturale sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il contratto scade nel 2028, ma la dirigenza milanista è disposta a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Valutato in passato quasi 100 milioni, la flessione nel rendimento e la vicinanza alla scadenza contrattuale lo rendono un potenziale affare per i club interessati.

Il suo futuro resta incerto, ma una lega e quattro top club si posizionano in prima fila.

I Red Devils pronti a piazzare il colpo?

Il Manchester United si è preso la pole position in questa corsa. La squadra guidata da Michael Carrick tornerà a calcare i campi di Champions League dopo due anni di assenza e ha intenzione di rinnovare profondamente il reparto offensivo.

Leao stesso ha alimentato le voci di mercato manifestando un chiaro gradimento per il club inglese. In un'apparizione in un podcast, ha confessato: "Mi piace lo United perché il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Da piccolo seguivo sempre le loro partite".

I Red Devils hanno ufficialmente inserito il nome di Leao nella propria lista dei desideri, anche se resta da capire quanto affonderanno il colpo. Fonti provenienti dall'Italia suggeriscono che lo United sia uno dei club di Premier League contattati direttamente dal Milan per intavolare una trattativa.

Nel frattempo, in Inghilterra si parla di un'accelerazione dei contatti tra i due club. Se il suo profilo sia ideale per i ritmi della Premier League, però, resta un punto interrogativo. Le statistiche di Leao mostrano luci e ombre: se lo United cerca un bomber implacabile, il portoghese potrebbe non essere la scelta giusta. L'ultima volta che l'esterno ha toccato la doppia cifra in campionato risale al 2022/23, con 15 reti in 35 gare di Serie A.

In Champions League il suo storico recita 6 gol e 7 assist in 30 presenze totali. Con la maglia del Portogallo, prima del Mondiale 2026, ha esultato soltanto 4 volte in 44 apparizioni.

I mercati considerano Old Trafford la destinazione più probabile. Se il suo desiderio è ripercorrere le orme di CR7, la quota ha un valore oggettivo. Rimangono tuttavia i dubbi legati alla sua discontinuità nei grandi match e a prestazioni talvolta isolate dal contesto di squadra.

I giganti turchi fanno sul serio

Il Galatasaray si è inserito prepotentemente nella trattativa. I campioni di Turchia sarebbero pronti a offrire a Leao un contratto fino al 2030 da ben 10 milioni di euro a stagione, cifre nettamente superiori rispetto alle proposte della concorrenza sul piano salariale.

La tendenza degli ultimi anni vede moltissime stelle della Serie A scegliere la Turchia come successiva tappa della carriera. Leao raggiungerebbe profili del calibro di Victor Osimhen, Nicolò Zaniolo o Mauro Icardi.

Ognuno di loro si è trasferito al Galatasaray in un determinato momento della carriera. Anche se non per tutti l'esperienza è stata entusiasmante, Osimhen e Icardi rappresentano ottimi esempi di ex "italiani" rigenerati a Istanbul.

Osimhen, per citare un esempio, ha segnato in Turchia venti gol in più in campionato rispetto alla sua ultima deludente stagione a Napoli.

Icardi, passato dall'Inter al Paris Saint-Germain nel 2019/20, ha realizzato 65 gol in 96 partite di Süper Lig, con una media realizzativa di 0.68 gol a partita. Un rendimento superiore rispetto a quello registrato nelle sue sette stagioni in Serie A (0.55) tra Inter e Sampdoria.

Leao non possiede le caratteristiche da centravanti puro di Osimhen o Icardi. Nonostante ciò, la Süper Lig tende a esaltare i giocatori veloci e forti nell'uno contro uno che beneficiano delle transizioni positive, scenario perfetto per il portoghese.

Inoltre, il tecnico Okan Buruk apprezza molto gli elementi duttili: la capacità di Leao di svariare sulle corsie esterne o agire da seconda punta rappresenterebbe una risorsa preziosa. La priorità del calciatore resta comunque la Premier League e indiscrezioni recenti escludono una sua apertura al trasferimento in Turchia. Le lavagne dei bookmaker, però, dicono altro e tengono il Galatasaray ampiamente in corsa.

La dirigenza turca è disposta ad attendere la fine del Mondiale per ricevere una risposta definitiva. Uno stipendio allineato alle sue pretese economiche e una piazza alla ricerca di una stella assoluta potrebbero trasformare questa ipotesi in realtà.

Sirene da Stamford Bridge

Secondo quanto rimbalza tra Italia e Inghilterra, il Chelsea monitora con grande attenzione la situazione del classe '99. I Blues hanno sfiorato l'acquisto di Leao già in passato, incassando diversi rifiuti, in particolare dopo lo Scudetto vinto con il Milan qualche stagione fa.

Oggi il minor potere contrattuale del Milan cambia radicalmente gli scenari. Il club di Via Aldo Rossi ha chiarito la propria posizione e i londinesi potrebbero approfittarne. La concorrenza è comunque spietata, dato che anche i rivali cittadini dell'Arsenal seguono l'evoluzione degli eventi.

Va detto che i Blues stanno valutando diversi profili per l'attacco e Leao non sembrerebbe occupare le primissime posizioni nella lista degli obiettivi principali.

Le quote indicano il Chelsea come la sfavorita all'interno del terzetto di Premier League in corsa per il cartellino del giocatore.

Considerando l'abbondanza di talento offensivo in rosa, Xabi Alonso potrebbe non garantirgli subito una maglia da titolare. Allo stesso tempo, un utilizzo a partita in corso potrebbe rivelarsi un'arma letale contro le difese stanche, ricalcando quanto vissuto finora in nazionale, dove ha iniziato dal primo minuto solo 24 volte su 44 complessive.

Nell'ultima stagione al Milan, il portoghese ha risentito di diversi problemi fisici, subentrando dalla panchina in 6 delle 29 presenze totali in Serie A senza riuscire a incidere. Resta da verificare la sua disponibilità ad accettare un ruolo da comprimario in una nuova realtà.

Qualora il Chelsea dovesse mancare i primi obiettivi di mercato, potrebbe decidere di virare con decisione sul milanista. La possibilità di un affare last-minute rende questa quota decisamente interessante in ottica scommesse.

I Gunners non mollano la pista

Tra i club inglesi, l'Arsenal parte dietro nelle valutazioni dei bookmaker. Tuttavia, le recenti ammissioni del giocatore potrebbero modificare rapidamente i flussi di scommesse qualora i contatti tra le parti entrassero nel vivo.

Nelle sue ultime interviste, Leao ha dichiarato: "Mi piace anche l'Arsenal. In passato andavo spesso a Londra, mi piace la città e lì ho amici e parte della mia famiglia".

I Gunners hanno effettuato i primi sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione. Mikel Arteta intende rinforzare una rosa fresca vincitrice della Premier League inserendo elementi di qualità, pur potendo già contare su un gruppo molto solido in ogni reparto.

Il club del nord di Londra è stato accostato a Leao già in passato. Attualmente Gabriel Martinelli e Leandro Trossard rappresentano le prime scelte di Arteta sulla fascia sinistra, forti di rispettivamente 53 e 50 presenze nella stagione 2025/26. Scalzare la concorrenza non sarà semplice e la collocazione tattica nel sistema dell'allenatore spagnolo resta da decifrare.

Tuttavia, il prezzo del cartellino aggiornato e la preferenza del ragazzo per la capitale inglese rendono l'affare fattibile. Essendo la quota più alta tra le quattro analizzate, racchiude un ottimo valore qualora l'Arsenal decidesse di affondare il colpo in modo concreto.

Dire addio a San Siro non è così scontato

Nonostante le dichiarazioni pubbliche, diverse indiscrezioni dall'Italia raccontano di un Leao desideroso di riscattarsi proprio in Serie A. Il giocatore avrebbe confidato a Zlatan Ibrahimovic la volontà di rimanere per mettersi alle spalle un'annata complicata.

Anche la prospettiva di lavorare sotto la guida di un connazionale come Rúben Amorim potrebbe stimolarlo. La proprietà del Milan lo considera comunque un elemento sacrificabile di fronte a un'offerta congrua.

Il mercato dei pronostici punta verso la cessione piuttosto che sulla permanenza. Il Manchester United guida la lavagna delle quote, seguito da Galatasaray, Chelsea e Arsenal. Con la vetrina della Coppa del Mondo ormai alle porte, le valutazioni dei bookmaker potrebbero subire scossoni improvvisi.