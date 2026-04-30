L'infortunio di Solanke potrebbe condannare gli Spurs alla retrocessione

Nonostante il successo esterno contro il Wolves, ultimo in classifica, gli Spurs hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 15 sfide di Premier League. Il numero crescente di infortunati rischia inoltre di compromettere un calendario che, sulla carta, appariva favorevole.

Mercato Retrocessione Premier League 2025/26 bet365 William Hill Lottomatica Tottenham 1.66 1.70 1.50 West Ham 2.50 2.75 2.55 Nottingham Forest 17.00 8.00 8.75 Leeds United 26.00 25.00 25.00

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Il Tottenham è il principale indiziato per la discesa in Championship

Gli Spurs di Roberto De Zerbi si trovano attualmente a due punti dalla salvezza con quattro partite ancora da disputare. Le notizie provenienti dall'infermeria continuano a essere nefaste per il club londinese: Xavi Simons, che stava finalmente trovando una buona condizione, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore nella sfida contro il Wolves.

Parallelamente, il centravanti Dominic Solanke ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale, infortunio che lo terrà lontano dai campi per il finale di stagione e che mette seriamente a rischio la sua partecipazione ai Mondiali del 2026 della prossima estate.

Nonostante la sofferta vittoria per 1-0 al Molineux, ci sono pochi elementi concreti che possano rassicurare i sostenitori degli Spurs in ottica salvezza.

Le statistiche avanzate della gara contro i Wolves suggeriscono una prestazione tutt'altro che convincente: la squadra ha creato solo due grandi occasioni da gol, registrando un valore di 0.92 xG. Nel corso dell'intera stagione, l'xG del Tottenham è il quarto peggiore della divisione; i 43 gol segnati appaiono come un dato statistico anomalo rispetto a un xG complessivo di 35.4.

Il Tottenham Hotspur Stadium dovrebbe rappresentare un fortino, ma la realtà attuale è ben diversa: dieci sconfitte nelle ultime 17 partite casalinghe e nessuna vittoria interna nelle ultime nove uscite.

La media punti degli avversari rimasti è di 1.43. Analizzando i dati, gli Spurs partono probabilmente sfavoriti in tutti i quattro impegni rimanenti. Se i mercati attribuiscono al Tottenham una probabilità di retrocessione del 58.14%, la reale percentuale d'uscita dalla categoria si attesta verosimilmente intorno al 66%, considerando le assenze pesanti di Solanke e Simons.

Il calendario complicato potrebbe condannare gli Hammers

Il West Ham United ha mantenuto una media di 1.50 punti a partita nelle ultime otto gare, riuscendo temporaneamente a uscire dalla zona calda. Sebbene la differenza reti sia peggiore di sei lunghezze rispetto a quella del Tottenham, gli Hammers vantano attualmente un vantaggio di due punti sui rivali londinesi.

Nonostante agli Spurs basti una vittoria per risucchiare la squadra di Julen Lopetegui nella zona rossa, il West Ham ha dimostrato solidità raccogliendo otto punti nelle ultime cinque partite.

L'ostacolo principale per gli Hammers è rappresentato dal fatto che due delle ultime quattro sfide saranno contro squadre con obiettivi di alta classifica. Il prossimo avversario, il Brentford, è ancora in piena corsa per la qualificazione alle coppe europee, seguito poi dal match contro l'Arsenal, in lotta per il titolo.

L'ultima giornata contro il Leeds potrebbe rivelarsi l'occasione decisiva. Se i "Whites" di Daniel Farke dovessero essere già matematicamente salvi entro il 24 maggio, il West Ham godrebbe di motivazioni decisamente superiori per centrare il successo.

La tenuta difensiva del West Ham è migliorata sensibilmente, fattore chiave per la permanenza in Premier: nelle ultime otto partite hanno subito 1.13 gol a incontro, un dato inferiore del 33.9% rispetto alla media stagionale (1.71). Data la tendenza positiva, è difficile considerare il "drop" degli Hammers come un pronostico affidabile basandosi sulla probabilità attuale del 40%.

La ripresa del Forest dovrebbe garantire la salvezza

Il Nottingham Forest ha viaggiato a una media di 1.50 punti a partita nelle ultime otto giornate. Vitor Pereira ha guidato una rimonta notevole, culminata anche con una semifinale di Europa League.

Attualmente il Forest ha cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione; servirebbero almeno due vittorie del Tottenham per rimettere tutto in discussione. Tuttavia, la striscia di sei risultati utili consecutivi suggerisce che la squadra continuerà a muovere la classifica.

Il dato statistico più rilevante riguarda la produzione offensiva: la media stagionale di 1.21 gol segnati è stata superata del 65.3% nelle ultime otto partite, portando la media realizzativa a due reti per match.

L'unica variabile che potrebbe distrarre il Forest dall'obiettivo salvezza è il cammino europeo. Un'eventuale finale di Europa League potrebbe sottrarre energie mentali al campionato, ma le sfide casalinghe contro Newcastle e Bournemouth offrono ottime possibilità di ottenere i quattro punti necessari per la certezza matematica.

Il fattore campo del Leeds esclude i Whites dalla lotta

Con il Leeds al 15° posto con 40 punti, gli uomini di Daniel Farke sono ormai virtualmente salvi. I mercati assegnano una probabilità di retrocessione del 4%, una stima che appare corretta.

La media punti dei quattro avversari rimanenti è di appena 0.87. Il prossimo impegno a Elland Road sarà contro un Burnley già retrocesso: per il Leeds è l'occasione perfetta per blindare la permanenza in Premier League già in questo weekend.

Seguirà poi la trasferta dell'11 maggio contro un Tottenham in piena crisi, un'ulteriore opportunità per lo United di dare il colpo di grazia alle speranze di salvezza degli Spurs.

E proprio sulla sfida del Tottenham Hotspur Stadium si concentrano molti pronostici, dato che una vittoria del Leeds potrebbe sancire definitivamente il verdetto per la squadra di De Zerbi. In ottica scommesse, i mercati GG/NG suggeriscono che il Leeds potrebbe approfittare delle lacune difensive degli Spurs. Chi preferisce mercati alternativi potrebbe valutare l'handicap europeo a favore degli ospiti, vista la fragilità mentale mostrata dai padroni di casa nell'ultimo periodo