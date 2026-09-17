Juve, avvio shock e infortuni: scommessa outright rischiosa

Nell'ultimo turno di Serie A, la Vecchia Signora ha subito una sconfitta beffarda per 3-2 sul campo del Sassuolo, dopo essere riuscita a pareggiare i conti per due volte. I sostenitori delle scommesse sulla Juve devono preoccuparsi?

Mercati outright 2026/27 Juventus Quota Vincente Serie A 10.00 Top 4 Serie A 1.57 Vincente Serie A senza Inter 3.50

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Infortuni e poca vena realizzativa preoccupano chi scommette sulla Juve

Dopo le prime quattro giornate della Serie A 2026/27, la Juventus ha raccolto 7 punti in 4 partite. Non è il profilo di una squadra su cui puntare con fiducia in nessuno dei mercati outright della Serie A, specialmente alle quote basse.

Gli uomini di Luciano Spalletti avevano iniziato la stagione in maniera incoraggiante, con due vittorie casalinghe consecutive contro Frosinone e Parma. Tuttavia, sono stati riportati bruscamente con i piedi per terra dal pareggio sul campo del Milan, seguito dall'inspiegabile sconfitta per 3-2 rimediata in extremis a Sassuolo.

Sei gol segnati e quattro subiti in quattro partite sembrano una base sufficientemente solida da cui ripartire. Eppure, si tratta di un bottino più modesto di quanto dovrebbe essere dopo oltre 360 minuti di Serie A.

La débâcle di Sassuolo ha messo a nudo alcune fragilità difensive e seri problemi di gestione della partita. Entrambi gli aspetti potrebbero costare caro a una squadra che spera di lottare per lo Scudetto.

Nella conferenza stampa post-partita, Spalletti ha sottolineato la mancanza di equilibrio della sua squadra nei minuti finali a Sassuolo. Con 8 giocatori riversati in avanti alla ricerca del gol vittoria, hanno lasciato troppo spazio alle spalle per le ripartenze dei padroni di casa.

Spalletti ha anche criticato la sua retroguardia per aver difeso troppo alta e per non essere stata sufficientemente aggressiva nel contrastare il gol che ha sbloccato il match per il Sassuolo.

Nel complesso, questi problemi lasciano intendere che possano esserci difficoltà più profonde nella struttura difensiva della Juventus.

Spalletti deve anche fare i conti con una lista di assenti sempre più lunga. Questo gli rende più difficile trovare il giusto equilibrio tra il creare di più nella zona offensiva e il tenere gli avversari schiacciati nella propria metà campo.

La squadra era priva di Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Kenan Yıldız, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Jeff Ekhator e Juan Cabal per la trasferta di Sassuolo.

Locatelli non dovrebbe rientrare prima di inizio gennaio 2027, Thuram prima di metà febbraio 2027 e Yıldız prima di metà novembre. Nel frattempo, Cambiaso e McKennie sono tornati ad allenarsi ma non sono stati ritenuti pronti per scendere in campo in Serie A lo scorso fine settimana.

Lo sapevi? La Juventus è solo 8ª in classifica per grandi occasioni create, con appena 11 nelle prime quattro partite. Si tratta di quasi la metà di quelle create dai detentori dello Scudetto e favoriti per il titolo 2026/27, l'Inter (21). Anche la Roma (20) sta costruendo più occasioni da gol.

Spalletti ha già parlato apertamente della scarsa profondità della rosa bianconera, indicando Yıldız e McKennie come giocatori difficili da rimpiazzare.

È la prova che alla Vecchia Signora resta ben poco margine di errore quando gli infortuni ai giocatori chiave iniziano ad accumularsi. Per essere veri contendenti allo Scudetto in questa stagione, Spalletti ha bisogno di un pizzico di fortuna per tenere i suoi uomini decisivi lontani dall'infermeria.

Anche il clima intorno allo stadio si sta scaldando. Sui social sono comparsi appelli affinché l'ex tecnico, attualmente senza panchina, Antonio Conte prenda il posto di Spalletti dopo l'ingenua sconfitta contro il Sassuolo.

È un chiaro promemoria di quanto sia già scarsa la pazienza attorno a un club che ha vinto l'ultimo Scudetto 6 anni fa.

I dati rendono difficile puntare sulla Juve nelle scommesse outright

La sconfitta contro il Sassuolo ha messo in evidenza molti dei principali problemi della Juventus in questo avvio di campionato 2026/27. La squadra bianconera ha avuto il 57% di possesso palla e ha totalizzato 16 tiri contro gli 8 del Sassuolo.

Ha registrato un xG di 1,51 contro lo 0,88 del Sassuolo, eppure è riuscita comunque a perdere la partita per 3-2.

Nelle prime 4 partite di Serie A di questa stagione, la Juve ha totalizzato 66 tentativi da gol, 24 dei quali nello specchio della porta. Sebbene questi numeri sembrino di tutto rispetto, non sono affatto i migliori del campionato.

Ti piace scommettere sui mercati gol nelle partite della Juve? Prendi in considerazione uno spostamento sulla linea Under 2.5 Goals per le prossime settimane. La Vecchia Signora ha la miglior difesa della Serie A, con appena 1,8 gol attesi subiti (xGA). Si tratta di quasi un intero gol in meno rispetto alla Roma (2,7 xGA), seconda nella classifica xGA della Serie A. La Juve è solo 7ª anche per xG, con appena 6,5 xG realizzati in quattro partite.

Anche la scarsità di tiri nello specchio rappresenta un motivo di preoccupazione. La squadra bianconera fa registrare in media 6 tiri in porta ogni 90 minuti, due in meno a partita rispetto ai favoriti per il titolo dell'Inter.

Anche le zone di tiro della Juve offrono spunti interessanti. Quasi la metà (46%) dei tentativi da gol bianconeri in questa stagione è arrivata da fuori area avversaria.

Questo suggerisce che la squadra non riesce a penetrare a sufficienza, con i blocchi difensivi bassi degli avversari che la costringono a tirare dalla distanza. Al contrario, quasi due terzi (63%) dei tentativi da gol dell'Inter arrivano dall'interno dell'area di rigore.

Gli attaccanti della Juve devono ancora trovare la forma migliore in questa stagione. Randal Kolo Muani non ha ancora segnato in 360 minuti, nonostante 5 tentativi da gol. Nel frattempo, il nuovo arrivato in prestito Nick Woltemade deve ancora sbloccare il proprio conto con la Vecchia Signora.

Spalletti ha parlato del suo desiderio di coinvolgere maggiormente Kolo Muani nella costruzione del gioco, specialmente quando il centrocampo risulta troppo congestionato per giocare in verticale.

Zhegrova si sta rivelando il fattore X della Juve

L'esterno offensivo kosovaro Edon Zhegrova è stato un eroe inatteso per la Juve in questo avvio di stagione. Entrato dalla panchina, sembrava aver salvato un punto per i bianconeri con una doppietta contro il Sassuolo.

Questo suggerisce che nella rosa della Juve resti ancora una qualità individuale sufficiente per ribaltare le partite. Tuttavia, un'unica prestazione impressionante da subentrato non risolve l'incostanza del rendimento offensivo bianconero nelle prime quattro giornate.

C'è sempre la possibilità che la squadra di Spalletti riesca a ritrovare compattezza quando i giocatori chiave torneranno dagli infortuni. Il volume di tiri prodotto suggerisce che il loro avvio nella stagione 2026/27 non sia affatto irrecuperabile.

Tuttavia, allo stato attuale, la Juve si trova all'8° posto con una rosa decimata, attaccanti poco incisivi e ancora alle prese con il crollo subito a Sassuolo. Tutto questo rende difficile puntare su di loro con un buon margine di fiducia in vista della trasferta di domenica contro l'Atalanta.

Guardando al calendario, 2 dei prossimi 3 avversari di Serie A si trovano attualmente sopra la Juventus in classifica. Tra questi figurano una Lazio ancora imbattuta e un Cagliari cinico. Risultati positivi in queste sfide potrebbero rendere più interessanti le quote outright della Juventus.

La squadra ha inoltre da incastrare il proprio impegno nella fase campionato di Europa League insieme al percorso in Serie A.

Con una rosa colpita dagli infortuni, le partite del giovedì sera sono l'ultima cosa di cui si ha bisogno se si continua a puntare sulla Vecchia Signora per il successo nello Scudetto.

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