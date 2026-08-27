Donyell Malen guida la corsa al titolo di capocannoniere in Serie A

La prima giornata di Serie A ha visto Donyell Malen prendere subito la testa della classifica marcatori. Le premesse indicano che l'olandese possa rimanere tra i principali protagonisti della stagione.

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La tripletta di Malen cattura l'attenzione

Donyell Malen si è subito candidato al titolo di capocannoniere della Serie A dopo la prima giornata. L'olandese ha realizzato tre reti nel posticipo del lunedì sera contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico. Il trasferimento in Italia sembra aver rigenerato un giocatore la cui carriera aveva subito una battuta d'arresto all'Aston Villa.

Arrivato alla Roma nel gennaio scorso, ha messo a segno 14 gol in 18 presenze di campionato durante il periodo in prestito. Non sorprende che Gian Piero Gasperini abbia spinto per il suo riscatto a titolo definitivo, inserendolo al centro di un impianto d'attacco molto prolifico. La classifica marcatori vede l'olandese in vetta dopo il primo turno.

I principali concorrenti come Lautaro Martinez dell'Inter, Randal Kolo Muani della Juventus e Gonçalo Ramos del Milan sono rimasti a secco al debutto. Nella scorsa stagione, Malen ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Martinez, con sole tre reti in meno rispetto all'argentino a fronte di 12 presenze disputate in meno.

Un debutto stagionale da protagonista

La tripletta contro la Fiorentina è maturata al termine di un incontro dominato dalla Roma dal primo minuto. I dati statistici della prestazione offrono indicazioni rilevanti in chiave scommesse sul capocannoniere. Il 61% di possesso palla, i 17 tiri totali (di cui 8 nello specchio) e un dato di 3.07 xG (gol attesi) testimoniano il controllo esercitato sui viola.

Aver concesso agli ospiti appena 0.35 xG senza grandi occasioni da rete conferma la solidità dimostrata dai giallorossi. Sebbene una sola giornata non sia determinante per l'esito finale, la prestazione di Malen fornisce argomenti concreti a suo favore.

L'attaccante ha guidato le statistiche individuali della partita per tiri totali (5), conclusioni nello specchio (3), xG generati (1.48), tocchi nell'area avversaria (12) e percentuale di dribbling riusciti (75%). Numeri che evidenziano una piena integrazione nei meccanismi del campionato italiano.

A risultato acquisito, la Roma ha potuto richiamare in panchina Malen al minuto 68 per inserire Santiago Castro. Un altro segnale positivo: i gol sono arrivati all'interno di una manovra offensiva fluida, senza la necessità di rimanere in campo per l'intero match.

La posizione centrale come fattore determinante

In passato, Malen ha faticato a trovare una collocazione tattica definita, sia all'Aston Villa che nella nazionale olandese ai Mondiali, dove veniva spesso impiegato sulla fascia destra. Gasperini sembra tuttavia aver individuato la posizione ideale per valorizzarne le caratteristiche.

Con Paulo Dybala sul trequarti centro-sinistra e Matias Soulé a destra, Malen agisce come riferimento centrale unico. Questo assetto tattico gli consente di ricevere palloni con dinamiche diverse rispetto alle posizioni defilate occupate in precedenza.

L'olandese rappresenta l'ultimo terminale di gioco anziché partire da lontano. Dybala e Soulé lavorano alle sue spalle per servirne i tagli centrali. I tre assist serviti dall'argentino nel posticipo rappresentano un segnale d'intesa promettente.

Nelle sette gare disputate insieme tra la scorsa stagione e l'inizio di questa, Malen ha realizzato 7 reti, sei delle quali nate da un passaggio decisivo di Dybala. Questa intesa si preannuncia cruciale nelle ambizioni della Roma di contrastare il dominio dell'Inter.

Il rendimento offensivo dei giallorossi è aumentato con l'inserimento dell'ex attaccante del PSV. Prima del suo arrivo a gennaio, la Roma aveva segnato 22 gol in campionato. Con il suo innesto, le marcature sono state 37, portando la media a 2.06 gol a partita contro l'1.10 del periodo precedente.

La corsa al titolo di capocannoniere

Il confronto diretto riguarda Lautaro Martinez, vincitore della classifica marcatori 2025/26 con 17 reti. Malen ha chiuso a quota 14 pur avendo giocato solo mezza stagione, mantenendo una media di 0.78 gol a partita (una rete ogni 115 minuti) contro lo 0.57 dell'argentino (una rete ogni 159 minuti).

La scorsa Serie A ha registrato un totale di 922 gol, il dato più basso dall'allargamento a 20 squadre, per una media di 2.43 reti a incontro. La prima giornata del campionato 2026/27 ha visto appena 24 marcature totali: in un contesto realizzativo contenuto, le tre reti già all'attivo di Malen gli attribuiscono un vantaggio iniziale rilevante nelle quote antepost.

Se nel 2023/24 Lautaro Martinez si aggiudicò lo scettro con 24 reti senza particolari rotazioni, la gestione attuale dell'Inter potrebbe prevedere più alternanza con Thuram, Bonny ed Esposito, considerando il doppio impegno con la Champions League.

Il bilancio complessivo di Malen dal suo arrivo in Italia parla di 17 gol in 19 presenze di Serie A, superando il primato storico di avvio registrato da Gabriel Batistuta alla Roma (15 reti).

Marco van Basten resta l'ultimo calciatore olandese ad essersi aggiudicato la classifica marcatori di Serie A, traguardo raggiunto con la maglia del Milan nel 1989/90 e nel 1991/92. Se mantenuti questi ritmi, Malen potrebbe ripercorrerne le orme.

I possibili ostacoli nella corsa al titolo

Le quote relative a Malen per la vittoria della classifica marcatori hanno subito un primo aggiustamento dopo il debutto stagionale. L'interesse dei mercati resta comunque legato a valutazioni di inizio stagione ancora competitive.

Resta da verificare la gestione delle energie da parte di Gasperini in vista degli impegni in Champions League.

La presenza di Castro come alternativa di ruolo, unita alle opzioni rappresentate da Dybala e Rodrigo Mora, garantisce rotazioni nel reparto offensivo. Un eventuale minutaggio ridotto potrebbe incidere sulla continuità realizzativa dell'olandese.

L'apporto di Dybala si conferma un fattore determinante, come dimostrato dai tre assist forniti nell'ultimo turno. Sebbene la Roma disponga di diverse soluzioni offensive, la resa di Malen resta legata alla continuità di questa intesa e al suo impiego costante da prima punta.

Malen rappresenta una candidatura concreta nella corsa al titolo di capocannoniere della Serie A. I due elementi chiave da monitorare nei prossimi mesi riguardano l'evoluzione delle quote e la continuità del suo utilizzo nel ruolo di centravanti titolare.