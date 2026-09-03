La vittoria dominante di Como a Napoli spiega perché vale la pena scommettere sullo Scudetto

La vittoria per 2-1 di sabato sul campo del Napoli ha dimostrato che il Como di Cesc Fàbregas può competere con le squadre più affermate d'Italia e reggere il confronto anche a livello di Champions League.

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Una vittoria che vale più del semplice risultato

Non è stata una vittoria fortunata. Martin Baturina ha aperto le marcature al 17' su assist di Assane Diao. Rasmus Højlund ha pareggiato per il Napoli al 30'. Anastasios Douvikas ha ripristinato il vantaggio quattro minuti dopo, al suo secondo gol in altrettante partite.

La reazione al pareggio del Napoli dice molto sul Como. La squadra ha continuato a dettare il gioco invece di arretrare e proteggere il risultato.

I numeri sono eloquenti. Il Como ha chiuso con il 58% di possesso palla, 21 tiri contro 13 e sei conclusioni nello specchio contro due. Ha inoltre vinto sette calci d'angolo contro due e completato 555 passaggi contro i 385 del Napoli.

L'andamento in campo ha confermato i dati. Il Como si era già reso pericoloso al 5', al 14' e al 15' prima di segnare. Il pressing della squadra ha prodotto la palla recuperata che ha portato al gol decisivo. Questo sostiene la tesi che il loro stile di gioco sia sostenibile.

Fàbregas ha poi mostrato l'altro lato della sua gestione tecnica. Sotto pressione, con le gambe stanche e un Napoli che rincorreva, è passato alla difesa a tre prima di chiudersi in un compatto 5-4-1. Vincere al Maradona è già difficile di per sé, ma il Como ha dimostrato di saper dominare la partita e poi difendere il vantaggio quando serve.

Fàbregas ha costruito una rosa pensata per questo

La prestazione di Napoli non è arrivata dal nulla. Il Como ha chiuso quarto la scorsa stagione, qualificandosi per la prima volta in Champions League. Ha segnato 65 gol, secondo solo agli 89 dell'Inter. Ne ha subiti appena 29, meno di chiunque altro in Serie A.

La squadra ha anche mantenuto la porta inviolata un numero di volte record nel campionato, 19 clean sheet, pur avendo la media di possesso palla più alta di tutte le altre squadre. Questi numeri indicano una squadra costruita sul controllo del gioco, non una formazione che sta semplicemente vivendo un momento di forma passeggero. Fàbregas ha portato questo club dalla Serie B ai vertici europei in tre stagioni.

La dirigenza del club ha sostenuto Fàbregas con un investimento importante in estate. Trevoh Chalobah, Yan Couto, Samuele Ricci, Luis Milla e Mattia Liberali sono arrivati tutti prima della fine del mercato. È poi seguito il portiere del Chelsea Robert Sánchez. Infine è arrivato l'acquisto più importante.

Moise Kean si è trasferito dalla Fiorentina il 1° settembre in un'operazione dal valore di circa 40 milioni di euro. Fàbregas aveva avvertito apertamente che Douvikas non poteva sostenere da solo il peso di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Quella lacuna è stata ora colmata con un nazionale italiano nel pieno della maturità.

Il carico di impegni resta il rischio evidente. Il Como affronterà in casa Paris Saint-Germain e Manchester United nella fase a campionato di Champions League e andrà in trasferta a Barcellona. Due prestazioni incoraggianti a inizio stagione in Serie A, contro Udinese e Napoli, contano poco da sole.

Il modo più sicuro per scommettere sulla favola Como

L'Inter resta la favorita e il Como è ancora un outsider a tutti gli effetti. Il mercato outright gli attribuisce circa il 5% di probabilità di vincere il titolo. È una soglia bassa per una squadra che ha appena dominato al Maradona.

Il mercato del vincente senza l'Inter rappresenta la via di mezzo più interessante. Una probabilità di circa il 10% di finire come miglior squadra dietro l'Inter appare avara. Il Como ha già battuto il Napoli in trasferta. Juventus e Milan si sono entrambe ristrutturate pesantemente ancora una volta in estate.

La via più pulita resta comunque il Top 4. Il mercato implica una probabilità tra il 36% e il 40% di qualificazione in Champions League. Sembra un valore inferiore a quello equo per una squadra che appare più forte di quella che ha chiuso quarta la scorsa stagione. Il Como non ha bisogno di superare ogni big italiana per far concretizzare questa scommessa.

Venerdì la squadra sarà in trasferta a Genova, in quello che appare un impegno più agevole rispetto a quello di molte rivali. La 3ª giornata vedrà Inter contro Napoli, Juventus contro Milan e Roma contro Atalanta. Una vittoria del Como in Liguria spingerebbe entrambe le probabilità implicite verso l'alto.

C'è un chiaro controargomento. Una vittoria fuori casa di rilievo e un pareggio per 1-1 a Udine costruiscono un caso convincente, non definitivo.

Il mercato appare troppo cauto su tutti e tre i fronti. Un 5% di probabilità per il titolo sottovaluta il Como, e un 40% di probabilità per la qualificazione in Champions League lo sottovaluta ulteriormente.

La seconda opzione segue la stessa logica con un rischio notevolmente inferiore. Questo la rende probabilmente la scelta più sensata in attesa di vedere come la squadra gestirà gli impegni infrasettimanali di Champions League.

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