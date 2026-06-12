Un raddoppio sui gironi del Mondiale con la combo "dual forecast"

Brasile e Inghilterra partono con i favori del pronostico per vincere i rispettivi raggruppamenti, ma in entrambi i casi è presente una seconda forza ben definita per il passaggio del turno.

Accoppiate Gruppi Mondiale (Dual Forecast) Lottomatica Goldbet bet365 Gruppo C - Brasile & Marocco 1.82 1.82 1.70 Gruppo L - Inghilterra & Croazia 2.30 2.30 2.50

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Outsider destinate a soffrire contro le corazzate da torneo

Il sorteggio dei Mondiali 2026 ha delineato gironi dalle dinamiche molto diverse tra loro. Quelli che includono le nazioni ospitanti si preannunciano equilibrati e aperti, data l'assenza delle principali favorite per la vittoria finale. Di contro, la prima fase della competizione presenterà anche diversi divari tecnici apparentemente incolmabili.

Il nuovo formato costringe le squadre a partire con obiettivi radicalmente opposti. Nazionali come Inghilterra e Brasile punteranno a ipotecare il primo posto nei rispettivi gironi, garantendosi così un cammino potenzialmente più morbido nella fase a eliminazione diretta. Al contrario, molte delle Underdog cercheranno di strappare il pass per i sedicesimi di finale rientrando tra le otto migliori terze classificate.

Nel Gruppo C e nel Gruppo L, Scozia, Haiti, Ghana e Panama sembrano destinate a rientrare in quest'ultima categoria. Uno scenario che dovrebbe ridurre la corsa ai primi due posti a uno scontro a quattro.

Il Brasile vanta il 91.5% di probabilità di chiudere nelle prime due posizioni del Gruppo C, mentre le chance del Marocco si attestano al 68.8%. Dinamica speculare nel Gruppo L, dove l'Inghilterra ha il 92.7% di probabilità di assicurarsi il primo o il secondo posto. Per la Croazia, invece, la quota di passaggi del turno garantiti da un piazzamento tra le prime due è del 65.4%.

Entrambi i gironi comprendono cenerentole assolute come Haiti e Panama. Queste nazionali hanno beneficiato dell'assenza di Stati Uniti, Messico e Canada dalle qualificazioni CONCACAF. Passare da impegni contro avversari del calibro di El Salvador e Nicaragua al palcoscenico dell'élite mondiale non sarà affatto semplice.

Di fronte a contendenti collaudate su palcoscenici di tale importanza, strappare anche solo un punto sarebbe già un successo. Risulta davvero difficile ipotizzare uno scenario in cui una delle due possa lottare per le prime due posizioni.

Le due favorite domineranno i Gruppi C e L?

Nel Gruppo C, la Scozia è l'unica nazionale che potrebbe realisticamente contendere i vertici a Brasile e Marocco. La selezione britannica ha sollevato il morale vincendo le ultime amichevoli per 4-1 contro Curaçao e per 4-0 contro la Bolivia.

Tuttavia, i gol contro Curaçao sono arrivati tutti contro un avversario rimasto in dieci uomini, mentre la Bolivia è storicamente nota per le sue enormi difficoltà quando gioca lontana dall'altitudine di casa.

Affrontare il Brasile ai Mondiali, nella cornice di Miami, rappresenterà un banco di prova di tutt'altro spessore per gli scozzesi. Carlo Ancelotti è ora alla guida della Seleção e può disporre di una rosa dall'immensa qualità tecnica. I sudamericani non vengono eliminati alla prima fase dal lontano 1966, e il trend non dovrebbe invertirsi quest'anno.

Il Marocco, campione in carica della Coppa d'Africa, si presenta al torneo come una squadra decisamente più completa rispetto alla Scozia. I nordafricani hanno subito appena cinque reti in sette partite ai Mondiali del 2022 e non perdono nei tempi regolamentari da ben 29 incontri consecutivi.

Esattamente come il Marocco, anche la Croazia è stata semifinalista in Qatar, senza dimenticare il secondo posto conquistato in Russia nel 2018. Una striscia così lunga appare improbabile nel 2026, considerando che si tratta ormai di un gruppo avanti con l'età. Tuttavia, il know-how e l'esperienza in campo internazionale potrebbero rivelarsi decisivi nella sfida contro il Ghana.

La nazionale africana è la compagine meglio attrezzata per tentare di rompere il duopolio europeo nel Gruppo L. Nonostante ciò, parte nettamente sfavorita nei match sia contro l'Inghilterra sia contro la Croazia.

I Tre Leoni hanno chiuso il girone di qualificazione senza subire nemmeno un gol in otto partite, collezionando altrettante vittorie. Anche quando la formazione di Thomas Tuchel non riesce a esprimere un gioco corale fluido, il talento dei singoli si rivela spesso determinante per sbloccare il risultato.

Anche la Croazia ha impressionato nel percorso di qualificazione con sette vittorie su otto gare, staccando il pass per l'ennesimo Mondiale. La continuità rimane la parola chiave, con il vincente Zlatko Dalic saldamente alla guida tecnica.

Considerando la grande esperienza internazionale delle prime due forze designate in entrambi i gironi, formulare un pronostico sulla doppia accoppiata "dual forecast" offre un'ottima quota di valore. Puntare sul piazzamento nei primi due posti di Brasile, Marocco, Inghilterra e Croazia si traduce in una combinazione con una probabilità implicita del 41.5%.